張宇人抺黑工會扮護士訴苦　李家超：冀各界本著醫療發展做好規劃

護士搵工難爭議升溫，醫衞局以去年醫管局招聘99.8%本地護士的數據，回應今年首輪獲聘率約為73.3%、畢業生訴苦搵不到工的情況。期間，行會成員張宇人指控工會扮護士訴苦。



行政長官李家超今日（6日）被問到相關言論是否激化矛盾，他指，期望各界能盡量本著整體醫療發展、及護士貢獻醫療服務方面的重要性，共同做好整體培訓工作、人力發展和規劃。他又說醫管局目前仍有3000多個護士空缺，護士畢業生可申請，「有機會獲聘」，強調指每行都有畢業生不獲聘情況，惟相信護士需求長期存在。



張宇人「工會扮人論」掀風波 護協診協齊轟促道歉

護士搵工難討論近期升溫，施政報告公布後翌日，一名自稱在紀律部隊任精神科護士的父親稱，同是護理系畢業的女兒求職難，亦憂慮當局輸入內地醫護會「搶飯碗」。行會成員張宇人指控「工會分分鐘扮人打電話」，強調本港醫護匱乏是不爭事實，由外引入反而帶來競爭，提升本地醫療服務。護士協會強烈不滿張宇人言論，並感遺憾。

2026年10月6日，行政長官李家超出席出席行政會議前會見傳媒。（林曉儀攝）

李家超：招聘政策以本地人才優先

李家超今日（6日）出席行會前見記者，被問到護士畢業生反映難找工作，空缺集中在資深護士，問題可以如何解決，以及如何看待早前有行會成員的言論被指激化社會矛盾。

李家超指，政府招聘政策一直是以本地人才優先，從醫管局現有數字所見99.8%為香港本地培訓護士，明確落實本地人才優先的政策。他稱，護士需求除來自公營醫療體系外，亦來自社區護理、安老、復康服務、私營醫療機構等。目前，40%護士在公營醫療體系任職，其餘在其他醫療崗位工作。

2026年10月6日，行政長官李家超出席出席行政會議前會見傳媒。（林曉儀攝）

公院仍有逾3000空缺 李家超：畢業生「有機會獲聘」

李家超引用上年度2025/26數據，護士畢業生約4000人，當中實際應徵醫管局崗位有2500人，佔27.5%，即有1500人應徵醫管局以外崗位，換言之逾4分1人。他指，醫管局目前仍有3000多個護士空缺，護士畢業生可申請，「有機會獲聘」。

他強調，社會對護士需求長期存在，需求來自整體醫療服務的持續增長，包括醫管局、基層醫療、診所、院舍等，加上人口老化，護士需求長期存在，政府會持續按醫療服務需要，與業界、學界交流意見，就醫護培訓及人力發展做好規劃。

回應張宇人言論激化矛盾 李家超：冀共同做好人力規劃

他續指，「無論每一個行業都存在，畢業之後因個別原因，而不即時求職的情況，又或者招聘機構因挑選最適合機構需要，而出現個別人士不獲聘的情況」。他重申，香港醫療不斷發展、人口老化趨勢，對護士需求存在，相信招聘數字最終可反映需求。

他稱，社會有不同討論，可令大家將問題了解清楚，期望各界能盡量本著整體醫療發展、及護士貢獻醫療服務方面的重要性，共同做好整體培訓工作、人力發展和規劃。