青年揾工難｜工聯會倡外來人才最低月薪　勿濫輸人才衝擊本地就業

近年不少畢業生出現「揾工難」的情況。立法會今日（8日）繼續就香港第一個五年規劃議案及2026年施政報告議案合併辯論。有議員指，政府連續三年每年都批出逾24000宗非本地畢業生留港申請，數目比每年本地全日制學士畢業生更多。他強調，必須防止濫輸人才，避免年青人面對AI及外來人才的雙重擠壓，建議各類人才計劃要設最低月薪要求，防止高才低就，衝擊本地青年就業市場。



連續三年批出非本地畢業生留港申請 較本地畢業學士多

工聯會選委界議員黃國指，過去3年20至24歲青年失業率由8.8%上升至11.2%，學位持有人失業率亦由2.7%上升至3.5%。各項人才入境計劃，累計批出超過41萬宗申請，其中28萬人已來港。另外，政府亦連續三年每年都批出逾24000宗，非本地畢業生留港申請，數目比每年本地全日制學士畢業生更多。

黃國：須防止濫輸人才 就人才計劃設最低月薪要求

他強調，必須防止濫輸人才，避免年青人面對AI及外來人才的雙重擠壓，倡就各類人才計劃設最低月薪要求，防止高才低就，衝擊本地青年就業市場。同時，非本地畢業生申請亦要符合收入門檻，例如不低於本地工資中位數，做到精準搶才留才。

目前，公立醫院有約30,000名全職護士，絕大部分屬本地培訓護士，當中只有不足1%屬非本地培訓護士。（醫院管理局提供）

倡引導大專院校合理配置護士學額

近期護士就業情況亦引起社會關注，黃國提到，過去護士人手短缺，吸引不少大學，包括非資助院校開設學位，護士學額由2016年的3200增至2024年的5000個。他指，問題核心在於公立醫院、私營醫院，以至安老院等，需要多少個護士，各大專院校提供多少個學額才合理，認為事件反映產業、教育、人才頂層一體規劃，需要政府主動作為，引導大專院校合理配置培育學額，既滿足社會需求，以及年青人學有所用。

勞工及福利局局長孫玉菡。（直播截圖）

孫玉菡：若沒適當補充人力 香港勞動力會下降

勞福局局長孫玉菡指，政府會動態監察本港的人力供求變化，深化及擴大職業技能培訓，應對創科趨勢，並優化精準引才策略，針對性引進國家及香港所需的人才。他又指，香港正面對人口老化，若沒有適當的人力補充，香港的勞動力會有所下降。他認為，與其就高才通制度上作大調整，反而可將更多注意力放在人才清單的更新工作上。

圖為梁進。

梁進：旅遊收益高度集中景點 倡帶動旅客深入社區

另外，自由黨飲食界議員梁進指，10.1國慶黃金周吸引140萬名內地旅客，旅客人流增加，有助帶動餐飲服務需求，然而旅遊收益，仍高度集中於旅遊景點及周邊食肆，部分民生區未能充分受惠，建議政府加強推動「區區有旅遊」，帶動旅客深入社區，更多本地食肆受惠。

身兼西九管理局董事局成員的民建聯議員鄭泳舜認為，必須要思西九下一步怎樣走下去，在硬件配套和園區完整性上，未來十年需思考如何做到增值及提效，冀政府可提出有效的落成時間表，以及作出更前瞻的規劃。

民建聯立法會議員陳勇。（立法會）

陳勇倡多愛國教育：知道老豆姓乜，煽動洗腦唔容易成功

民建聯議員陳勇認為，政府日後除可多到立法會講解國家安全，亦可講解「藍綠紅金古旅遊」、愛國主義教育，令一代人都知道「我是誰」，「我知道老豆姓乜，咁以後人哋在中間挑撥離間，煽動洗腦，唔容易成功」。