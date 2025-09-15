聯合國報告：詐騙園區蔓延東帝汶　與崩牙駒、14K有關聯

盤據東南亞多國的詐騙園區，正向太平洋島國東帝汶蔓延，聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）9月發布最新報告，揭示跨國犯罪集團偽裝成合法的投資公司，參與建設該國經濟特區的數碼身份證系統，並藉此建立電訊詐騙園區。該集團負責人曾在新加坡因盜取個人資料數據而被定罪。

報告指出上述中標的公司，與柬埔寨網絡賭場，以及綽號「崩牙駒」的澳門江湖人物尹國駒及其三合會組織「14K」有直接關聯；報告中的關係圖，更列出與正在服刑的「洗米華」周焯華，以及柬埔寨華商、洪森親信符國安（Kok An）有關聯。



【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

尹國駒（崩牙駒）於2020年2月，在緬甸苗瓦迪（妙瓦底）出席東美集團「賽西港產業園區」奠基儀式。（網上圖片）

跨國犯罪集團參與政府數碼身份證工程

聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）9月發表題為《東南亞與太平洋有組織犯罪威脅警報——透過犯罪性外國直接投資對脆弱司法管轄區的戰略滲透：以東帝汶為案例》的調查報告，指出東帝汶RAEOA特區（歐庫西安貝諾特別行政區）搗毀一個詐騙中心，發現有跨國犯罪集團，偽裝成正當的投資，中標RAEOA特區的數碼身份證系統工程。

聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）報告，指東帝汶自2024年底至2025年開始有詐騙園區。（UNODC）

政府中標公司負責人 曾因詐騙在新加坡定罪

2025年8月25日，東帝汶國家情報局與刑事警察聯合突襲了RAEOA內的「A酒店」，執法人員在現場查獲了大量SIM卡和星鏈設備，再進一步追查酒店背後錯綜複雜的關係網，與之關聯的「科技公司A」，更被RAEOA特區政府選定，開發數碼身份證項目。

「科技公司A」的負責人是一名在新加坡罪犯，2024年因密謀從中國網絡犯罪集團中國年盜取個人資料，用於網絡詐騙和賭博而被定罪判刑。

東帝汶RAEOA特區，與國家大部份領土並不相連。（UNODC）

指崩牙駒與柬埔寨西港「凱博」、「K99」園區有關聯

而「科技公司A」的負責人，亦參與柬埔寨的網絡賭場營運，該賭場亦與綽號「崩牙駒」的澳門江湖人物尹國駒，以及背後三合會組織「14K」有關。

報告指，尹國駒的賭博及博彩中介業務，長期以來已成為東南亞線上詐騙與非法金融活動的溫床，並透過他牽線至一名柬埔寨商人，後者旗下的賭場項目被指控為詐騙活動進行洗錢。該賭場有註冊超過50個可以的賭博網站，直接牽涉柬埔寨西哈努克港（西港）的詐騙園區「凱博」和「K99」，從事大規模網絡詐騙、人口販賣和強迫勞動。

聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）報告的人物關係圖，列出「14K」、尹國駒（崩牙駒）、周焯華（洗米華）、柬埔寨華商符國安（Kok An）有關聯。（UNODC）

人物關係圖有洗米華

根據聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）報告的人物關係圖，列出「14K」、尹國駒（崩牙駒）、周焯華（洗米華）有關聯，並指周焯華與柬埔寨華商符國安（Kok An）的女兒有個人聯繫，進一步串起整個詐騙網絡。

周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。（資料圖片 / 符祥定攝）

2021年11月27日，澳門司警拘捕周焯華等共11人。（新華社）

符國安（Kok An）是柬埔寨參議員、前首相洪森的親信，在柬埔寨經營銀行、賭場、足球俱樂部。今年7月，泰國皇家警察科技犯罪調查部，在曼谷北欖府和春武里府等19個地方大規模搜查詐騙集團的「人頭賬戶」，指符國安是幕後金主，並通緝他。柬埔寨傳媒報道，他沒有被捕，並指泰國傳媒誤導。

柬埔寨華商符國安（Kok An）。

UNODC指，犯罪集團滲透東帝汶的手法，與柬埔寨西哈努克港、緬甸苗瓦迪（妙瓦底）、老撾金三角經濟特區早期發展相似，利用空殼公司、專業法律服務及投資入籍計劃，在監管鬆懈的經濟特區建立行動基地，從事洗錢、地下錢莊及大規模網絡詐騙等犯罪活動。

尹國駒曾透過香港註冊的「東美集團」，在緬甸苗瓦迪開設「東美賽西港產業園區」，俗稱「東美園區」，聯合國報告亦曾點名是詐騙園區。美國亦指他涉人口販賣等，制裁他及他在香港註冊的「東美投資集團」。

尹國駒2012年出獄後，成立「世界洪門歷史文化協會」，大搞加密貨幣、線下賭場生意，2020年代表東美集團，出席緬甸賽西港產業園區的奠基儀式。不過他多次否認與人口販賣有關。

《香港01》2020年報道，兩個香港集團被指涉及金三角販毒，遭美國制裁，兩間香港公司有關聯。（香港01）

至於老撾的金三角經濟特區，亦與香港公司有關。老撾金三角經濟特區主席趙偉，多次被聯合國毒品與犯罪問題辦公室報告點名，並被美國制裁，《香港01》曾報道，背後與香港註冊公司有關聯。

▼尹國駒2012年出獄情況▼

