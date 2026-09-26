湯家驊憶董建華曾邀公民黨前身入行會：只有他有這胸襟

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華在9月8日逝世，上周日（9月20日）舉行國葬級喪禮。公民黨創黨成員、行會成員湯家驊今日（9月26日）發文懷緬董建華，提到對方在2003年基本法23條立法失敗後，曾委託中間人邀請反對立法的「45條關注組」派代表加入行政會議，惟黨內除了他之外無人支持，斷然拒絕了邀請。



湯家驊讚揚董建華為人有胸襟，稱「從政也已有廿多年了，也可說是閱人不少，但像董建華先生這樣胸襟若海的人，卻只有他一個」。



國政協原副主席、香港首任行政長官董建華9月20日舉行公祭大殮，早上約10時，董建華長子董立均手持董建華遺照步往靈車。（易仰民攝）

23條觸礁後遞橄欖枝 託中間人邀「45條關注組」入行會

湯家驊今日在社交平台以「虛懷若谷」撰文懷緬董建華。他指，雖然與董建華不算深交，但相信對方給其印象會歷久不忘。他憶述，2023年基本法23條立法失敗後，董建華曾委託中間人邀請其所屬的「45條關注組」派代表加入行會。

「45條關注組」由「23條關注組」演變而成，主要成員均為本港法律界精英，最初目標是反對23條立法，後來改為爭取落實「雙普選」，2006年「升格」成立公民黨。湯家驊透露，關注組領導層當年收到邀請後曾展開討論，不過最終斷然回絕董建華的好意，而他是唯一主張接受邀請的人。他自言，自己從那一刻起開始懷疑關注組和及後之公民黨的政治本性，令日後退黨坦然無悔。

湯家驊。（資料圖片）

公民黨另一元老梁家傑在2016年卸任立法會議員時亦曾揭露，董建華在2004年曾邀請他擔任行會成員，他當時提出兩個條件，要求豁免在23條立法及政改兩項議題上跟從行會集體負責制及保密制，但未獲接納。

湯家驊憶私下會面：身無半職仍獲邀相談時局

湯家驊與梁家傑一樣在2004年成為立法會議員，但前者在2015年退出公民黨及辭任議員。他提到，在他剛辭去立法會議席、準備專注大律師生涯之際，接到了董建華秘書的電話，表示「董先生想找你聊聊」。他憶述，與董建華會面時，對方坦言「沒有特別議題，只是想跟你談談香港當前的局勢」。他對此感疑惑，因當時自己已身無半職，但董建華指「無論在什麼時候、是什麼人、持什麼意見，只要對國家好、對香港好，我也要聽」。

董建華。（路透社）

湯家驊：像董建華這樣胸襟若海的人，只有他一個

湯家驊表示，從政者最重要的質素是品德和信念，但是否願意聽取不同意見，卻成從政者之間的最大分別。他認為胸懷廣闊的人會對自己的信念很有信心，但自我質疑的能力則是不斷求進的重要動力。

他表示，自己當了超過50年大律師，從政也已有二十多年了，可算是閱人不少，「但像董建華這樣胸襟若海的人，卻只有他一個」。