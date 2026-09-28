黃碧嬌「落水太深」代價低調引退　民建聯保持距離止蝕｜政圈風聲

捲入宏福苑授權票爭議的黃碧嬌，上周六（26日）以「健康理由」辭去大埔區議員、關愛隊隊長、三會成員職務，結束逾20年從政生涯，亦成為宏福苑火災後首名辭職的相關人物。地區早已預料逾60歲的黃碧嬌，明年不會爭取連任大埔區議員，惟令人感意外的是提前一年辭職。從政20多年，這名政界前輩低調引退，有政圈中人感慨，但認為「嬌姐」前年獲得銀紫荊星章也算是光榮退休了。



多名民建聯中人相信黃碧嬌沒有貪污犯法，經得起刑事調查的考驗，共通點是大家認為「嬌姐」在法團事務「落水太深」，除了出任顧問，更協助收取大維修授權票。有知情人士表示過去一段時間，民建聯回應黃碧嬌爭議的論調，都是「保持距離」。故此，相信黃碧嬌的提前辭職，令民記今年選委界選舉及明年區議會選舉及時「止蝕」。今年冒起的民建聯大埔社區主任蔡穎珊，據了解「跑出」成為大埔南選區「代嬌出征」潛在人馬之一，亦已加入大埔支部。



2026年7月7日，民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會會議後經後門離開。（何姿瑩攝）

宏福苑火災聽證會黃碧嬌屢被點名

宏福苑火災造成168人死亡、多人嚴重受傷，高達3.3億元的屋苑大維修工程安全及質素不達標，是釀成悲劇的罪魁禍首。獨立委員會聽證會上，黃碧嬌被屢次點名曾協助法團收授權票。多名居民作供時指控黃碧嬌曾帶同「黨羽」影響居民，並收取大量授權票。黃碧嬌沒親身出席聽證會回應，僅透過律師向委員會提交了兩次書面回覆。

5月8日，民建聯區議員黃碧嬌出席大埔區議會會議。（夏家朗攝）

黃碧嬌火災後趨低調 由全勤「區會老將」到缺席9次

一向區議會出席率100％的黃碧嬌，在火災後轉趨低調，甚少出席公開活動，兩個月一次的區議會會議成為她定期現身的場合。不過，自黃碧嬌八月被揭發在其名單中至少有三人獲得已故業主的授權票，涉嫌偽造文書，民政事務總署轉交警方調查後，黃碧嬌開始不再公開現身，以身體不適為由，9次缺席區議會的會議。

2026年5月5日，鮮有公開露面的民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會地區設施及工程委員會會議。（李振邦攝）

調查報告出爐前一個月 黃碧嬌「健康理由」辭職

《香港01》早於今年五月報道，黃碧嬌區議會生涯很可能畫上「休止符」。最終，在宏福苑火災調查報告出爐前一個月，一輪因病缺席後，黃碧嬌九月底以「健康理由」辭去區議員、分區委員、關愛隊隊長職務。民政及青年事務局局長麥美娟未有透露黃碧嬌病因，表示她的醫生證明或健康理由屬於「病人私隱」，故此所不會透露。黃碧嬌結束逾20年從政生涯，亦成為宏福火火災後首名以「健康理由」辭職的相關人物。區議會網站亦迅速將黃碧嬌除名，民建聯網站亦更新黃碧嬌任期已完，至9月25日結束。

黃碧嬌。（資料圖片）

民建聯中人共通點分析黃碧嬌「落水太深」

多名民建聯中人、包括高層都私下相信黃碧嬌沒有貪污犯法，經得起刑事調查考驗，共通點是認為「嬌姐」作為區議員，在法團事務上實在「落水太深」，除了出任法團顧問，更協助收取大維修授權票。她曾於兩次業主大會，包括2021年選出顧問公司「鴻毅」的一次，一共收集279張授權票。

一名民建聯核心成員引述聽證會上，有居民作供時表示法團前主席曾被人告貪污，最終敗訴，黃碧嬌代該人繳付律師費，可見其投入程度，亦反映「嬌姐」為人真性情、直率。一名資深民建聯中人認為黃碧嬌作風是「老一派」區議員，一般而言視屋苑法團是爭取區議會、立法會支持票的重要途徑，雙方關係良好，自然事半功倍，如大廈大堂貼海報或地區資訊也不會有阻礙，故此當法團主席求助時就不假思索全力協助。

不過，有「挑通眼眉」的民記核心成員認為不少區議員早已意識到法團就如蹚渾水，先撇除曾經何時法團是「黃藍之爭」的角力場，即使現時已由亂到治，議員表態支持法團任何一方，必會得失另一方居民，況且利益瓜葛多，無謂令自己陷入危險景況。

2026年5月5日，鮮有公開露面的民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會地區設施及工程委員會會議。（湯致遠攝）

民建聯一直保持距離選前止蝕

民建聯亦沒有將自身陷入危險景況，由去年火災發生後至今，回應黃碧嬌事件時都維持同一論調 ── 「民建聯絕不容忍任何違法行為，如果有任何違法行為必須嚴肅公正依法處理。」知情人士表示過去一段時間，民建聯與黃碧嬌都「保持距離」，不是不相信「嬌姐」，而是希望以相對「保險」方式處理。有政界中人相信黃碧嬌的引退，令民記在今年選委界選舉及明年區議會選舉提前「止蝕」。

2026年5月5日，大埔區議會地區設施及工程委員會開會。圖為大埔區議員黃碧嬌。（湯致遠攝）

蔡穎珊。

大埔南政治版圖洗牌？一名民記女將大機會「代嬌出征」

《香港01》早前報道，民建聯有三名潛在人馬有機會「代嬌出征」，包括「嬌姐」多年拍檔、區議員梅少峰，以及今年冒起的大埔社區主任吳澤鉅、蔡穎珊。民記地區研判數月，據了解蔡穎珊「跑出」成為大埔南選區最有機會「代嬌出征」潛在人馬，亦已加入大埔支部。她與吳澤鉅日前在「嬌姐」的「老巢」廣福邨派月餅予居民。作為建制最大黨的民建聯，一向在地區網絡廣，政界相信即使黃碧嬌引退，後輩成功接班的問題不大。

蔡穎珊已加入大埔支部。

蔡穎珊。

提前低調引退政界感意外

地區早已預料逾60歲的黃碧嬌，明年不會爭取連任大埔區議員，惟令人感意外的是提前一年辭職。從政20多年，這名政界前輩低調引退，有政圈中人感慨，但認為「嬌姐」前年獲得銀紫荊星章也算是光榮退休了。

當年，政府的讚詞對黃碧嬌評價高，指她服務大埔區20多年，竭誠參與該區房屋事務、交通運輸、防火滅罪等方面的工作，表現傑出。疫情期間，黃碧嬌透過其廣泛的社區網絡，帶領義工組織及地區團體，向居民派發防疫物資和探訪有需要的家庭，形容贏得地區人士敬重。