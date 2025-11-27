宏福苑火災︱法團前顧問黃碧嬌：首要協助居民　不清楚工程進度

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，導致多人死傷，慘劇元兇疑涉外牆棚網物料不符阻燃標準。是次屋苑大維修項目涉及逾3億元工程，由上一屆業主立案法團通過，曾任該屆法團顧問的民建聯大埔區議員黃碧嬌向傳媒表示，目前最重要協助居民，不清楚工程最新進度，不便回應，希望交由執法部門調查。



大埔宏福苑11月26日發生五級火，造成多人死亡。（梁鵬威攝）

黃碧嬌曾任宏福苑法團顧問：這一區區議員真的不是我覆蓋

大埔南區議員黃碧嬌向有線新聞表示，進入大維修時已由新一屆法團與顧問公司及承建商自行洽商，她在區內覆蓋範圍還有廣福邨，於屋苑進入維修階段接的投訴不多，因為大維修亦快完成。 她還稱，「因為這一區區議員真的不是我覆蓋，要去到研究、討論這麼深，我未曾去到有這個訊息」。

大埔南區議員黃碧嬌。（資料圖片 / 張浩維攝）

翻查資料，大埔宏福苑的業主立案法團於去年1月通過3.3億元方案進行屋苑大維修，要求8座共1,984戶，每兩個月、分共6期繳交16至18萬元的維修費，結果引起大量業主不滿。相關工程於去年7月起動工，後來有業主按《建築物管理條例》法定要求召開特別業主大會，重新決定維修方案、以至重選法團代表。經過多番努力，去年9月部份業主成功召開特別業主大會，經過討論後，以大比數通過罷免在任逾10年的法團，以及選出新法團代表。黃碧嬌是舊法團顧問，新法團上任後，黃隨即卸任。

而新法團代表承諾會重新檢視大維修合約的條款，並與業主共同監管大維修進度。根據宏福苑法團的會議紀錄，大維修承建商於今年9月向法團匯報工程進度時表示，會加快工程進度，第一期（宏昌閣、宏盛閣及宏志閣）預計於明年3至4月開始拆棚，第二期（宏新閣、宏建閣及宏泰閣）預計於明年4至5月拆棚，而第三期（宏仁閣及宏道閣）則於明年4至6月拆棚。

有關棚架工程已動工超過一年，其中包括重建天台太陽能板、窗楣窗簷、批盪、灌漿舖紙皮石等工序。及後，受超強颱風「樺加沙」影響，有關棚架結構出現損毀，在10月上旬需要進行加固修葺工作。