盧偉國再婚｜田北辰祝福：找到志趣相投的人共度餘生也是福氣

73歲的經民聯主席盧偉國與年約30歲的粵劇演員余仲欣十月「拉埋天窗」，今日（5月29日）將舉行記者會公布婚事。兩人喜好相投，男方自學笛子、洞蕭、二胡、色士風、古琴，愛唱歌亦受粵曲」，女方鋼琴與二胡均為演奏級水平，而且自幼學唱粵曲。



這段忘年之戀近日成為政壇熱話，與盧偉國年紀相若的實政圓桌創辦人田北辰為昔日立法會同僚送上祝福，形容盧偉國可以找到興趣相同的人共渡餘生，也是福氣。對於外界調侃兩人年齡相差四十年，田北辰直言，今時今日年紀差異不是問題。



盧偉國與未婚妻余仲欣曾演出粵劇。

余仲欣在加拿大讀書時隨紅船班名師黃滔學古腔粵曲。（余仲欣FB）

73歲盧偉國再婚娶90後粵劇花旦余仲欣

盧偉國元配黃少珍在五年前離世，他在本周較早前向黨友公開新戀情，並且宣布將於今年10月再婚，與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣「拉埋天窗」。據了解，兩人互生情愫源於同演粵劇，飾演夫妻演出《爛賭二贖老婆》，當時盧在戲中稱呼余為「老婆」。

余仲欣與霍啟剛合照。（余仲欣FB）

余仲欣與馬浚偉合照。（余仲欣FB）

余仲欣是八和資助新秀及藝發局資助新秀的個人唱科導師，她與八和會館前主席汪明荃合照。（余仲欣FB）

余仲欣是八和資助新秀及藝發局資助新秀的個人唱科導師，她與八和會館前主席汪明荃丈夫羅家英合照。（余仲欣FB）

盧偉國去年底在立法會換屆時棄選，結束長十三年的議會生浱，但仍擔任經民聯主席。同樣在換屆時告別議會的實政圓桌召集人田北辰接受訪問時，向這位年齡相若的議會舊同僚送上祝福，祝一對新人一切安好。

田北辰：今時今日年紀差異不是問題

一對新人年齡相差達四十年，成為外界關注焦點，但田北辰認為今時今日這沒有大不了，他笑言「新老婆後生過嗰女嘅，我聽過好多」。他強調，最重要的是志趣相投，既然「佢（盧偉國）鍾意戲曲，呢個女仔又鍾意戲曲」，有人陪盧走完餘下人生，一起做喜歡做的事情，也是好事。

73歲盧偉國再婚娶90後粵劇花旦余仲欣。

雖然年齡有距離，但盧偉國與余仲欣興趣相當接近，除了同為粵劇愛好者，亦是熱愛音樂的知音人。余仲欣的鋼琴及二胡均屬演奏級，曾以兩種樂器演奏粵劇，贏得大灣區共同家園青年公益基金會頒發的「創明天獎學金」。她曾經是香港演藝學院粵曲導師，亦為八和資助新秀及藝發局資助新秀的個人唱科導師，農曆新年時，曾到八和會館前主席汪明荃家中聚會。

盧偉國本人則有「立法會歌王」之稱，又精通多種樂器，自學笛子、洞蕭、二胡、色士風、古琴，又曾在會考放榜後用一百天基本上學懂彈琵琶。另外，他曾跟隨已故香港粵樂大師王粵生學習粵曲，長達七年。

盧偉國表演色士風。（馮子健攝）