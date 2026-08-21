立法會直播擬增阿拉伯文等字幕　收視高低還看議政質素｜政圈風聲

兩年前，政府鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供服務資訊，一度成為社會熱話。無獨有偶，《香港01》獲悉立法會近期正與內地人工智能龍頭企業科大訊飛，商討會議直播實時字幕升級，除了現有提供的中文，同時加入更多語種。當中阿拉伯文、印尼文等，均屬考慮之列。據悉有關安排仍待「拍板」，立法會行政管理委員會暫未正式討論。有議員認為有利外商了解香港政策，尤其「一帶一路」沿線國家招商引資。多種語言固然適合國際化的香港，但收視高低仍取決於議政質素。



立法會「智識聽」自動謄錄系統。（梁君彥Facebook）

上屆立法會斥逾2千萬引入「智識聽」 提供實時字幕

上屆立法會夥拍科大訊飛，斥資約2,200萬元推出智慧謄錄系統「智識聽」。系統自2023年9月起，分階段應用於大會及委員會會議的逐字紀錄，並於2025年7月進一步擴展至直播會議，市民可透過立法會網站、立法會流動應用程式及立法會YouTube頻道，收看附有實時字幕的會議直播。不過目前「智識聽」僅支援中文直播字幕。

鑑於部分議員發言時，咬字或斷句未必清晰，現時仍需幕後人員協助即時修正字幕，使句意更完整易讀取，再由系統自動將字幕呈現於直播畫面。提供實時字幕會議直播，較現場會議略為延遲。

立法會會議擬增阿拉伯文、韓文、印尼文等字幕

筆者聽聞，「智識聽」或將迎來升級，立法會正與科大訊飛商討，研究增設更多語言的實時字幕，當中比較小眾的語言，如韓文、印尼文、阿拉伯文等均在考慮之列，料最快年底或明年初可實施。

吳傑莊（黃浩謙攝）

吳傑莊以美國國會直播為例：若有中文字幕會相當實用

具創科背景的選委界立法會議員吳傑莊表示，暫未聽到相關消息，但相信即使屬實亦不意外。他指出，現時人工智能技術成熟，可以翻譯大部分語言。加上，科大訊飛發展智能語音轉錄多年，系統甚至能識別地方方言，料技術難度不大。

一向關注加密貨幣議題的他表示，自己日前在網上觀看了美國總統特朗普討論相關政策的直播，笑言當時若有中文實時字幕，自己也會使用，形容這類功能「相當實用」。

圖為李家超今年4月25日在禮賓府與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長賈西姆·布代維會面。（政府新聞處）

提供更多途徑讓外商了解香港政策

一名代議士認為，本港近年積極招商引資，「一帶一路」沿線國家為目標之一，而立法會會議，不時都討論到各項招商引資措施，如稅務安排等，與海外投資者相關的議題，因此有必要提供更多途徑，讓外商更深入了解香港的政策。另一代議士則指，香港有不少少數族裔，議會內有不少同事均會跟進相關議題，提供更多途徑讓少數族裔了解立法會工作，亦相當合情合理。

系統縱有瑕疵 議員料擴語種無大礙

儘管，目前實時字幕系統偶爾會出現「小瑕疵」，但議員仍對引入更多語言字幕充滿信心，指曾親身試用可由科大訊飛研發的翻譯耳機，體驗效果相當理想。再者，現時「智識聽」系統的語音識別率已突破9成，預料即使再加入新語言，亦沒有太大問題。

立法會大會。（立法會直播）

收視高低還看議政質素

多語字幕固然能方便更多人「聽懂」會議。但說到底，若議事堂內的論述盡是陳腔濫調，即使翻譯成多種語言，恐怕也難以喚起興趣。官員與代議士的議政質素，始終是收視高低不可或缺的重點。