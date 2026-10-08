瑪麗壞𨋢、豪宅少鋼筋　陳婉嫻：建築聲譽非口號　驗收不嚴剩空殼

香港近期發生連串工程問題，包括瑪麗醫院新大樓壞𨋢、東涌公屋石屎未達標、赤柱豪宅ONE STANLEY部份鋼筋不符圖則，令人關注工程監管出問題。工聯會會務顧問陳婉嫻今日（8日）直指發展局承認問題涉及「工程項目監督和驗收」，已要求建築署和機電署提交報告，反問「意味著問題早已存在，若非事件曝光，這些錯失會否被輕輕放過？」她說，香港建築品質的聲譽，從來不是靠口號建立，而是靠每一根鋼筋、每一口螺絲的嚴謹把關累積。罰則再重，若監管主動性與穿透力不夠，也是治標不治本。



陳婉嫻。（資料圖片/何夏怡攝）

香港連串工程問題 陳婉嫻：絕非單一情況 監管足夠？

陳婉嫻以《保住香港金漆》為題撰文，提到品質一直是香港的保證，無論是政府或商界，都應該盡一切力量去保住這金漆招牌。她認為面對近日幾宗事件，絕不是單一情況，要更積極去面對。

兩宗事件性質各異，卻指向同一核心問題，監管是否足夠？ 陳婉嫻

陳婉嫻。（資料圖片）

陳婉嫻：瑪麗醫院問題早存在 若非曝光會否輕輕放過？

她說，公營工程方面，瑪麗醫院新大樓升降機因井道尺寸偏差、安裝工藝欠妥，28部當中有24部未能有效運作，延誤交樓；私營市場方面，赤柱豪宅「ONE STANLEY」被揭發懷疑部分樓板鋼筋數量較批准圖則少逾四成，保護層近乎零。

先看瑪麗醫院，發展局承認問題涉及「工程項目監督和驗收」，已要求建築署和機電署提交報告。這意味著，問題早已存在，而若非事件曝光，這些錯失會否被輕輕放過？ 陳婉嫻

接著，陳婉嫻指「ONE STANLEY」的情況更具體。屋宇署的檢測已證實「部分樓板的鋼筋配置與圖則不符」，業主委聘的結構工程師更推算主鋼筋缺失達七成。然而，該項目早於2023年7月已獲發「入伙紙」。

一個已獲法定認可的樓盤，何以在入住後才被發現結構配置與圖則有如此落差？在發出許可證前對鋼筋工程的實地核實為何存在落差？ 陳婉嫻

陳婉嫻。(余俊亮攝)

陳婉嫻：建築品質聲譽非靠口號 罰則再重也不治本

陳婉嫻指，香港建築品質的聲譽，從來不是靠口號建立的，而是靠每一根鋼筋、每一口螺絲的嚴謹把關累積而來。當驗收程序不夠嚴，所謂的品質保證便只剩一副空殼。發展局表示年底將提交修訂條例建議提升罰則，她說這固然是好事，但罰則再重，若監管的主動性與穿透力不夠，也是治標不治本。