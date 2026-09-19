中間路線難行？ 崔定邦退出新思維：與狄志遠友好惟未摸清走向

標榜「中間路線」的政黨新思維近年面對不少挑戰，先有主席狄志遠在今年告別立法會，議席歸零。另一黨內核心人物、副主席崔定邦原來在今年1月亦已退出。他接受《香港01》訪問時表示，退出非因「中間路線」無法繼續，認為這條路線仍能發揮作用，惟「未摸得清如果走下去」， 自己暫時希望聚焦服務業界，強調與狄志遠仍是好朋友。



狄志遠（左2）、崔定邦（左1）。（新思維提供）

經營旅行社的崔定邦聯同港人港菜推動聯會，今日（19日）起一連兩日，在將軍澳舉行「環球旅遊暨港人港菜文化嘉年華」。現場邀請到多名旅遊界人士及選委界立法會議員林振昇、漁農界立法會議員陳博智，但新思維主席狄志遠沒有到場。

崔定邦攝。（林彥汛）

今年1月退出 崔定邦：冀暫聚焦服務業界

被問到為何沒邀請狄志遠時，崔定邦表示，今日活動主要為其旅行社開幕，活動聚焦推廣旅遊界，而且狄志遠正在外遊，故未又邀請對方。他又透露，自己在今年1月已退出新思維。被問及退出是否因為「中間路線」在今天的政治氣候下無法繼續，崔定邦認為，這條路線仍能發揮作用，惟「未摸得清如何走下去」， 自己暫時希望聚焦服務業界。他強調與狄志遠仍是好朋友，未來亦打算邀請對方一同旅行。

左起新思維將軍澳辦事處總幹事崔定邦、主席兼立法會議員狄志遠、新思維總幹事韓劍德。（文睿攝）

至於退出新思維後，會否再參選？崔定邦表示，這屬將來的事，今天先處理好旅遊界活動，強調自己可以在不同位置為香港服務，不單限於新思維。

旅促會主席崔定邦、香港非專利巴士聯會蔡順基。（林彥汛攝）

新皇崗口岸料10. 12開通 旅遊界冀開放候車區

《香港01》早前獲得消息指，新皇崗口岸開通日定於下月12日的星期一呼聲甚高。崔定邦表示，相信政府已做好準備工作，旅遊界亦會做好準備。不過，他認為，口岸泊車位問題現階段難以處理，冀啟用後當局可再按實際情況與業界協調。

香港非專利巴士聯會主席蔡順基則表示，新皇崗口岸停車位不足，預計日後運作上會帶來挑戰。他指，新皇崗口岸啟用後，落馬洲管制站很大機會丟空，業界冀當局可開放管制站內的候車區，供直通巴士、公營巴士、的士等公共交通工具作為「後備位」。

另外，他提到其負責的公司跨境快線有限公司，將會營辦東九龍線、油尖線，兩條路線接載市民住返口岸及市區。