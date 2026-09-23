港府反對歐盟委員會年度報告　稱針對維護國家安全內容無稽失實

歐盟委員會及歐盟外交與安全政策高級代表發表年度報告，再度指香港國安法實施後，自治權及港人基本權利受到侵蝕。港府周三（23日）發聲明稱，報告中針對香港特區各方面情況的不實和偏頗內容，港府表示強烈不滿和反對，包括強烈反對當中針對香港維護國家安全相關法律及工作的無稽和失實內容。



港府周二（9日）敦促歐盟立即停止長臂管轄、干涉純屬中國內政的香港事務。（林若勤攝／資料圖片）

政府發言人強調，每個國家都會制定維護國家安全法律，事實上，歐盟及其成員國均不斷以國家安全或反恐為名訂立和修訂法律，條文嚴苛者比比皆是。然而，歐盟無視自身廣泛且苛刻的法律規例，多次顛倒是非，肆無忌憚抹黑按照香港特區實際情況嚴謹制定的維護國家安全法律，繼續對有關法律作出偏頗評論，是典型的虛偽「雙標」。

發言人批評，報告對黎智英被控危害國家安全罪行一案判決的惡意抹黑，強調法庭的定罪裁決有理有節，充分展現法庭嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉。歐盟在面對這些鐵一般的事實，依然顛倒是非、惡意攻擊，令人不齒，特區政府必須再次嚴正反駁，以正視聽。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

有關報告提及的「支聯會煽動顛覆國家政權」案，政府發言人重申，法庭頒下的裁決理由鏗鏘有力、有理有節。裁決理由清楚指出，被告並非因其政治觀點或信念受審，法庭只會考慮與本案相關的法律和證據，以決定控方能否把控罪證明至毫無合理疑點。法庭亦指出，案中被告一直以來都對中國共產黨及其領導的中央政府懷有敵意，在《香港國安法》實施之後，被告拒絕臨崖勒馬，一意孤行地將其抗爭立場堅守到底。

就所謂的報告中提及其他危害國家安全案件，特區政府已多次強調，由於有關案件所涉及的法律程序尚在進行中，任何人均不應評論有關案件以圖干預法院獨立進行審判，否則可能構成妨礙司法公正。任何顛倒是非、公然抹黑香港特區的司法制度和審訊，企圖美化犯罪行為及向特區法院施壓的行徑都必須停止。

政府發言人重申，任何外國或外部勢力詆毀香港，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，絕不會得逞。特區政府定當繼續堅定履職，堅持法治原則，致力確保「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針實踐行穩致遠，更好結合「有為政府」和「高效市場」，更積極進取地招商引才，提升香港競爭力，推動香港經濟走上更高台階，為市民謀幸福，為香港謀發展。