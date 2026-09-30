黃碧嬌早執包袱防醜聞愈揭愈多　民建聯念舊情未勸退黨｜政圈風聲

捲入宏福苑爭議的民建聯黃碧嬌早前以「健康理由」辭去大埔區議員等相關職務。外界關注深陷爭議泥沼多時的她，何以在苦撐近一年的情況下，突然言退。有知情的政界中人分析，箇中或涉兩大原因：一來，獨立委員會調查報告下月出爐，黃碧嬌退場有助為報告所引起的輿情「壓一壓水花」，先作降溫。二來，黃碧嬌隨時可能要面臨刑事調查，一旦步入司法程序，內情有可能會「愈揭愈多」，故及早抽身令民建聯暫時止蝕，民青局也不置於尷尬景況。



若說民建聯要真正止蝕，莫過於黃碧嬌退黨，政圈關注會否順水推舟要求她退黨，撇下這一件「政治負資產」。據了解，民建聯內部暫未有此打算，主流意見認為黃碧嬌為該黨打拼多年，算得上是勞苦功高，更屬「阿姐」級數，料沒有人「斗膽」貿然勸退，除非有更高指示，估計現階段先按兵不動，等待獨立委員會調查報告出爐後，才決定下步行動。



大火後轉趨低調 捲「離世授權票」後健康為由裸辭

宏福苑大火釀成168死慘劇，有意見認為高達3.3億元的屋苑大維修工程安全及質素不達標，為悲劇的罪魁禍首。被視作大維修「推手」之一的黃碧嬌，大火後行事轉趨低調，甚少出席公開活動。《香港01》早於今年5月報道，逾60歲的黃碧嬌經此一役，政治生命等同劃「休止符」，預料明年不會爭取連任大埔區議員，體面地讓她完成任期。

詎料，踏入8月風雲突變。《香港01》揭發宏福苑大維修授權票當中，來自黃碧嬌名單的至少有三人獲得已故業主的授權票，涉嫌偽造文書，民政事務總署轉交警方調查後，黃碧嬌便不再公開現身，更以身體不適為由，9度缺席區議會的會議，並在上周六（26日）提前一年辭去區議員職務、關愛隊隊長、三會成員。

黃碧嬌曾協助宏福苑大維修事宜。（黃碧嬌facebook）

黃碧嬌提早辭職免內情「愈揭愈深」 卸官方公職免尷尬

在過去橫跨五個月的聽證會上，黃碧嬌曾屢遭點名批評帶同「黨羽」左右居民，並收取大量授權票。然而她深陷風波近一年，卻一直未有退意，何以上周突然選擇毅然辭任？

有知情的政界中人分析指，獨立委員會調查報告預計會在10月底前完成，黃碧嬌此際退場，或有助為報告所引起的輿情「壓一壓水花」，先作降溫。再者，黃碧嬌隨時可能要面臨刑事調查，一旦步入司法程序，內情恐防會「愈揭愈多」，難以控制。從安全系數考量，現階段及早卸下官方公職身份，屬合理之舉。

事實上，聽證會初期黃碧嬌亦曾一度更改說法。她起初僅承認於兩次業主大會分別收集約20張授權票。其後在委員會追問下才承認兩次大會合共收取279張授權票。

黃碧嬌。（資料圖片）

借辭職順水推舟勸黃碧嬌退黨？ 據悉民建聯未有打算

既然有可能「愈揭愈多」，民建聯會否借黃碧嬌辭職一事，順水推舟借勢勸退，撇下這一件「政治負資產」？不過，據了解民建聯內部暫未有勸退打算。有民記中人不否認從政治角度而言，借勢勸退當然是「止蝕」的好方法。不過內部主流意見認為黃碧嬌畢竟在地區以至黨內打滾多年，說得上是勞苦功高，更屬「阿姐級數」，黨內不少人曾蒙其提攜受恩，相信斷不會有人斗膽貿然勸退，料一切要待報告出台後再作觀望。

多個民建聯官方網頁連結，包括政黨發言人介紹，以及黃碧嬌有份擔任委員的監察委員會名單頁面，竟不約而同無法開啟，僅顯示「ERROR 404」。

黃碧嬌仍是民建聯監察委員？官網顯示「ERROR 404」

退黨一事暫時沒醞釀，另一個關注點是今年黃碧嬌自動當選為民建聯監察委員。會否要求黃碧嬌先行退出呢？據了解，民建聯黨內同樣未有此打算。民建聯主席陳克勤曾指如果調查發現行為不當，會對相關人士作出處理。

不過，湊巧的是黃碧嬌辭職後一日，《香港01》登上民建聯官方網頁多個連結，包括政黨發言人介紹，以及黃碧嬌有份擔任委員的監察委員會名單頁面，不約而同無法開啟，僅顯示「ERROR 404」。有黨內人士聞訊笑言「可能係唔想畀你睇到呢」。聽聞官方網頁已更新及精簡內容。

黃碧嬌拍檔梅少峰。（資料圖片）

黃碧嬌黨友梅少峰料免問責

至於在聽證會上與黃碧嬌一同被點名的大埔區議員梅少峰，有民建聯中人估計他最終會平安無事，因梅都只是協助黃碧嬌，配合「阿姐」。不少地區人士都感受過黃碧嬌的「霸氣」，黨內人士有時對於「嬌姐」的「柯打」也不敢逆旨。