高浩文獲委任為高等法院上訴庭法官　下周一生效

司法機構今日（4日）宣布委任高等法院原訟庭法官高浩文為上訴庭法官，任命於本月7日起生效。高浩文在擔任原訟庭法官後，曾審理不少具公眾關注的司法覆核案件，包括在免針紙覆核案及粉嶺高球場覆核案裁定政府方敗訴。



高等法院。(葉志明攝)

2006年獲委任為資深大律師 2019年任高院原訟庭法官

高浩文1963年在英國出生，2006年獲委任為資深大律師，曾私人執業，亦曾擔任香港仲裁司協會主席及大律師公會主席。他在2010年至2012年獲委任為高等法院原訟庭暫委法官，2013年3月至2019年2月獲委任為高等法院原訟法庭特委法官。2019年獲委任為高等法院原訟法庭法官。

高浩文。（資料圖片）

曾審理不少具公眾關注的司法覆核案件

高浩文在擔任原訟庭法官後，曾審理不少具公眾關注的司法覆核案件，包括2022年裁定「長洲覆核王」郭卓堅就政府不承認逾兩萬張「免針紙」，提出司法覆核勝訴。另外，在粉嶺高球場覆核案中，亦裁定香港哥爾夫球會勝訴，稱由土拓署擬備的環評報告忽視古樹名林、對瀕危物種水松欠分析，或造成災難影響，而土拓署與高球會對於蝙蝠與飛蛾物種數量研究結果有差異，但環保署沒解釋為何只考慮土拓署的研究。