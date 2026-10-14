工聯會李廣宇「雪卵致生育率低」論　新民黨兩議員反駁污名化封建

本港生育率低，工聯會立法會議員李廣宇認為隱形主因是「雪卵」被誤視為「救星」。他強調「有仔趁嫩生」這句老話，在科技時代依然有無法被輕易動搖的生物學意義。一直提倡「雪卵」的新民黨，兩名立法會議員陳家珮、何敬康先後發文反駁李廣宇言論是將科技污名化。陳家珮指「有仔趁嫩生」看似溫和的關懷提醒，背後未嘗不是另一種包裝過的封建思維，將女性視為受限於生理時鐘的生育工具。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為李廣宇。（夏家朗攝）

李廣宇：生殖科技被誤視為「救星」 是生育率低隱形主因

李廣宇日前在社交平台以「生殖科技：為何「雪卵」無法成為香港生育率的救星？」為題發文，提到連日來，有關婚姻與生育的話題在城中鬧得沸沸揚揚。先有地產集團創辦人提出「生產次貨避孕套」的奇招來刺激生育，引來全城熱烈討論；緊接有立法會議員在討論生育議題的會議時「申報」，自己本月底將首度成為人父；後續更有政界老前輩與年輕伴侶共諧連理 。一連串的政商界「婚育大新聞」，讓這個嚴肅的社會議題再度成為全城焦點。

李廣宇。

他說，不論是新生命的即將誕生，還是執子之手的結合，這兩樁政界喜事在本質上都是值得祝福、令人振奮的開心事，亦致上最誠摯的祝福。但全城熱議的背後，其實是緣於統計處早前發布最新​2026年年中人口數字，香港出生人數首度跌穿3萬人大關，成1960年代有紀錄以來的新低。

香港的生育率已跌至全球最低水平之一，人口老化問題嚴峻，他說成因很多人歸咎於大環境、經濟、或新一代家庭觀念淡薄。

我認為，除了這些顯而易見的外部因素，還有一個長期被社會忽略、甚至被誤視為「救星」的隱形主因——生殖科技的日新月異。 工聯會立法會議員李廣宇

陳家珮。（夏家朗攝）

陳家珮：「有仔趁嫩生」未嘗不是另一種包裝過的封建思維

其後，新民黨陳家珮在社交平台以「不被理解的選擇」為題發文，提到「有仔趁嫩生」言論看似是堂而皇之的警世通言。

這種看似溫和的關懷提醒，未嘗不是另一種包裝過的封建思維，將女性視為受限於生理時鐘的生育工具。 新民黨立法會議員陳家珮

陳家珮。（夏家朗攝）

陳家珮指假若將生育率下跌的責任，輕巧地歸咎於女性拖延人生計劃時，便是完全忽視現代女性作為獨立個體的自主性與主體價值。

為何女性的人生節奏，必須被約束在傳統定義的最佳生育期之內。又為何當女性選擇在職場拼搏、追求自我實現、或是等待一個真正值得信任的伴侶時，就要被冠上標籤。 新民黨立法會議員陳家珮

陳家珮。（夏家朗攝）

陳家珮指令人無奈的是，這種言論往往忽視背後的深層問題。現代女性之所以選擇雪卵或延遲生育，難道真的是因為生殖科技所致。事實上，種種生活環境的壓力，讓女性不敢輕易下注，若不去想方設法優化環境，反而回過頭來「勸喻」女性要及早規劃人生，有仔趁嫩生，這本質上是在檢視受害者，將環境所導致的無奈之舉，轉嫁到個體的選擇。

她說，當社會和人們愈發確立真正的平等，每位女性都努力成為一位獨立有尊嚴的個體之時，這些偏見正是加劇苦難與痛苦的源頭。也許要獲得真正的被理解，還有一段漫長的距離。她期望更多人能夠明白，女性的身體與人生，需要的只是純粹而堅定的尊重，而非被封建思維勒索與綁架的籌碼。

新民黨何敬康。（湯致遠攝）

何敬康反駁將科技污名化：請少一點冷眼旁觀的說教

陳家珮的黨友、新民黨立法會議員何敬康亦在社交平台發文，指新民黨一直建議政府加強​生殖科技上的支援，對於有意見將雪卵形容為推遲生育的隱形推手與虛假安全感，「oh yes well I am sorry, agree to disagree buddy」，他不能同意說法將責任推給科技與女性選擇的冷嘲熱諷。

新民黨何敬康。（直播截圖）

​他說香港年輕人不生仔、遲生育，根本原因在於長工時、高樓價、託兒支援不足與經濟壓力，而不是因為「有了雪卵就故意拖延」。

生殖科技從來不是女性推遲生育的罪魁禍首，而是現代人在極端生活壓力下，為自己爭取一絲選擇權與希望的「救命稻草」。 新民黨立法會議員何敬康

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新民黨何敬康。（立法會）

何敬康指醫學數據提及高齡受孕風險，是客觀事實，「但有頭髮邊個想做癩痢，與其係道德高地徘徊，不如反思為何我們的社會環境迫使年輕人錯過最佳生育年齡？」他說除了改善住屋與財政支援，更應積極加強生殖科技資助（如IVF及雪卵補貼），減輕家庭負擔，而不是將科技污名化，「請給年輕人多一點理解與實質支援，少一點冷眼旁觀的說教。」