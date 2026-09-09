董建華逝世｜賀建黨百年電影首映禮最後露面　連續6年缺席7.1酒會

全國政協前副主席、前特首董建華本周二（9月8日）逝世，享壽89歲。董建華近年身體狀況大不如前，未有再出席公開活動。因在家休養，連續六年缺席7月1日香港回歸升旗儀式及酒會。他對上一次公開露面為在2021年7月出席慶祝中國共產黨成立100周年電影《1921》 首映禮，他同年9月在瑪麗醫院接受心臟手術，其後未再出現於公眾視野。



2021年7月，慶祝共產黨成立一百周年的電影《1921》舉行首映禮，前特首董建華、梁振英、林鄭月娥等人出席。（李澤彤攝／資料圖片）

截至2021年仍不時公開露面

2005年，董建華以身體不適為由向中央呈辭。他離開特首崗位後，其政治影響力仍在，分別牽頭成立智庫、基金會等，更不時出席公開活動。

2021年，他仍有參與不少活動，包括2月公開接種科興疫苗，鼓勵市民打針；3月北京列席全國人大會議開幕會，惟在離席時不慎在梯級跌倒，需要多人扶起；5月出席「香港再出發大聯盟」成立一周年記者會，他在會上提到港人移民潮，指移民英國無遠見，又呼籲市民打疫苗：「有問題打電話畀我」。

直至同年7月4日，董建華出席慶祝中國共產黨成立100周年電影《1921》 首映禮後，便未再有公開露面。同年9月，他在瑪麗醫院接受心臟手術，此後一直在家休養，連續6年缺席7.1酒會。董建華辦公室當時透過公關表示，董建華在家休養，未有出席有關活動。

及至本周二（2026年9月8日），董建華辦公室發聲明表示，董建華安詳離世： 「我們敬愛的董建華先生，前全國政協副主席，香港特別行政區首任行政長官，於二○二六年九月八日安詳辭世，摰親隨侍，享年89歲。

董建華先生為人剛正不阿，胸懷家國，鞠躬盡瘁，其高風亮節的精神，將永垂不朽，長存心中。」