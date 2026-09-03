體育專員接班人料政務官續掌　蔡健斌下屬莊敏婷大熱？｜政圈風聲

政務官「音樂椅」繼續轉動，《香港01》日前率先報道，D6級政務官莫君虞由保安局副秘書長調任專責為宏福苑火災行政問責的職務，其副秘職位已有人接任。據悉預料需配備多一名D4級政務官工作，體育專員蔡健斌都是合適人選之一。《香港01》綜合多個消息來源，蔡健斌的下屬、專責體育及康樂的文體旅局首席助理秘書長莊敏婷，是接任體育專員的大熱。蔡健斌本身是香港體育學院董事，莊敏婷是候補董事。當年蔡接替前運動員黃德森出任體育專員前，都是文體旅局首席助理秘書長。換句話說，體育專員接班人料繼續由政務官出任。一切有待當局落實及公布。



宏福苑（鄧倩螢攝）

宏福火「行政問責」超前部署 擬派資深政務官坐鎮專責

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，預計十月底向行政長官提交報告，釐清事實及責任。聽證會上被點名有缺失的部門都至少四個，特首李家超表明「追究責任」。《香港01》前天（1日）報道政府超前部署，着手為「行政問責」部署專責人手做前期工夫，預料調派資深政務官協助識別行政失當的人員和事情，再交局長決定。

莫君虞。（資料圖片）

綜合多方消息，保安局前副秘書長莫君虞是合適專責人選之一。今年「坐正」首長級乙一級政務官(D4) 的他，已合資格升任(D6)，官方未有公布其下個崗位。聽聞，需配備多一名D4級政務官工作，體育專員蔡健斌都是合適人選之一。一切有待拍板。參與專責問責工作的人員，肩負重大的任務。

莫君虞、蔡健斌料調任 兩人風評佳

其中，莫君虞被讚辦事能力高、做事「快手」。蔡健斌亦在風評佳，曾與他交手的人都讚他勤力，跟得足，啟德體育園順利開幕更獲特首表揚。有官場中人稱讚他是「明日之星」。若新崗位表現理想，更是前途無可限量。

體育專員蔡健斌

莊敏婷。（資料圖片）

蔡健斌下屬莊敏婷成為體育專員大熱接班人

莫君虞原擔任保安局副秘書長4，其崗位已由原發展局副秘書長翁佩雲接任。倘蔡健斌離開體育專員崗位，外界都關注接任人選。《香港01》綜合多個消息來源，蔡健斌的下屬、專責體育及康樂的文體旅局首席助理秘書長莊敏婷，是接任體育專員的大熱。她曾任北區助理民政專員、運輸及物流局首席助理秘書長、發展局首席助理秘書長（規劃及地政）。

蔡健斌本身是香港體育學院董事，目前莊敏婷是候補董事。今年7月，文化體育及旅遊局局長羅淑佩到訪浸大了解大學創意藝術與體育領域發展時，莊敏婷是隨行一員。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士（右五）聯同文化體育及旅遊局副秘書長王明慧（左三）、文創產業助理專員葉敏儀（左二）、首席助理秘書長（體育及康樂）莊敏婷（左一）及文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮（右二）到訪浸大。

蔡健斌本身是香港體育學院董事，目前莊敏婷是候補董事。(體育學院網站)

黃德森。（盧翊銘攝）

曾公開招聘黃德森中途離任 體育專員料政務官續掌

事實上，蔡健斌2024年接替請辭的前運動員黃德森出任體育專員，都是由文體旅局首席助理秘書長崗位調任。官場預料體育專員續由政務官出任。回想當年，上任僅一年便離任的黃德森，聽聞加入政府後難以適應公務員文化，加上在連繫「本業」的體育界方面也不容易，有感未能發揮所長決定早走。

官場中人相信體育專員續由政務官出任做法合適。皆因公開招聘需要較長時間，且體育專員實質是相關政策的推手，工作性質類似政務官，鑽研政策文件、開會的時間反而更多。圈外人未必適應。

2025年7月8日，時任運輸及物流局首席助理秘書長莊敏婷出席立法會經濟發展事務委員會會議。（立法會直播）

莊敏婷被讚熟悉體育總會

大熱接班的莊敏婷本身是政府體育委員會的秘書，業界猛人霍震霆、吳守基、霍啟山、鄧竟成都是委員。曾與莊敏婷交手的人表示她熟悉體育總會，以及「M」品牌申請流程。一般而言，頒授「M」品牌的大型體育活動事務委員會委員作出審批決定前，都會參考官員對申請公司背景的審查簡報，可說是把關的一員。畢竟球王美斯失場事件後，社會對公帑資助關注增加，當局亦收緊要求。目前，國際七人欖球賽、香港足球盛會等啟德體育園舉行的盛事，都獲「M」品牌資助。

不論是公開招聘還是政務官續任，社會都期待體育專員繼續肩負推動和落實政府的五大體育發展政策目標，包括普及化、精英化、盛事化，提高專業水平，以及推動本港體育事業向產業化方向發展。