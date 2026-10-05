14個居屋單位做簡樸房何永賢評價算少　莊豪鋒批劏房牟暴利促收緊

《簡樸房條例》今年三月實施，劏房營運者明年2月28日前登記為簡樸房，可享有36個月寬限期改建及申請認證。房屋局局長何永賢今日（5日）證實，有14個居屋單位登記做簡樸房，形容佔相當少數。實政圓桌立法會議員莊豪鋒批評絕大部分人都不認同公營房屋助人置富，而是應助人置業，「做劏房更加係暴利」。他促請政府在將來新公營房屋規定不可以登記為簡樸房。



2026年10月5日，立法會房屋事務委員會政策簡報會會議。（直播截圖）

2026年10月5日，立法會房屋事務委員會政策簡報會會議。實政圓桌立法會議員莊豪鋒發問。（直播截圖）

莊豪鋒批居屋做劏房牟暴利促收緊

屯門居屋兆康苑有單位一劏五出租多年，聲稱已獲簡樸房登記。立法會房屋事務委員會政策簡報會會議上，莊豪鋒表示，簡樸房制度是今屆政府最有決心解決民生住屋問題的政策，不過卻有居屋單位登記為簡樸房，引起社會譁然，「其實居屋以一種福利形式存在，社會有聲音覺得唔應該攞嚟牟利，就算補地價。做劏房更加係暴利」。

他說，社會絕大部分人都不認同公營房屋助人置富，本應助人置業，建議未來新公營房屋發展要有明文規定不可以登記為簡樸房。

2026年10月5日，立法會房屋事務委員會政策簡報會會議。圖為房屋局局長何永賢。（直播截圖）

14個居屋劏房登記做簡樸房 何永賢：相當少數

何永賢表示，目前收到約73,600個分間單位登記，如果以住宅單位計約2萬多個，當中居屋單位暫時有14個，僅佔 0.07%，形容是相當少數，當局會留意情況。她說，如沒有補地價出租，違反房屋條例，最高罰款50萬元及監禁一年。若已補地價，改裝為簡樸房都有技術考慮，如有部分單位用MiC組裝合成建造，「立體廚廁係咪可以隨便拆呢？唔係嘅」，需要視乎圖則有沒有做好抽氣、窗戶問題。

2026年10月5日，立法會房屋事務委員會政策簡報會會議。圖為房屋局局長何永賢。（直播截圖）

重推租置有分歧 再推「首置盤」要考慮種類過多重疊

另外，對於坊間關注的重推租置計劃。何永賢表示，已委聘顧問調研公司設計問卷，了解重推或擴大租置計劃。不過，她形容社會對重推租置有分歧，需收集不同階層市民的意見再決定。至於會否重推「夾屋」或再與發展商聯手推出港人「首置上車盤」，何永賢指政府需要取得平衡，避免房屋種類過多造成重疊。