01消息｜宏福苑大火調查報告周四交特首　對外公開前還需再過一關

大埔宏福苑五級大火造成168人死亡，行政長官李家超委任的三人調查委員會已完成調查報告，消息指將於本周四（10月22日）正式提交給李家超。不過，據了解，委員會當日不會對報告作任何公開說明，特首亦不會即日公開回應，原因是當局正同時針對火災進行刑事調查，按一般做法，報告必須先交由律政司審視，遮蔽與刑事調查相關的內容，之後才會向公眾公開文件。



宏福苑五級火・專頁｜無情火奪168命 獨立委員會聽證會尋找真相

2025年12月12日，行政長官李家超宣布委任法官陸啟康擔任宏福苑火災獨立委員會主席，委員包括陳健波及歐陽伯權。（何頴賢攝）

報告列四部門責任 房屋局ICU首當其衝

宏福苑火災在去年11月26日發生，李家超在火災發生後，委任高等法院原訟庭法官陸啟康、行政會議成員陳健波及港鐵董事局原主席歐陽伯權組成獨立委員會展開調查。委員會共舉行了30場聽證會，傳召了與火災息息相關的宏福苑屋苑維修工程的承建商、居民代表、相關政府人員等作供，歷時四個月，今年7月完成。

李家超原本要求委員會在9月提交報告，但後來批准延長限期。獨立委員會代表律師在聽證會總結陳辭中詳述了四個政府部門的責任，包括勞工處、消防處、屋宇署及房屋局獨立審查組（ICU），直言是監管機制失效令騙徒有機可乘，造成這場災難。據了解，調查報告亦是以此為基調，研判政府方面的直接責任，而在四個涉事部門中，ICU責任最大。

2025年12月23日，就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會主席陸啟康（前排中），與委員陳健波（前排左）和歐陽伯權（前排右）今日到宏福苑視察，並聽取人員講解。（政府新聞處）

聽證會揭ICU人員巡查失職「放水」

聽證會揭露 ICU 多個問題，其中高級屋宇保養測量師古小平在作供時承認曾多次到宏福苑巡查，但對大維修期間以發泡膠封窗的問題「未有特別關注」，亦沒有及早察覺棚網阻燃性不足，更被揭發曾事先通知承建商查棚網； 屋宇保養測量師劉嘉敏則曾在回覆居民查詢時，指大維修的註冊檢驗人員由法團委任，相關資料由法團交給ICU，被質疑單靠文件監管、未有實質把關。

據了解，調查報告會再「點名」指出相關公務員的問題，但委員會只獲授權查找真相，具體如何問責、懲處，要交由政府作最終決定。《香港01》本月較早前披露，政府已成立宏福火行政問責支援組，部署追究公務員系統在火災中涉及的行政責任。至於會否有主要官員下台承擔政治責任，則由特首一錘定音。

宏福苑聽證會｜詳列四部門監管失效利騙徒 促定四承辦商責任

李家超在本月6日見記者時表明，獨立委員會提交報告後，他會積極研究、跟進建議、推行改革、公布細節。他當時指出，政府已作了一系列部署，會根據報告內容，短期內盡快推行全面改革，並追究責任，屆時會詳細公布。

刑事調查同步 報告先交律政司把關

據了解，委員會已定於本周四（10月22日）向李家超提交報告，但當日委員會不會向外作任何說明，特首當日亦不會對報告作公開回應。政府消息人士解釋，由於報告中有一定內容與目前正在進行的刑事調查案件（如承建商被控誤殺及串謀詐騙等）高度相關，為免影響司法程序，一般做法必須先交由律政司審視。律政司將會把與刑事調查相關的內容遮蔽，待完成相關法律把關程序後，才會向公眾公開文件。

宏福苑火災發生後，警方在宏福苑大維修建築工程公司「宏業」位於新蒲崗的寫字樓搜證。（黃偉民攝）

宏福苑火災發生後，警方與廉政公署成立聯合調查小組，展開一系列拘捕行動，起訴宏福苑大維修工程顧問鴻毅建築師有限公司及總承建商宏業建築工程有限公司以及兩間公司多名董事與職員，他們被控誤殺、串謀詐騙、企圖妨礙司法公正、逃稅等多項罪名。相關案件在9月首次提堂，定於下周四（10月29日）再訊。

委員會將對打擊圍標提建議

根據授權，宏福苑獨立委員會有兩大職責，除了審視火災成因及相關工程監管人員，包括政府部門人員、授權負責的專業人士及承建商等的角色和責任外，亦要審視大型樓宇維修工程有否涉貪圍標，違規招標等問題。據了解，調查報告將有章節對工程物料標準及打擊圍標提出建議。

宏福苑大火發生至今近一年，168條人命的逝去為社會留下巨大創傷，社會各界正屏息以待這份以血淚換來的調查報告，公眾期望政府能展現出危機處理的承擔與政治倫理，不拖泥帶水地為死傷者家屬尋找真相。報告的最終處理方式、官員的問責力度，以及能否從根本上根治樓宇大維修的圍標毒瘤，將是本屆政府施政與改革決心的一大考驗。