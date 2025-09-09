港府斥歐盟委員會年度報告不實　外部勢力圖破壞香港穩定不會得逞

針對歐盟委員會及歐洲聯盟外交與安全政策高級代表發表的年度報告，港府周二（9日）就當中針對香港特區維護國家安全、保障人權等方面的不實和偏頗內容，表示強烈不滿和反對。港府發言人重申，任何外國或外部勢力詆毀香港，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，絕不會得逞。



港府周二（9日）敦促歐盟立即停止長臂管轄、干涉純屬中國內政的香港事務。（林若勤攝／資料圖片）

香港正成為「極權」城市說法絕非事實

發言人指出，港府堅定不移全面準確實施《香港國安法》和《維護國家安全條例》，強烈敦促歐盟尊重事實並遵從它們口口聲聲奉行的國際法和國際關係的基本準則，立即停止長臂管轄、干涉純屬中國內政的香港事務。

發言人批評，歐盟對香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳，全然漠視香港特區訂立相關法律的憲制責任和實際需要，以及在維護國家安全的相關法律訂立後，對經濟發展和人權保障所帶來的正面效果，是實實在在的雙重標準。

發言人強調，香港法治固若金湯、歷久不變。香港法治並無任何倒退，任何指稱香港正成為一個「極權」城市的說法絕非事實。香港的普通法制度是多年來由包括各級法院法官在內的香港司法界和法律界全體共同努力打造和維護，不會因個別海外非常任法官離任而有所改變。

此外，自《香港國安法》和《維護國家安全條例》實施以來，本港的傳媒環境蓬勃依然，惟部分別有用心人士卻刻意捏造有關香港新聞和言論自由的事實。

至於黎智英案、「35+」串謀顛覆國家政權案及支聯會案等所涉及的法律程序尚在進行中，任何人均不宜評論有關案件。特區政府必須強調，所有案件均嚴格根據證據和依照法律處理，過程中充分尊重被告人依法行使各項程序權利，絕對不存在所謂「延誤審訊」的情況。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

斥歐盟虛偽「雙標」 促重回正道停止抹黑

發言人重申，外部勢力「以港遏華」的圖謀無法得逞，只好抹黑詆毀《香港國安法》和《維護國家安全條例》及特區其他相關法律。歐盟一再通過所謂年度報告詆毀盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區，而對相關法律讓廣大香港居民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞，此實乃典型的虛偽「雙標」。歐盟必須立即重回正道，停止抹黑香港特區維護國家安全相關法律和工作。

特區政府定當繼續堅定履職，堅持法治原則，致力確保「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針實踐行穩致遠，更好結合「有為政府」和「高效市場」，更積極進取地招商引才，提升香港競爭力，推動香港經濟走上更高台階，為市民謀幸福，為香港謀發展。