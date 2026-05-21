政・直說 EP2管浩鳴｜陳同佳開窗才見陽光　硬闖台灣憂變｢政治犯｣

管浩鳴是新一屆立法會之中，數一數二為人熟悉的議員。由棄商從政到執掌社福界，管浩管浩鳴最廣為人知的是協助台灣殺人案疑犯陳同佳自首。事過近七年，陳同佳仍居於深山，管牧亦因而備受壓力。他接受《香港01》節目《政・直說》專訪時坦言無悔助陳同佳自首，斥台灣拒收「人在做天在看」。他透露當初選擇接觸陳同佳的原因，有否打算闖關到台灣，以及陳同佳最新狀況。



上任新議會後，管浩鳴是少有的議員在立法會大會提及宏福苑火災問責。連日聽證會點名多個部門缺失和推卸責任，管浩鳴心痛火災揭露部門千瘡百孔，相信會有官員問責，否則良心過意不去。盡力反映社會聲音是管浩鳴的風格，早前他關注批社福資源續被「開刀」，又關注政府加大發債規模，遭財爺不點名批評危言聳聽。他呼籲官員有胸襟「學特首有溫度」，又慨嘆社福界高投票率但無「糖」派，談何團結。即睇35分鐘《政・直說》足本訪問！



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【政・直說】EP2

嘉賓｜選委界立法會議員、社聯主席管浩鳴

主持｜潘耀昇

拍攝｜蕭堃桁 陳嘉維 潘樂文

剪接｜蕭堃桁

管浩鳴無悔助陳同佳自首 斥台灣拒收「人在做天在看」

管浩鳴親解陳同佳打機之謎 目前環境闖關恐變「政治犯」

觸發修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，近七年未能成功到台灣自首，目前仍居於深山。協助他投案的牧師管浩鳴，亦已卸任聖公會教省秘書長，再晉身立法會連任兩屆議員。管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪時，坦言對台灣拒收陳同佳始料不及，至今沒後悔協助這位聖公會學校學生，「我相信人在做天在看，一定有日可以搞得掂。你通緝佢，你又唔俾佢返嚟，天下間都冇聽過呢樣嘢」，形容對死者潘曉穎家人也不公道。

曾經提議的「域外法權」方式在港審理陳同佳境外謀殺罪，至今未成事，管浩鳴承諾今屆議員任期會繼續努力推動，惟解決追溯力、屬地問題方面仍要等。他說不少人調侃陳同佳終日在安全屋「打機」，澄清陳只是「對住個電腦」，無踏出門口，都是打開窗才見陽光，而一個對前路不掌握的人「有冇心機」進修也成問題，目前狀況已算很好。

至於主動出擊試「闖關」帶陳同佳上機赴台灣是否可行，管浩鳴表示要確保一個犯錯的人有基本公平的審訊，「如果宜家咁嘅環境，咁咪變咗政治犯係咪」，前題是雙方要有互信。

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（梁鵬威攝）

管浩鳴心痛宏福火揭部門千瘡百孔 憑良心料有官員問責

宏福苑火災獨立委員會點名多個部門缺失和推卸責任，其中，消防處一度稱工人違法吸煙、發泡膠封窗、後樓梯生口等火警隱患問題與消防處無關，及後才承認有權監管。 今屆立法會首次大會提出要問責的管浩鳴坦言，對聽證會揭示部門千瘡百孔的問題感到很心痛，「有啲部門應該係佢負責嘅嘢，但佢可以話唔知嘅，真係非常唔理想。災民有屋企人走咗嘅話，聽到會覺得點樣呢？」

管浩鳴參考內地及多地追責經驗，相信今次火災香港必然有官員要政治問責，舉例下屬有錯，司局長在政治上可能也要交代，很多方法處理追責，「如果唔係嘅話，大家良心上都過唔去。」

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（梁鵬威攝）

管浩鳴遭財爺窒危言聳聽 籲官員有胸襟「學特首有溫度」

財政預算案建議擴大發債規模及轉撥外匯基金，引起選委界立法會議員管浩鳴關注政府「發債當收入」，擔心債務由哪一代承受，遭財政司司長陳茂波不點名反駁是「危言聳聽」。

被同是基督徒的司長冠上「危言聳聽」之名，牧師管浩鳴直言自己絕對不是危言聳聽，代議士職責反映社會上對發債的不同聲音，「官員可能以往有反對派時俾人鬧太多，有啲慣性當啲聲音嘅時候出嚟辯駁」，形容財金官員習慣對數字性格或較冰冷，「可能要跟行政長官學習下有溫度」，且「紅隊」概念也是特首引進到政府。

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（梁鵬威攝）

管浩鳴批社福資源續被開刀 高投票率無「糖」談何團結

新一份《財政預算案》繼續向社福機構資源「開刀」，跟去年一樣要一視同仁削減經常開支2%。管浩鳴指，批評做法打擊社福界士氣，機構節衣縮食削減崗位甚至待遇，最終或令社工入行窒步，「社福界千幾億係假象嚟，當中有800億直接俾咗受助者，可能俾機構得200幾億」，爭取減少「開刀」幅度至1%絕不貪心，「1%只係1億，佢邊度都慳得翻」。

管浩鳴提醒，當香港沒政治問題，餘下的全都是民生問題，故與社福界有關係。他強調，業界的訴求卑微，都是希望獲政府重視。他說以往社福界被外界指控「唔乖」，但去年立法會選舉社福界投票率由「包尾」變增逾倍冠絕28個功能界別，「起碼有粒糖仔啦啱唔啱？你做得乖咗啦」，再者社工「天生基因」會對社會不公事情發聲，但「無為反而反」，抱有一團火做事也重要。

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（梁鵬威攝）

管浩鳴探監感反修例青年悔意 「人誰無過」倡洗底計劃

約7000名反修例被捕青年，參加保安局安排的分享會及看國安展覽後，可換取免被檢控。本身是牧師的選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪時指，不時探監接觸到罪成入獄青年，形容不少人被當時政治氣氛沖昏頭腦，一時衝動犯案，事後感悔意，坦言「人誰無過」。他歡迎保安局推出免檢控的新猷，「今次政府做嘅一個德政嚟真係」，下一步建議推出「洗底計劃」，將讓罪成的青年申請將涉及反修例事件的案底封存，令其可以重新出發，發展個人專業事業。