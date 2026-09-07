梁熙讀博士前局長授課 梁文廣讀碩士由議會同事講書｜政壇諸事町
新學年開始，不少從政者去到某階段，都想進修增值自己。去年放棄爭取連任的民建聯立法會議員梁熙，打理家族酒店業務生意已十分忙碌，40歲之齡選擇攻讀中大社會科學博士。他說對公共行政感興趣，課程導師陣容也不乏熟悉面孔，包括前局長聶德權及邱騰華，也有前議員鍾國斌。
另一邊廂，現任立法會議員梁文廣亦重返校園，攻讀教大高級公共行政及領導碩士，他說希望提升參政議政能力。不過，客席教授名單中除了有前司長張建宗，亦有議會同事、立法會主席李慧琼。過去曾邀請民建聯議員林琳、新民黨李梓敬議員授課。
梁文廣在社交平台透露，九月初重返校園，入讀香港教育大學高級公共行政及領導碩士課程（EMPAL），形容既是一種自我沉澱，更是為了裝備自己，應對「一國兩制」由治及興新階段的挑戰。他說，作為立法會議員，深知參政議政不能僅靠經驗直覺，更需紮實的理論基礎與宏觀視野。選擇入讀教大EMPAL正是希望系統化提升公共政策分析和領導決策及協作的能力，將在課堂上所學的理論應用於議會工作與地區服務之中。立法會議員要積極識變、應變、求變，提升參政議政能力，樹立高質素模範標準。
他說期望透過學習中的案例研習和師生交流，拓闊思考維度，以勇於擔當、銳意進取的態度，履行立法會《議員守則》，做到盡忠職守、維護法治、緊密聯繫市民，服務香港、貢獻國家。翻查學院的客席教授名單，包括政務司前司長張建宗、立法會前議員洪雯等。除此之外，梁文廣的議會同事、立法會主席李慧琼都是講師之列。過去曾邀請民建聯議員林琳、新民黨議員李梓敬授課。
另一名重返校園的是前議員梁熙。他形容自己「40歲人再做學生」，開啟博士課程生涯，修讀中文大學社會科學博士課程，同學來自不同背景，包括公務員、科企高管，亦有內地生。
正式成為中大新鮮人，開始四年兼讀生涯，不過都可以話係完成咗一個小小心願，因為家父係中大校友，一直我都希望有機會感受下「博文約禮」嘅精神，但由大學到碩士，我都不在港修讀，到博士課程終於有機會實現。
他指一直都對公共行政十分感興趣，覺得是最落地的學術理論，碩士時候修讀公共管理，以往於地區服務以及議會，為不同社會問題提供解決方案，選修社會科學是希望更加深入研究及理解社會，才可以提供更精準的解決方案。
相隔幾年，又回到學術研究，他希望結合實戰經驗，有更多啟發。課程導師名單中都有熟悉面孔，包括前局長聶德權及邱騰華，也有前議員鍾國斌，梁熙期待以另一個身份交流。
首日到中大開學已感受到青春校園氣息，仲努力認緊路，朋友話要做個真正嘅中大人，必須要去食個「頹飯」，作為餐旅業協會主席，最關心餐飲，立即去幫襯！