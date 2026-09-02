常秘退休「音樂椅」料再轉　路政署長邱國鼎「好事近」｜政圈風聲

政策局的公務員系統最高把手常任秘書長，經過一輪退休潮，18人當中有11人去年或今年才調任或新上任。喘定半年後，即將再迎來一名退休的常秘 —— 發展局常任秘書長(工務)劉俊傑，據了解他今年12月年屆60歲退休之齡。這個崗位按慣例由資深工程師出任，連同劉俊傑在內的三任發展局常秘(工務)都由土木工程拓展署署長升任。



《香港01》獲悉，今次由路政署署長邱國鼎升任發展局常秘(工務)的呼聲較高。倘成真，將是繼16年前的韋志成後，再由路政署署長升任發展局常秘(工務)的工程師。有工程界人士分析過去此崗位由土木工程背景人士出任，港大土木工程系畢業的邱國鼎相對機電署長、建築署長有優勢。至於土拓署長、渠務署長退休在即，水務署長「腳頭」不及路政署長順利，相信是邱國鼎「好事近」的原因之一。曾與邱國鼎合作過的人士形容他工作表現相當不錯，風格銳意進取。



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（前排中）及副主任徐啟方（前排右四）今日下午，與由公務員事務局局長楊何蓓茵（前排左四）率領的本港政府常任秘書長及部門首長國家事務硏修班合照。（政府新聞處圖片）

今年6名常秘新上任 當中3人「升官」、3人「調任」

加快官場「音樂椅」轉動，是應對「常秘荒」的計策之一。18名常任秘書長當中，《香港01》統計，2026年1月至5月有6名常秘新上任。其中，財經事務及庫務局常秘張馮泳萍、商務及經濟發展局常秘李頌恩、保安局常秘廖李可期是「升官」；公務員事務局常秘林雪麗、民政及青年事務局常秘李百全、政制及內地事務局常秘黃少珠屬「調任」。

去年5名常秘新上任

2025年都有常秘「音樂椅」轉動，連特首李家超都要「割愛」。全年一共有5人新上任，包括屬「調任」的創新科技及工業局常秘蔡傑銘，他四年內「三連升」，先後出任特首辦常秘、運輸及物流局常秘、創科局常秘。「升官」的包括運輸及物流局常秘丘卓恒、教育局常秘陳穎韶、環境及生態局常秘(環境)張國財、房屋局常秘李佩詩。

發展局常任秘書長（工務）劉俊傑。（夏家朗攝）

常秘「音樂椅」今年再轉 發展局常秘劉俊傑年屆退休之齡

一般而言，常秘人才按慣例來自現時已「坐正」D6（首長級第六級）的資深政務官。受惠於退休潮，預料再有迎來一名退休的常秘 —— 發展局常任秘書長(工務)劉俊傑。他出任這崗位近5年，據了解今年12月年屆60歲退休之齡。

韓志強（左），林世雄（右）

三任發展局常秘(工務)由土拓署長升任

這個崗位按慣例由資深工程師出任，連同劉俊傑在內的三任發展局常秘(工務)都由土木工程拓展署署長升任，分別是2015年的韓志強、2018年的林世雄、2021年的劉俊傑。其中，林世雄在本屆李家超政府2022年上場後，獲任命為運輸及物流局局長，至2024年被免職。

路政署署長邱國鼎。（梁鵬威攝）

路政署長邱國鼎「好事近」？

《香港01》獲悉，今次由路政署署長邱國鼎升任發展局常秘(工務)的呼聲較高。倘成真，將是繼2007年的麥齊光、2010年的韋志成後，再由路政署署長升任發展局常秘(工務)的工程師。

2026年6月11日，路政署批出北都公路（新田段）設計及建造顧問合約和展開工程合約的招標籌備工作。圖示路政署署長邱國鼎（左四）、路政署主要工程管理處處長伍偉康（左三），與顧問聯營代表在合約簽署儀式上合照。（政府新聞處圖片）

邱國鼎曾出任兩個署的首長，2023至2024年執掌水務署，2024年3月起接掌路政署。他曾在運輸署工作多年，先後出任運輸署助理署長和運輸署副署長，參與西區海底隧道、港深西部公路、隔音屏障加建工程的基建工程和發展項目。

邱國鼎（左）曾任運輸署助理署長。(政府新聞署圖片)

邱國鼎代表作：中九龍幹線、鐵路國標

邱國鼎有份制訂「香港智慧出行路線圖」、過海隧道「不同時段不同收費」方案和《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》内的策略性道路基礎設施。任內標誌性的工作，是中九龍幹線通車、發表《香港鐵路標準》引入國標等。

邱國鼎。（資料圖片）

拆解一原因邱國鼎有優勢 曾合作者讚改革創新、有擔當

發展局常秘(工務)負責督導建築署、土木工程拓展署、渠務署、機電工程署及水務署的內務管理運作，協助發展局局長制訂及推展工務計劃的政策。一般而言，由土木工程背景人士出任，有別於電子工程、建築師。故此，渠務署、水務署、路政署的工程師有先天優勢。

有心水清的工程界中人分析，土拓署署長方學誠今年退休，渠務署署長莫永昌也相距不遠矣。若只論年紀，有機會「上位」的只有1998年加入政府、港大土木工程系畢業的邱國鼎，以及1995年加入政府的水務署署長黃恩諾。而黃恩諾執掌水務署後經歷皇后山邨食水出現瀝青事件。

香港未來處於急速發展期，一名與邱國鼎合作過的人士形容他工作表現相當不錯，風格銳意進取，且樂意溝通、改革創新、有擔當，若出任發展局常秘(工務)，相信他能勝任。