最享受做議員、局長？葉劉：姐姐！因是面對社會，人人是兄弟姊妹

行政會議召集人葉劉淑儀曾任保安局局長，又做過多屆立法會議員，她在中秋節前夕獲邀到黃大仙聖公會李求恩紀念中學分享人生路。期間，被學生問到最享受哪個階段的角色，葉劉淑儀隨即指「享受做『姐姐』」，解釋在政府工作數十年、後來擔任局長時主要面對紀律部隊，形象自然較為嚴肅；經歷人生高低起伏後，近年更樂意將自身經驗與年輕人分享，「做姐姐係面對成個社會，人人都係你嘅兄弟姊妹」。



行政會議召集人葉劉淑儀獲邀到黃大仙聖公會李求恩紀念中學出席「港清+人生路」專題講座。(葉劉FB)

行政會議召集人葉劉淑儀獲邀到黃大仙聖公會李求恩紀念中學出席「港清+人生路」專題講座。(葉劉FB)

行政會議召集人葉劉淑儀獲邀到黃大仙聖公會李求恩紀念中學出席「港清+人生路」專題講座。(葉劉FB)

「港清+人生路」專題講座由「港清新力量」與新民黨青年委員會合辦，葉劉淑儀與港清新力量主席張頌樺對談，向在場過百位師生分享自身經歷。她談及求學時，坦言對數學興趣不大，很快便轉讀文科，直至後來遠赴史丹福大學進修時，才發現數學根基薄弱，必須加倍努力方能應付，有點後悔當年沒有對自己弱項「攻堅」，鼓勵同學「遇到自身弱項時，千萬別太快放棄」。

行政會議召集人葉劉淑儀獲邀到黃大仙聖公會李求恩紀念中學出席「港清+人生路」專題講座。(葉劉FB)

行政會議召集人葉劉淑儀獲邀到黃大仙聖公會李求恩紀念中學出席「港清+人生路」專題講座。(葉劉FB)

她又回想大約20歲時，家中突然失去經濟支柱，有長輩曾勸她「女仔唔使讀咁多書」。慶幸沒有放棄，咬緊牙關到學校任教一年賺取學費，才得以順利赴英國深造。後來加入政府，初任旺角民政主任，便要獨立應付地鐵工程相關的大量繁重工作與突發事故挑戰。

行政會議召集人葉劉淑儀獲邀到黃大仙聖公會李求恩紀念中學出席「港清+人生路」專題講座。(葉劉FB)

行政會議召集人葉劉淑儀獲邀到黃大仙聖公會李求恩紀念中學出席「港清+人生路」專題講座。(葉劉FB)

提問環節，同學們踴躍發問，當中有兩位女同學的提問令葉劉印象深刻。第一位女同學問到如何面對逆境？葉劉指「保持韌性」，面對挫折切勿輕言放棄。「最緊要係自己真係有 passion，堅定去做，總會有成就。」另一位同學問葉劉曾擔任公職、局長、議員服務社會多年，如今被大家親切地稱為「姐姐」，自己最享受哪一個階段的角色？葉劉微笑回答「姐姐」。

行政會議召集人葉劉淑儀獲邀到黃大仙聖公會李求恩紀念中學出席「港清+人生路」專題講座。(葉劉FB)

她又指，不少有志從政的青年人，關心甚麼途徑服務社會，故建議可先從三會、區議會等地區工作累積經驗，或參加青年委員自薦計劃。如今香港已與國家深度連接，內地發展帶來龐大機遇，年輕人應主動了解發展大趨勢，自然機遇處處。

行政會議召集人葉劉淑儀獲邀到黃大仙聖公會李求恩紀念中學出席「港清+人生路」專題講座。(葉劉FB)