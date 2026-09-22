東張西望前主持黃穎君入自由黨　與TVB宋芝齡做黨友｜政壇諸事町

自由黨近年星光熠熠，繼無綫電視《流行都市》主持宋芝齡加盟，2023年區議會選舉為黨出征，今年再有藝人加入自由黨。她是《東張西望》前主持黃穎君。今日（22日），她在社交平台宣布成為自由黨教育研究事務委員會召集人，指希望全面客觀反映香港教育業界真實發展狀況。



東張西望前主持黃穎君入自由黨

東張西望前主持黃穎君入自由黨

黃穎君今日（22日）在社交平台Facebook表示，自己得到自由黨主席邵家輝、副主席李鎮強、陳曉峰、飲食界立法會議員梁進全力支持。加入自由黨教育研究事務委員會後，她說會以數據化、實證式專題研究作為核心工作基礎，全方位走訪教育界，採集數據，全面客觀反映業界真實發展狀況。

東張西望前主持黃穎君入自由黨

她說，梁進是立法會教育事務委員會成員 ，讓大家更了解政府政策、全程跟蹤政策落地各環節，為執行過程中的各類阻礙提供具體和可操作建議。她又說緊跟國家統籌教育、科技、人才一體化發展核心方向，依托香港「背靠祖國、聯通全球」獨特優勢，打造「留學香港」品牌、守護「留學香港」國際聲譽！

東張西望前主持黃穎君入自由黨

黃穎君2022年中離開無綫電視，轉跑道加入政府擔任民政事務局媒體主任，月薪達67,295元，2023年區議會選舉後離開政府。2024年在社交平台分享自己出任武漢市港區政協委員。

宋芝齡昨天（21日）聯同灣仔青年聯會執行主席周振傑，接待北京聯合大學師生交流團。（宋芝齡FB）

宋芝齡不遑多讓勤跑地區 落選區議會後延續服務

黃穎君加入自由黨後，與同為無綫電視主持的宋芝齡做黨友。宋芝齡亦不遑多讓，2023年加入自由黨，出任該黨灣仔支部主席。同年，參選區議會選舉灣仔選區。宋芝齡落選後，繼續留在地區服務，頻頻在社交平台更新動向。

宋芝齡昨天（21日）聯同灣仔青年聯會執行主席周振傑，接待北京聯合大學師生交流團。（宋芝齡FB）

昨天（21日）她聯同灣仔青年聯會執行主席周振傑，接待北京聯合大學師生交流團，介紹自由黨及灣仔地區服務方針，討論北京與香港地區服務方式及策略，並與師生交流地區服務經驗。

宋芝齡聯同灣仔青年聯會執行主席周振傑到循道衛理灣仔長者服務中心。（宋芝齡FB）

兩人「行孖咇」同日又到循道衛理灣仔長者服務中心，出席中小企地區經濟發展委員會、香港灣仔區各界協會合辦的愛心賀中秋迎國慶活動，向100名居民介紹灣仔地區服務、包括免費安裝扶手、獨立火警偵測器，並送上月餅慶中秋。

宋芝齡聯同灣仔青年聯會執行主席周振傑到循道衛理灣仔長者服務中心。（宋芝齡FB）