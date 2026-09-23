政府醞釀推「禁養令」　倘虐畜罪成可判終身禁養寵物｜政圈風聲

社會倡議加強保護動物權益多年，惟過去相關政策一直被指停留在「只聞樓梯響」的階段，新一份《施政報告》終有實質進展，政府提出將修訂相關法例。《香港01》獲悉，當局近日向立法會「摸底」，重提多年前建議的「禁養令」，擬授權法院可在指定時間內，甚至永久地取消殘酷對待動物違法者飼養動物的資格。



不過相關安排尚未作實，仍有待進一步諮詢各持分者。多名議員支持政府提出的方向，認為有助加強阻嚇力，及進一步保護動物。



2019年作公眾諮詢 惟未有下文

香港的《防止殘酷對待動物條例》（第169章）最早可追溯至上世紀三十年代，然而最近一次「加辣」已是2006年。在2019年，政府曾就「提升動物福利」進行公眾諮詢，提出多項建議，包括賦權漁護署人員進入私人處所執法檢走動物，及授權法院可對殘酷對待動物違法者推出「禁養令」，禁止其於指定時期內或永久地取消殘酷對待動物違法者飼養動物的資格。

不過，多年過去修例工作仍無實質進展。拖拉七年後，政府終於在新一份《施政報告》提出，今年底會就加強打擊殘酷對待動物、以及非法管有或使用狩獵器具等立法建議諮詢立法會，爭取明年完成修例。早前，有政府消息人士提到，當局未來修例方向將涵蓋列舉何謂殘酷對待動物的行為，例如明文禁止僅為美觀剪短寵物的尾巴及耳朵等；以及賦權漁護署人員進入私人處所執法檢走動物等。

政府在新一份《施政報告》提出，今年底會就加強打擊殘酷對待動物、以及非法管有或使用狩獵器具等立法建議諮詢立法會，爭取明年完成修例。（資料圖片）

向跨黨派「摸底」 擬提「禁養令」

據聞，政府近期就加強打擊殘酷對待動物一事，向立法會跨黨派議員「摸底」。除上述建議外，另重提多年前提出的「禁養令」。有關建議仍在醞釀階段，具體細節及最終方案仍有待進一步諮詢持份者，待敲定以後才會再正式諮詢立法會。

根據現行法例，若有人因殘酷對待動物而被定罪，法庭只能評估涉案動物再受虐的風險，從而考慮頒令禁止涉案人繼續飼養該隻動物，並無權禁止罪成者日後再飼養其他寵物。

多名議員認同政府提出的方向。有議員認為，虐畜者既然能殘酷對待某一種動物，難以相信其會善待其他動物，禁止該類人士於指定期內或永遠再養寵物，做法合情合理，有助加強保護動物。有議員又指，「禁養令」能針對部分寵物店為求提高售價而為寵物「剪耳截尾」的行為，可大幅加重其違規的經濟成本，可構成一定阻嚇作用。

漁護署人員聯同警方，在元朗疑有狗咬死人的現場一帶繼續捕捉流浪狗，亦為附近倉庫的狗掃描晶片。現場所見，有狗被綁上鐵鏈伏在路邊休息。（黃學潤攝）

政府關注犬隻襲擊事件 惟兩大因素致進退維谷

除了保障動物權益外，規管動物議題近期亦引起社會廣泛關注。過去兩個月，本港接連發生多宗犬隻襲擊事件，更接連發生兩宗市民懷疑遭犬隻噬咬致死的案件。據了解，政府內部十分關注犬隻襲擊事件，惟認為問題較為棘手，進退維谷。

一方面，坊間不少所謂的「流浪狗」實為以「放養」形式飼養的家犬。若當局貿然收緊規管嚴禁「放養」，恐怕會適得其反，觸發大規模棄養潮。另一方面，基於公眾觀感及人道考慮，當局不希望展開大規模捕殺犬隻及人道毀滅，而目前政府的動物管理及動物福利綜合大樓收容空間已接近飽和，無能力接收全港所有流浪狗。

選委界議員陳凱欣

陳凱欣倡設專隊巡查地盤倉庫黑點 獸醫即場評估狗隻攻擊性

立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣表示，近月發生多宗犬隻襲擊人的事件，政府需嚴肅處理。她建議當局可加強公眾教育，提升狗主管控狗隻的意識，同時可安排專隊，針對地盤、倉庫等流浪狗黑點加強巡查，對相關狗隻進行絕育，並交由獸醫即場評估犬隻的攻擊性，若具潛在危險可再移送綜合大樓作進一步監察。

立法會議員梁進。（直播截圖）

咬人事件會否拖累「狗入食肆」？業界料第二階段如期推進

另外，「狗入食肆」在今年7月正式實施，料最快半年後開始第二階段，然而，自計劃推出以來，「狗咬狗」、「狗咬人」事件接連發生，外界關注第二階段會否因而受阻。自由黨飲食界立法會議員梁進相信，事件不會影響推行，因為帶入食肆的寵物狗，與近日傷人的流浪狗性質截然不同，而且目前相關配套設施與基本條件穩定。