五年規劃｜李家超：展現治理能力突破　讓每位市民享發展紅利

【施政報告2026/五年規劃/一五規劃】香港首個五年規劃及2026年施政報告將於本周三（16日）同日出爐，行政長官李家超今日在多份報章發表文章，回顧香港首次制訂五年規劃的歷程。他表示，在不足一年內「從零到有」完成規劃文本，展現特區政府的公共治理能力突破。他強調，五年規劃所描繪的每一項經濟和社會發展願景，是保障和提升民生福祉的最穩固根基，有信心在國家的堅強後盾下，香港可憑藉這份匯聚智慧的藍圖，在由治及興新征程上開啟更美好的新篇章。



特首李家超於本周三（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內第五份《施政報告》。李家超透露當日將佩戴由香港高等教育科技學院（THEi)）師生設計的領呔、絲巾和襟章。（李家超 Facebook 影片截圖）

對接「十五五」 明確戰略定位

李家超在題為《寫在香港第一個五年規劃發表前》的文章裏指出，今年是國家「十五五」規劃開局之年，面對世界百年未有之大變局加速演進，香港必須積極成為國家戰略的主動參與者。他表示，五年規劃不僅對接國家「十五五」規劃綱要給予香港的戰略定位，更肩負着推動香港「更好融入和服務國家發展大局」的使命和進一步改善民生的決心。

李家超回顧，今年2月正式宣布特區政府會歷史性制定香港第一個五年規劃，隨即領導編制工作，由政制及內地事務局局長主責落實，全體司局長共同參與。香港首份五年規劃的編制工作任重道遠，承載着市民對香港未來發展的殷切期望。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

堅持香港資本主義制度

香港過往長期奉行「小政府、大市場」的管治理念，政府角色以建設基建及維護市場秩序為主，系統性的經濟與社會發展頂層設計文件在香港歷史上尚屬首次。特區政府在今年6月至8月為規劃進行了兩個月的公眾諮詢，舉辦了超過100場諮詢會。諮詢文件為五年規劃劃定了六大範疇，涵蓋經濟、產業、城市規劃、基建、綠色轉型，以及醫療、教育、房屋、福利、安老等民生福祉範疇。

李家超表示，諮詢期間，有市民向他提問制定五年規劃會否改變香港原有制度，他強調：五年規劃會堅持香港的法治和資本主義制度，堅持貫徹基本法，堅持「一國兩制」不變形、不走樣，堅持香港國際城市定位，堅持資金、人員、貨物、數據自由流動、全力發揮資本主義市場的靈活性和優勢。

特首李家超於本周三（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內第五份《施政報告》。李家超透露當日將佩戴由香港高等教育科技學院（THEi)）師生設計的領呔、絲巾和襟章。（李家超 Facebook 影片截圖）

規劃「讓每一位市民共享發展紅利」

李家超在文中形容，「時間緊、任務重」是制定香港第一個五年規劃的真實寫照。他對比道，內地城市制定五年規劃，前期調研與論證往往需時一至兩年，香港首次開展此項工作，則要在不足一年內「從零到有」完成規劃文本，這份緊迫性和難度可想而知。他感謝各政策局及部門在極短時間內全面動員，展現了特區政府公共治理能力的突破。

曾有市民問我：「五年規劃談的都是經濟大事，與我們普通市民有什麼關係？」我的答案很直接：拼經濟、謀發展的出發點和落腳點只有一個，就是讓每一位市民都能共享發展紅利，提升大家的幸福感與獲得感。 行政長官李家超

李家超表示，為了走好這歷史性的第一步，他和團隊參考了內地城市和澳門等地的相關經驗，力求編制一份既符合香港實際情況、又能有效對接國家發展戰略的規劃文本。

李家超又再解釋為何在同一日發表五年規劃與施政報告。他指出，五年規劃與施政報告一脈相承，五年規劃為香港繪製長遠發展的藍圖與戰略方向，施政報告是落實五年規劃的年度報告和當年的施政重點，之後每年的施政報告持續推出政策，並按環境變化和經濟動態訂下措施，落實藍圖。