陳婉嫻：酒樓「拍烏蠅」折射漸進裁員恐惡化　須研勞動力調到北都

本港3月至5月失業率維持3.7%，逾14.1萬人無工開，微增1900人。工聯會會務顧問、立法會前議員陳婉嫻今天（4日）表示舉例某宣傳「做足一百分」的連鎖快餐店，員工按年減少了1,526人，形容公司澄清不是恐慌性裁員，是漂亮的公關語言。她認為，客觀上失業問題已經靜悄悄地迫在眉睫，近年不少酒樓都「拍烏蠅」，如果沒有長遠勞工政策的配合，裁員問題只會進一步惡化，認為必須研究如何將勞動力調配到北都。



工聯會會務顧問、立法會前議員陳婉嫻。（資料圖片）

陳婉嫻：失業問題靜悄悄迫在眉睫

陳婉嫻以《研北都勞動力》為題撰文，提到客觀上失業問題已經逐步出現。除了新畢業生和年輕社群之外，前線和基層職位都會是另一個重災區，形容問題已經靜悄悄地迫在眉睫。她解釋靜悄悄的原因，就好像一間香港人熟悉「做足一百分」的連鎖快餐店，其公布數字中，員工人數是17,444人，按年減少了1,526人。

雖然管理層澄清不是恐慌性裁員，是因門店總數「優化」及店舖面積大幅縮水的結構性「精簡」……無論公關語言用得多漂亮，職位實實在在的減少了1,500個，如找不到新工作的，就變成了失業大軍。 陳婉嫻

工聯會會務顧問、立法會前議員陳婉嫻。（資料圖片）

酒樓「拍烏蠅」折射漸進裁員恐惡化 須研勞動力調到北都

陳婉嫻形容這種漸進式的裁員，是近年很普遍的情況，很多大集團那管是賺大錢，仍然會用這種美其名的瘦身手段，實際上作出大幅度的裁員。

工聯會會務顧問、立法會前議員陳婉嫻。（資料圖片）

她說，從事工會的當然明白香港實行自由經濟，公司只要按足勞工法例安排和賠償，公司有其自由，特別是經營困難的行業，例如飲食業等，近年不少酒樓都出現「拍烏蠅」的情況，確實是艱難的。