黃碧嬌以健康理由辭區議員、分區委員、關愛隊隊長職務

特區政府今日（26日）收到早前捲入大埔宏福苑爭議的民建聯大埔區議員黃碧嬌根據《區議會條例》（第547章）發出的書面通知，基於健康理由，辭去其區議員席位。黃碧嬌同時辭去大埔南分區委員會委員及大埔廣福及寶湖小隊關愛隊隊長的職務。民政及青年事務局局長麥美娟表示，黃碧嬌服務地區多年，對其決定表示尊重。



至於會否就黃碧嬌的議席進行補選，民政事務總署回覆《香港01》指，《區議會條例》已就如何填補區議會議席空缺作規定，視乎實際情況決定安排。署方又指政府將按《區議會條例》的規定，稍後在憲報刊登公告宣布有關的區議員席位自9月26日起出現空缺。



2026年7月7日，民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會會議後經後門離開。（何姿瑩攝）

黃碧嬌被質疑為宏福苑大維修「推手」

去年11月，大埔宏福苑發生五級大火，造成168人喪生。社會有意見質疑，大火之所以造成嚴重傷亡，與屋苑一項涉資高達3.3億元、但安全及質素均不達標的大維修工程有關。而黃碧嬌正被質疑是推動該項天價工程的「推手」之一。

大火發生後，政府成立獨立委員會調查事件。在聽證會上，多名居民作供時指控黃碧嬌曾帶同「黨羽」影響居民，並收取大量授權票。不過，黃碧嬌並未親身出席聽證會回應，僅透過律師於4月初及5月初，向委員會提交了兩次書面回覆。

大埔宏福苑。（林振華攝）

強調監察工程上沒角色 承認曾收集279張授權票

黃碧嬌在回覆中聲稱，從未就挑選承建商、評審標書或編製工程預算提供過任何意見；大火前亦不認識承建商「宏業建築」及其董事侯華建，並強調自己在監察工程進度上沒有任何角色。

她同時否認曾「洗樓」索取授權票或刁難要求取回授權的居民，但承認過程中收集了279張授權票。她解釋，當中只有20多張是直接授權予她，其餘均屬授權他人，其辦事處「僅作行政上的代收及轉交」。

在聽證會上，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃批評，有少部分人「擺明車馬」拒絕作證，漠視涉及公眾利益的調查，情況令人遺憾。他懇請委員會對這批人士作出不利推論，並在最終報告書中如實記錄其所作所為。

01揭黃碧嬌名單疑收離世授權 民政：已交執法部門

《香港01》於8月發表獨家報道，揭發黃碧嬌名單中至少有三人獲得已故業主的授權票，涉嫌偽造文書。民政事務總署其後表示已留意到有關情況，並轉交相關執法部門跟進；警方亦確認接獲轉介，將按既定程序展開調查。自此，黃碧嬌以身體不適為由未再出席區議會會議，並於今日宣布辭去區議員及所有相關職務。