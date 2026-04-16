宏福苑｜居民指黃碧嬌帶「黨羽」影響居民　批法團新主席忽視意見

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（16日）舉行第13場聽證會，早上由多名居民以事實證人身份作供。曾擔任第六屆法團管委會委員的馮堯作供指，大火前已留意到後樓梯及防煙門有問題，又指埔區議員黃碧嬌擔任法團顧問期間，曾帶同「黨羽」影響居民。



宏志閣居民戴自文則指，在換法團選舉前，黃碧嬌曾舉辦街站協助居民申請資助，期間要求戴母填授權票予黃，他嘗試取回，受到諸多刁難才成功。他又不滿大火時時任法團主席徐滿柑最初「係威係勢」，但當選後一兩星期，便不理居民意見，不解對方為何變化如此大，「很多居民都很氣餒」。



2025年11月26日，宏福苑發生五級火，到晚上仍未撲熄。（資料圖片／夏家朗攝）

馮堯作供完畢後在場外受訪，他認為有必要改善授權票制度。（馬耀文攝）

指防煙門旁總是有物件 處於常開狀態

馮堯以往與母親和胞妹同住宏泰閣3105室，入伙已45年，大火中其母親罹難。馮憶述，當日他下午得知有火警後，在約2時55分抵達現場，當時已無法聯絡母親。他指，當時發現宏泰閣已有棚架墜下，「燒得好犀利」，消防無法行近，只能在旁射水，認為消防已經盡力。

馮堯指，大維修期間，他每周都會回宏福苑三到四次探望母親，同時亦會巡視31樓至28樓後樓梯等地方，發現防煙門旁總是有物件。他曾提醒物管公司「置邦興業」的物業經理黎永利要小心，叫保安多巡樓、作紀錄，並要向法團反映問題，惟對方「好似有壓力咁，咩都無做」。他又描述指，後樓梯有桶、一包包的粉狀物體，經常被阻塞，防煙門隨便推都有損壞，通常被物件楔住，處於常開狀態。

大火前周六曾到宏業建築工程辦事處反映問題

大火前的周六（即2025年11月22日），馮堯於5時在宏福苑看到類似情況，打算到承建商宏業建築工程辦事處反映，但只見到一名姓張人士，但對方不是安全主任。他又提到，曾四度欲見安全主任不果，「宏業寫字樓10時先見人，但開工時間是9時。」他又指，曾向法團主席提議，要求宏業與工人開工前做簡報，但「講還講，講畀宏業，佢哋都無理」，又認為地盤工人做嘢「求求其其」，管理公司無風險管理，是香港建築業最大問題。

法團曾設立「宏福苑大維修監察組」WhatsApp群組，居民可經主席及委員批准後加入。馮堯曾於2024年10月於群組投訴吸煙問題，又曾指出合約有問題，建議新法團重新審視合約，但對方表示因合約已簽訂而無法改變。

1月6日，大埔區議會開會，捲入宏福苑火災爭議的民建聯區議員黃碧嬌亦有出席。（資料圖片／梁鵬威攝）

居民投選宏業會議 指黃碧嬌團隊「排隊拎授權票」

馮堯曾於2010年擔任一屆法團管委會委員。他指自己上任前及離任後，都有留意法團工作，對近年法團的不滿主要在授權票。他又提到，大埔區議員黃碧嬌擔任法團顧問期間，曾帶同「黨羽」影響居民，有男有女，「女對付男人，對付我呢啲𡃁仔；男對付小妹妹 ，到場恐兇佢，或攞櫈『兵兵嘭嘭』嘈佢，民政到會職員都見到。」

他在盤問下更正，上述情境只發生於居民投選宏業的會議上，又提到當時黃碧嬌的團隊「排隊拎授權票」。他又指，開會前有人質疑：「人都未入齊嚟，點解要開始投票？」當時黃碧嬌團隊成員大多已身在會議現場，惟會場外仍有居民排長龍等入場。

他又指，自己當日沒有入場，因為事前曾有與黃碧嬌有關係者致電他，叫他「協助」宏業成為承建商，但他因「有潔癖」，認為不應入場投票。他又指，又聲稱黃碧嬌人脈廣闊，尤其是建築業，不過承認不知道該人的姓名。被問到如何得知是該人與黃碧嬌有關，馮稱：「我係大埔大，邊個係鬼係神我都知。」

馮堯又認為，法團秘書未有核實選票真偽，指曾在社區會堂見到有一群人填表，當中包括部分委員的太太，又曾在選投票公司時，向黎永利查詢，對方承認已交由法團秘書負責確認工作。

他又指，曾要求民政處幫忙約黃碧嬌，叫她不要糾纏維修問題，民政署則指做不到。被問為何不直接約黃碧嬌？他反問：「我點約佢，佢夠膽見我咩？佢每次都避。」他又提到，黃碧嬌的下一任顧問、現任政制及內地事務局副局長胡健民亦有同樣情況，「作為區議員，佢次次都係咁好可愛。」

宏志閣506室住戶戴自文。（湯致遠攝）

宏志閣506室住戶戴自文。（馬耀文攝）

從事工程行業居民：拆3部冷氣機要$4000 比市價貴逾倍

居於未被大火波及的宏志閣506室住戶戴自文則表示，大維修因每戶16至18萬元的價錢引來不少關注，不少業主質疑鄧國權同宏業有關係，他因此為最終當選下任法團主席的徐滿柑拉票。他又憶述，其母早前在黃碧嬌的街站申請資助，在對方要求下，寫了授權票給她，他得悉後落樓取回授權票，但受諸多刁難才成功。

戴自稱從事工程行業，認為鄧國權所同意的工程並不合理，以拆冷氣機為例，戴曾問不要一次過封一年，可否逐層做，但宏業說不夠錢。他指大概知道做工程的總價（lump sum）拆一座每部600元，但他們三部收4,000多，比一般多逾倍，質疑利潤高。

批評新法團主席徐滿柑設工程監察組 對居民投訴卻無人理

戴又憶述，徐滿柑最初「係威係勢」，好有熱誠，當選後開設了工程監察組。不過，群組有人曾提出不應以發泡膠封窗，「但由始至終無人理」，亦有人關注棚網破損。戴又稱，曾要求徐滿柑中止與宏業的合約，但未獲對方理會，指責徐滿柑在當選一兩星期後，就不理居民意見，不解對方為何變化如此大，「很多居民都很氣餒。」