東張西望前主持黃穎君入自由黨 與TVB宋芝齡做黨友｜政壇諸事町
自由黨近年星光熠熠，繼無綫電視《流行都市》主持宋芝齡加盟，2023年區議會選舉為黨出征，今年再有藝人加入自由黨。她是《東張西望》前主持黃穎君。今日（22日），她在社交平台宣布成為自由黨教育研究事務委員會召集人，指希望全面客觀反映香港教育業界真實發展狀況。
黃穎君今日（22日）在社交平台Facebook表示，自己得到自由黨主席邵家輝、副主席李鎮強、陳曉峰、飲食界立法會議員梁進全力支持。加入自由黨教育研究事務委員會後，她說會以數據化、實證式專題研究作為核心工作基礎，全方位走訪教育界，採集數據，全面客觀反映業界真實發展狀況。
她說，梁進是立法會教育事務委員會成員 ，讓大家更了解政府政策、全程跟蹤政策落地各環節，為執行過程中的各類阻礙提供具體和可操作建議。她又說緊跟國家統籌教育、科技、人才一體化發展核心方向，依托香港「背靠祖國、聯通全球」獨特優勢，打造「留學香港」品牌、守護「留學香港」國際聲譽！
黃穎君2022年中離開無綫電視，轉跑道加入政府擔任民政事務局媒體主任，月薪達67,295元，2023年區議會選舉後離開政府。2024年在社交平台分享自己出任武漢市港區政協委員。
宋芝齡不遑多讓勤跑地區 落選區議會後延續服務
黃穎君加入自由黨後，與同為無綫電視主持的宋芝齡做黨友。宋芝齡亦不遑多讓，2023年加入自由黨，出任該黨灣仔支部主席。同年，參選區議會選舉灣仔選區。宋芝齡落選後，繼續留在地區服務，頻頻在社交平台更新動向。
昨天（21日）她聯同灣仔青年聯會執行主席周振傑，接待北京聯合大學師生交流團，介紹自由黨及灣仔地區服務方針，討論北京與香港地區服務方式及策略，並與師生交流地區服務經驗。
兩人「行孖咇」同日又到循道衛理灣仔長者服務中心，出席中小企地區經濟發展委員會、香港灣仔區各界協會合辦的愛心賀中秋迎國慶活動，向100名居民介紹灣仔地區服務、包括免費安裝扶手、獨立火警偵測器，並送上月餅慶中秋。