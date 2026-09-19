施政報告｜李家超：不用高壓手段取締劣質劏房　免住戶無瓦遮頭

行政長官李家超9月16日公布任內最後一份《施政報告》及香港首份五年規劃，他今日（19日）接受電台節目訪問時，表示將改革「1823」熱線服務，利用AI人工智能提升管理，同時將涉及多個部門的個案交由指定「牽頭部門」跟進，若部門之間涉權責爭議，將由政務司副司長作出最終決定。



政府目標於2030年內取締劣質劏房，李家超指，他指，當局會嚴格按程序處理，但不會用極端及高壓手段，不希望住戶因此「無瓦遮頭」。



有不少劏房的長沙灣義華大廈2025年中被收購，新業主年底通知租戶稱須配合《簡樸房條例》整改，要求3月前退租。（資料圖片／羅日昇攝）

1823投訴處理 若涉權責爭議 由政務司副司長決定

政府1823熱線被指涉權責推諉問題，新一份《施政報告》提出改善「1823」熱線服務。李家超指，優化措施主要涵蓋兩大方向。首先是利用AI提升管理，希望將過去的「投訴後處理」，改為「未投訴已處理」。政府會透過AI匯報與數據分析，掌握特定區域的投訴趨勢與潛在風險；若發現某一地點頻繁出現同類問題，例如遊樂場設施損壞，部門將巡查及預先修復。

第二個方向是打破跨部門權責重疊或無人理會的處境，李家超表示，日後「1823」會透過分析，將涉及多個部門的個案直接交由指定「牽頭部門」一跟到底，其他相關部門必須全力配合。若部門之間在權責上出現爭議，將由政務司副司長作出最終決定。

至於面對分工模糊或完全無人負責的「灰色地帶」個案，當局或會設立公平的輪替機制，並由副司長協調指定部門統籌負責，避免公務員因擔心越權而不敢處理，確保所有市民求助均能獲得積極回應。

2026年8月26日，李家超指1823每日接收大量民生服務要求與投訴，中心近期推出「訴求一覽通」，透過AI及視覺化技術識別民生議題、潛在風險與異常情況。（Facebook）

照顧者津貼加300元設審查 李家超：有限公帑須精準投放

五年規劃提出有序取締劣質劏房，目標於2030年內基本解決住宅大廈內的劣質劏房問題，並全力推展落實「簡樸房」制度。李家超重申，政府絕不會使用極端及高壓手段，亦不會因取締行動而令住戶「無瓦遮頭」。當局會嚴格按程序處理，全面考慮住戶的實際安置需要。

被問及劣質劏房會否轉入地下化，李家超指「簡樸房」條例下的登記制度目前登記率已達到65%，顯示絕大部份經營者均希望在合法合規的情況下營辦。他指，未來政府除了會對已登記的簡樸房進行抽樣審查外，亦會結合坊間現有的多個投訴平台，輕鬆掌握並打擊違規劣質劏房，有信心整體工作能按時間表有序推進。

對於《施政報告》提出將照顧者津貼增加一成至每月3,300元，但仍設有經濟審查及不得重複領取其他福利等限制，李家超回應指，當局固然希望盡力提供協助，但必須堅持底線思維，按問題的尖銳程度與實質需求，將有限的公帑，精準投放在最需要幫助的弱勢社群身上。