施政報告｜李家超接受央視訪問　稱有信心完成全部284指標

行政長官李家超上周三（16日）發表香港首份《五年規劃》及新一份《施政報告》。李家超日前接受央視訪問表示，五年規劃觸及了八個領域的民生福祉，目標要令老百姓生活得更好、讓青年發展得最好。他又表示，有信心能落實《施政報告》的284指標。



9月16日，行政長官李家超率領一眾問責官員舉行《施政報告》及首份五年規劃記者會。（資料圖片／梁鵬威攝）

李家超表示，五年規劃可協同本港不同領域更有效發展，綜合性把所有領域都集中在五年節點，更有長遠部署，更看到大局，更可以讓香港融入國家發展大局，而且服務國家整體發展。

被問到五年規劃會否令香港失去特色，李家超指，五年規劃會立足香港實際狀況，制定具有香港特色的政策措施或項目。五年規劃有七個堅持，其中一個是堅持「一國兩制」方針，按照憲法和基本法去推動香港整體發展，確保「一國兩制」不變形、不走樣。他又提到，不論五年規劃還是施政報，都有香港的「國際大都會」定位。

政府將凝聚各方力量 推動達成五年規劃目標

李家超又指，日後行政長官到北京述職時，需要報告五年規劃的落實進展；五年規劃不單屬於政府的，亦屬香港整體，屬於香港每一個市民的五年規劃，政府會作為第一責任人，凝聚各方力量，以達成目標。

提到對實現五年規劃全部目標的信心，李家超指，自他上任後，施政報告會定下指標，認為香港已經習慣了這個方式，有信心會做到今年訂下的284個指標，又指未來每年都會定下指標，去落實好五年規劃定下的方向和要求。