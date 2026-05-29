盧偉國再婚｜女方小學時初遇　三周定終身　余仲欣：花心之默許矣

73歲經民聯主席盧偉國新戀情為政圈投下震撼彈，盧偉國與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣一對準新人今日（29日）在經民聯總部見記者，盧偉國在「自白」超過20分鐘期間，不時主動手牽女方之手。



盧偉國形容與余仲欣亦師亦友多年，忽然情定終身，盧偉國自爆月初一個晚上，正值余仲欣城大獸醫系課程畢業當晚，雙方透過WhatsApp先試探，再互訴衷情：「可能心裡互相傾慕好耐，可能沒察覺，沒宣之於口。」



余仲欣其後透露當時她說出一句的甜密內容，就是出自粵劇《再世紅梅記》之「折梅巧遇」一折的一句：「花心之默許矣！」意思是女子已暗許芳心、願意相贈。



經民聯主席盧偉國新戀情為政圈投下震撼彈，盧5月29日與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣在經民聯總部見記者。（林彥汛攝）

5月29日 ，經民聯主席盧偉國與未婚妻余仲欣一起見記者。（林彥汛攝）

盧偉國日前在經民聯立法會黨團會議中忘情親吻余仲欣。

盧偉國：以前記招講國家大事 講兒女私情「有啲害羞」

盧偉國在記者會開場白中感謝外界對他與余仲欣婚姻的關愛，形容今日不是一個記者會向大家交代什麼，而希望是向大眾分享喜悅。他直言，自己過去開記招都是關於「國家大事」，而今次是「兒女私情」，形容社會對他們的關注令他感到「很奇妙」，今天這樣見記者「有啲害羞」。

他續稱，本來計劃先向身邊的人交代，稍後才向各界交代，但傳媒十分敏銳，而收到的消息亦基本上為正確。

5月29日，經民聯主席盧偉國與未婚妻余仲欣見記者，現場有大型佈景版。（林彥汛攝）

盧偉國憶與余仲欣「初見面」對方為小學生 粵曲比賽奪冠

盧偉國表示，與已故妻子黃少珍相戀及結婚共度逾五十載，亡妻生前亦受他影響而熱愛粵曲，並擔任音樂朗誦協會委員，協會於香港文化中心舉辦學界粵曲比賽，在亡妻邀請下，前去欣賞比賽，而余仲欣正是當年小學組的粵曲冠軍，直至日後2018年再有合作，形容緣份奇妙。

盧偉國與余仲欣曾同台演出。

引用粵劇唱詞表達愛意 盧偉國：小生愛慕花顔

盧偉國在記者會指，與余仲欣均熱愛粵劇粵曲，在互訴心聲時，更特意引用粵劇對白與唱詞來表達愛意，如「小生愛慕花顔，願與你長作知心伴」。他又指兩人講求效率，在確定關係後的短短三周內，已迅速完成婚宴場地預訂、設計及訂造訂婚與結婚戒指，及準備婚紗等工作。

余仲欣城大獸醫系課程畢業當晚 雙方WhatsApp互訴衷情

盧偉國形容與余仲欣亦師亦友多年，忽然情定終身，盧偉國自爆月初一個晚上，正值余仲欣城大獸醫系課程畢業當晚，雙方透過WhatsApp先試探，再互訴衷情：「可能心裡互相傾慕好耐，可能沒察覺，沒宣之於口。」

余仲欣暗許芳心 引《再世紅梅記》一句：花心之默許矣

余仲欣其後透露當時她說出一句的甜密內容，就是出自粵劇《再世紅梅記》之「折梅巧遇」一折的一句：「花心之默許矣！」意思是女子已暗許芳心、願意相贈。

10月辦婚禮 黨魁吳永嘉證婚

盧偉國透露，今年10月會舉辦婚禮，由經民聯黨魁、本身是律師的立法會議員吳永嘉證婚。他又指，日前帶同余仲欣出席經民聯黨團，黨友對他即將結婚感到錯愕，也十分為他高興，而余仲欣已加入經民聯。

此外，盧偉國日前在經民聯黨團會議中，曾忘情親吻余仲欣，他今日形容，當時屬自然流露，但今天不方便再在大眾面前獻吻。

73歲盧偉國再婚娶90後粵劇花旦余仲欣。

盧偉國與未婚妻余仲欣合照。

盧偉國與未婚妻余仲欣曾演出粵劇。

盧偉國吹奏色士風（歐家樂攝）

盧偉國與未婚妻余仲欣曾演出粵劇。