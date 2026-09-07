梁熙讀博士前局長授課　梁文廣讀碩士由議會同事講書｜政壇諸事町

新學年開始，不少從政者去到某階段，都想進修增值自己。去年放棄爭取連任的民建聯立法會議員梁熙，打理家族酒店業務生意已十分忙碌，40歲之齡選擇攻讀中大社會科學博士。他說對公共行政感興趣，課程導師陣容也不乏熟悉面孔，包括前局長聶德權及邱騰華，也有前議員鍾國斌。



另一邊廂，現任立法會議員梁文廣亦重返校園，攻讀教大高級公共行政及領導碩士，他說希望提升參政議政能力。不過，客席教授名單中除了有前司長張建宗，亦有議會同事、立法會主席李慧琼。過去曾邀請民建聯議員林琳、新民黨李梓敬議員授課。



梁文廣重返校園。

梁文廣在社交平台透露，九月初重返校園，入讀香港教育大學高級公共行政及領導碩士課程（EMPAL），形容既是一種自我沉澱，更是為了裝備自己，應對「一國兩制」由治及興新階段的挑戰。他說，作為立法會議員，深知參政議政不能僅靠經驗直覺，更需紮實的理論基礎與宏觀視野。選擇入讀教大EMPAL正是希望系統化提升公共政策分析和領導決策及協作的能力，將在課堂上所學的理論應用於議會工作與地區服務之中。立法會議員要積極識變、應變、求變，提升參政議政能力，樹立高質素模範標準。

立法會主席李慧琼是香港教育大學高級公共行政及領導碩士課程講師之列。

他說期望透過學習中的案例研習和師生交流，拓闊思考維度，以勇於擔當、銳意進取的態度，履行立法會《議員守則》，做到盡忠職守、維護法治、緊密聯繫市民，服務香港、貢獻國家。翻查學院的客席教授名單，包括政務司前司長張建宗、立法會前議員洪雯等。除此之外，梁文廣的議會同事、立法會主席李慧琼都是講師之列。過去曾邀請民建聯議員林琳、新民黨議員李梓敬授課。

梁熙重返校園。

另一名重返校園的是前議員梁熙。他形容自己「40歲人再做學生」，開啟博士課程生涯，修讀中文大學社會科學博士課程，同學來自不同背景，包括公務員、科企高管，亦有內地生。

正式成為中大新鮮人，開始四年兼讀生涯，不過都可以話係完成咗一個小小心願，因為家父係中大校友，一直我都希望有機會感受下「博文約禮」嘅精神，但由大學到碩士，我都不在港修讀，到博士課程終於有機會實現。 梁熙

梁熙重返校園。

他指一直都對公共行政十分感興趣，覺得是最落地的學術理論，碩士時候修讀公共管理，以往於地區服務以及議會，為不同社會問題提供解決方案，選修社會科學是希望更加深入研究及理解社會，才可以提供更精準的解決方案。

梁熙重返校園。

相隔幾年，又回到學術研究，他希望結合實戰經驗，有更多啟發。課程導師名單中都有熟悉面孔，包括前局長聶德權及邱騰華，也有前議員鍾國斌，梁熙期待以另一個身份交流。