黃碧嬌「落水太深」代價低調引退 民建聯保持距離止蝕｜政圈風聲
捲入宏福苑授權票爭議的黃碧嬌，上周六（26日）以「健康理由」辭去大埔區議員、關愛隊隊長、三會成員職務，結束逾20年從政生涯，亦成為宏福苑火災後首名辭職的相關人物。地區早已預料逾60歲的黃碧嬌，明年不會爭取連任大埔區議員，惟令人感意外的是提前一年辭職。從政20多年，這名政界前輩低調引退，有政圈中人感慨，但認為「嬌姐」前年獲得銀紫荊星章也算是光榮退休了。
多名民建聯中人相信黃碧嬌沒有貪污犯法，經得起刑事調查的考驗，共通點是大家認為「嬌姐」在法團事務「落水太深」，除了出任顧問，更協助收取大維修授權票。有知情人士表示過去一段時間，民建聯回應黃碧嬌爭議的論調，都是「保持距離」。故此，相信黃碧嬌的提前辭職，令民記今年選委界選舉及明年區議會選舉及時「止蝕」。今年冒起的民建聯大埔社區主任蔡穎珊，據了解「跑出」成為大埔南選區「代嬌出征」潛在人馬之一，亦已加入大埔支部。
宏福苑火災聽證會黃碧嬌屢被點名
宏福苑火災造成168人死亡、多人嚴重受傷，高達3.3億元的屋苑大維修工程安全及質素不達標，是釀成悲劇的罪魁禍首。獨立委員會聽證會上，黃碧嬌被屢次點名曾協助法團收授權票。多名居民作供時指控黃碧嬌曾帶同「黨羽」影響居民，並收取大量授權票。黃碧嬌沒親身出席聽證會回應，僅透過律師向委員會提交了兩次書面回覆。
黃碧嬌火災後趨低調 由全勤「區會老將」到缺席9次
一向區議會出席率100％的黃碧嬌，在火災後轉趨低調，甚少出席公開活動，兩個月一次的區議會會議成為她定期現身的場合。不過，自黃碧嬌八月被揭發在其名單中至少有三人獲得已故業主的授權票，涉嫌偽造文書，民政事務總署轉交警方調查後，黃碧嬌開始不再公開現身，以身體不適為由，9次缺席區議會的會議。
調查報告出爐前一個月 黃碧嬌「健康理由」辭職
《香港01》早於今年五月報道，黃碧嬌區議會生涯很可能畫上「休止符」。最終，在宏福苑火災調查報告出爐前一個月，一輪因病缺席後，黃碧嬌九月底以「健康理由」辭去區議員、分區委員、關愛隊隊長職務。民政及青年事務局局長麥美娟未有透露黃碧嬌病因，表示她的醫生證明或健康理由屬於「病人私隱」，故此所不會透露。黃碧嬌結束逾20年從政生涯，亦成為宏福火火災後首名以「健康理由」辭職的相關人物。區議會網站亦迅速將黃碧嬌除名，民建聯網站亦更新黃碧嬌任期已完，至9月25日結束。
民建聯中人共通點分析黃碧嬌「落水太深」
多名民建聯中人、包括高層都私下相信黃碧嬌沒有貪污犯法，經得起刑事調查考驗，共通點是認為「嬌姐」作為區議員，在法團事務上實在「落水太深」，除了出任法團顧問，更協助收取大維修授權票。她曾於兩次業主大會，包括2021年選出顧問公司「鴻毅」的一次，一共收集279張授權票。
一名民建聯核心成員引述聽證會上，有居民作供時表示法團前主席曾被人告貪污，最終敗訴，黃碧嬌代該人繳付律師費，可見其投入程度，亦反映「嬌姐」為人真性情、直率。一名資深民建聯中人認為黃碧嬌作風是「老一派」區議員，一般而言視屋苑法團是爭取區議會、立法會支持票的重要途徑，雙方關係良好，自然事半功倍，如大廈大堂貼海報或地區資訊也不會有阻礙，故此當法團主席求助時就不假思索全力協助。
不過，有「挑通眼眉」的民記核心成員認為不少區議員早已意識到法團就如蹚渾水，先撇除曾經何時法團是「黃藍之爭」的角力場，即使現時已由亂到治，議員表態支持法團任何一方，必會得失另一方居民，況且利益瓜葛多，無謂令自己陷入危險景況。
民建聯一直保持距離選前止蝕
民建聯亦沒有將自身陷入危險景況，由去年火災發生後至今，回應黃碧嬌事件時都維持同一論調 ── 「民建聯絕不容忍任何違法行為，如果有任何違法行為必須嚴肅公正依法處理。」知情人士表示過去一段時間，民建聯與黃碧嬌都「保持距離」，不是不相信「嬌姐」，而是希望以相對「保險」方式處理。有政界中人相信黃碧嬌的引退，令民記在今年選委界選舉及明年區議會選舉提前「止蝕」。
大埔南政治版圖洗牌？一名民記女將大機會「代嬌出征」
《香港01》早前報道，民建聯有三名潛在人馬有機會「代嬌出征」，包括「嬌姐」多年拍檔、區議員梅少峰，以及今年冒起的大埔社區主任吳澤鉅、蔡穎珊。民記地區研判數月，據了解蔡穎珊「跑出」成為大埔南選區最有機會「代嬌出征」潛在人馬，亦已加入大埔支部。她與吳澤鉅日前在「嬌姐」的「老巢」廣福邨派月餅予居民。作為建制最大黨的民建聯，一向在地區網絡廣，政界相信即使黃碧嬌引退，後輩成功接班的問題不大。
提前低調引退政界感意外
地區早已預料逾60歲的黃碧嬌，明年不會爭取連任大埔區議員，惟令人感意外的是提前一年辭職。從政20多年，這名政界前輩低調引退，有政圈中人感慨，但認為「嬌姐」前年獲得銀紫荊星章也算是光榮退休了。
當年，政府的讚詞對黃碧嬌評價高，指她服務大埔區20多年，竭誠參與該區房屋事務、交通運輸、防火滅罪等方面的工作，表現傑出。疫情期間，黃碧嬌透過其廣泛的社區網絡，帶領義工組織及地區團體，向居民派發防疫物資和探訪有需要的家庭，形容贏得地區人士敬重。