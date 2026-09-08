《香港01》十周年｜葉劉淑儀親睹編採團隊專業：冀續推動理性討論
撰文：文維廣
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《香港01》在9月3日舉辦成立十周年慶典，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀為《香港01》十周年紀念特刊撰文致賀。她形容，《香港01》在當前地緣政治風高浪急，資訊流轉瞬息萬變，以及人工智能更衝擊傳媒生態的環境下站穩陣腳，既有流量，亦有口碑，絕非易事。
葉劉淑儀在文中提到，《香港01》與成立15年的新民黨「年齡」相若，自2016年創刊以來，《香港01》持續報道香港釓政壇大小事，見證了社會變遷及她在公共服務上的不同篇章。
當前地緣政治風高浪急，資訊流轉瞬息萬變，人工智能更衝擊傳媒生態，在此環境下，一間網媒能夠站穩陣腳，既有流量，亦有口碑，絕非易事。
葉劉淑儀憶述，她近月到《香港01》接受專訪及參觀新辦公室，親身感受到編採團隊的專業與朝氣蓬勃。她期望《香港01》以十年為新起點，繼續秉持專業精神，為香港理性討論和發展進步作更大貢獻。
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