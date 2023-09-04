當局擬延長雪卵保存期　醫生料難提高生育率：有好多因素影響

本港生育率持續偏低，社會有不少聲音要求延長雪卵保存期。據了解，人類生殖科技管理局正就相關議題商討，包括考慮放寬後會掀起的規管問題及道德倫理爭議。香港婦產科學院生殖醫學專科代表、中大醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺表示，延長雪卵保存期不會影響卵子質素，惟她預料即使延長雪卵期亦難即時提高生育率，因港人決定是否生育會考慮很多因素。



另一香港婦產科學院生殖醫學專科代表、養和婦產科醫生駱紅補充，如果延長亦是好事，因為想生育的女性可以及早雪卵，但提醒不應給予市民錯覺，致大家錯過最佳的生孕年齡，「生仔都係襯嫩生好。」



本港生育率持續偏低，社會有不少聲音要求延長雪卵保存期。（資料圖片）

卵子的品質會受到年齡、環境、體質、飲食、心情等影響，故近年有不少明星又或是議員都會選擇雪卵，以延遲生育的年齡。現時的雪卵一般會使用玻璃化冷凍技術（vitrification），由於其冷凍過程快，沒有對卵子造成破壞，故卵子解凍後的存活率達七至九成。

不過，卵子存活率並非等如必然可以成功產出嬰兒，因為受精、分裂、著床率及流產率亦會影響是否成功，故成功誕生嬰兒的機會率(「活產率」)亦會有所減少。香港婦產科學院生殖醫學專科代表、養和婦產科醫生駱紅指，一般而言雪卵會雪10至20粒，據美國研究所推算，如在30至34歲雪卵「活產率」可達五成、38至40歲的則為三成，而41至42歲的只不高於兩成。

養和婦產科醫生駱紅（右）表示，一般而言，最佳雪卵年齡一定是愈年輕愈好，但由於現時法例要求只可以雪10年後，故愈年輕雪卵日後可以用回的機會則會愈低。（呂穎姍攝）

是否愈早雪卵愈好呢？駱紅表示，最佳雪卵年齡一定是愈年輕愈好，「一定係Young girl the better, the most the better（年輕女子較好，雪卵愈多愈好）。」由於現時法例要求只可以雪10年，故愈年輕雪卵日後可以用回的機會則會愈低，「咁你會唔會為一個將來未必用得著嘅機會依加已經付出咗先呢？始終有少少醫學嘅風險。」她亦補充，雪卵始終為醫療程序，會有一定的醫學風險，如出現卵巢過度刺激症，但此類嚴重副作用一般機會率少於10%。

駱紅續指，在平衡各方面後，個人認為35至37左右來雪卵會是最好的年齡，但亦有超過這個年齡來雪卵的成功例子。她透露，曾有一名38歲的女子來找自己雪卵，其在雪卵4年後決定取卵生孕，成功在43歲產下嬰兒。

社會有不少聲音要求延長雪卵保存期，駱紅透露，據其了解，人類生殖科技管理局正就相關議題商討，包括考慮放寬後會掀起的規管問題及道德倫理爭議。她補充，如果延長亦是好事，因為想生育的女性可以及早雪卵，但提醒延長不應給予市民錯覺，「唔理𠵱家喇，40歲返嚟再用啦」，因雪卵的受孕機會率非百分百，一旦失敗而屆時年紀又大則難以再有嬰兒，故呼籲「生仔都係襯嫩生好」，切勿因為自己已雪卵而差過最佳的生孕年齡。

另一香港婦產科學院生殖醫學專科代表、中大醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺亦指，在技術上而言，延長雪卵保存期不大會影響卵子的存活率，卵子的質素取決於女性何時雪卵，故認同是時候可以檢討，而不少國家如英國等，亦已延長了雪卵保存期，「叫多咗個選擇，可以拖多一兩年。」

不過，她同意年齡與生育有很大的關連，高齡產婦會出現糖尿病及高血壓等高危因素，生小朋友的風險亦會增加，故呼籲切勿因為自己已雪卵而錯過最佳的生孕年齡。她說，醫學文戲指只有7%至10%的女性會用回雪卵，而即使英國延長雪卵期，其用回雪卵比率也不是太多，故女士決定雪卵時，亦會呼籲其先想清楚。

生殖醫學會會長、中大醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺（左）認為，港人決定是否生育會考慮很多因素。（呂穎姍攝）

現時雪卵的價錢不菲，雪卵的費用為6萬至12萬不等，而雪卵後每年的儲存費用亦為幾千至幾萬元。近日有政黨提出政府應資助，鍾佩樺表示，現時也有少數國家有提供相關資助，而一些大型的公司如Google都有，但香港是否實行則要看考慮如何去運用資源。

她補充，延長雪卵保存期或資助雪卵費用均不能解決現時生育率低的「燃眉之急」，因港人決定是否生育會考慮很多因素，延長雪卵保存期難即時提高生育率，包括政治、經濟甚至是否有能力照顧小朋友。