當局擬延長雪卵保存期　醫生料難提高生育率：有好多因素影響

本港生育率持續偏低,社會有不少聲音要求延長雪卵保存期。據了解,人類生殖科技管理局正就相關議題商討,包括考慮放寬後會掀起的規管問題及道德倫理爭議。香港婦產科學院生殖醫學專科代表、中大醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺表示,延長雪卵保存期不會影響卵子質素,惟她預料即使延長雪卵期亦難即時提高生育率,因港人決定是否生育會考慮很多因素。



另一香港婦產科學院生殖醫學專科代表、養和婦產科醫生駱紅補充,如果延長亦是好事,因為想生育的女性可以及早雪卵,但提醒不應給予市民錯覺,致大家錯過最佳的生孕年齡,「生仔都係襯嫩生好。」



本港生育率持續偏低,社會有不少聲音要求延長雪卵保存期。(資料圖片)

卵子的品質會受到年齡、環境、體質、飲食、心情等影響,故近年有不少明星又或是議員都會選擇雪卵,以延遲生育的年齡。現時的雪卵一般會使用玻璃化冷凍技術(vitrification),由於其冷凍過程快,沒有對卵子造成破壞,故卵子解凍後的存活率達七至九成。

不過,卵子存活率並非等如必然可以成功產出嬰兒,因為受精、分裂、著床率及流產率亦會影響是否成功,故成功誕生嬰兒的機會率(「活產率」)亦會有所減少。香港婦產科學院生殖醫學專科代表、養和婦產科醫生駱紅指,一般而言雪卵會雪10至20粒,據美國研究所推算,如在30至34歲雪卵「活產率」可達五成、38至40歲的則為三成,而41至42歲的只不高於兩成。

養和婦產科醫生駱紅(右)表示,一般而言,最佳雪卵年齡一定是愈年輕愈好,但由於現時法例要求只可以雪10年後,故愈年輕雪卵日後可以用回的機會則會愈低。(呂穎姍攝)

是否愈早雪卵愈好呢?駱紅表示,最佳雪卵年齡一定是愈年輕愈好,「一定係Young girl the better, the most the better(年輕女子較好,雪卵愈多愈好)。」由於現時法例要求只可以雪10年,故愈年輕雪卵日後可以用回的機會則會愈低,「咁你會唔會為一個將來未必用得著嘅機會依加已經付出咗先呢?始終有少少醫學嘅風險。」她亦補充,雪卵始終為醫療程序,會有一定的醫學風險,如出現卵巢過度刺激症,但此類嚴重副作用一般機會率少於10%。

駱紅續指,在平衡各方面後,個人認為35至37左右來雪卵會是最好的年齡,但亦有超過這個年齡來雪卵的成功例子。她透露,曾有一名38歲的女子來找自己雪卵,其在雪卵4年後決定取卵生孕,成功在43歲產下嬰兒。

社會有不少聲音要求延長雪卵保存期,駱紅透露,據其了解,人類生殖科技管理局正就相關議題商討,包括考慮放寬後會掀起的規管問題及道德倫理爭議。她補充,如果延長亦是好事,因為想生育的女性可以及早雪卵,但提醒延長不應給予市民錯覺,「唔理𠵱家喇,40歲返嚟再用啦」,因雪卵的受孕機會率非百分百,一旦失敗而屆時年紀又大則難以再有嬰兒,故呼籲「生仔都係襯嫩生好」,切勿因為自己已雪卵而差過最佳的生孕年齡。

另一香港婦產科學院生殖醫學專科代表、中大醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺亦指,在技術上而言,延長雪卵保存期不大會影響卵子的存活率,卵子的質素取決於女性何時雪卵,故認同是時候可以檢討,而不少國家如英國等,亦已延長了雪卵保存期,「叫多咗個選擇,可以拖多一兩年。」

不過,她同意年齡與生育有很大的關連,高齡產婦會出現糖尿病及高血壓等高危因素,生小朋友的風險亦會增加,故呼籲切勿因為自己已雪卵而錯過最佳的生孕年齡。她說,醫學文戲指只有7%至10%的女性會用回雪卵,而即使英國延長雪卵期,其用回雪卵比率也不是太多,故女士決定雪卵時,亦會呼籲其先想清楚。

生殖醫學會會長、中大醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺(左)認為,港人決定是否生育會考慮很多因素。(呂穎姍攝)

現時雪卵的價錢不菲,雪卵的費用為6萬至12萬不等,而雪卵後每年的儲存費用亦為幾千至幾萬元。近日有政黨提出政府應資助,鍾佩樺表示,現時也有少數國家有提供相關資助,而一些大型的公司如Google都有,但香港是否實行則要看考慮如何去運用資源。

她補充,延長雪卵保存期或資助雪卵費用均不能解決現時生育率低的「燃眉之急」,因港人決定是否生育會考慮很多因素,延長雪卵保存期難即時提高生育率,包括政治、經濟甚至是否有能力照顧小朋友。