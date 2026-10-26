議員憂公務員駐外被套情報：可能局長常去邊間酒樓　用邊隻護膚品

提升公務員國際視野寫入香港首個五年規劃，一向公務員有對外培訓交流、派駐工作及借調至國際機構的機會，了解國家政策的思考與執行方式，以及國際政經形勢變化。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（26日）開會，有議員關注公務員在外可能遇到有人「埋身」套取情報，「可能係上級喜好，某某局長常去邊間酒樓啦，用開邊隻護膚品」，呼籲要小心教育公務員警惕風險。當局表示，國家安全、保守政府機密本身已滲入公務員日常不同工作，舉例在香港接觸各界人士時，可能風險更大，公務員日常已習慣有所警惕。



公務員。（林靄怡攝）

公務員或派駐經貿辦、借調至國際機構

公務員有不少出外交流的機會，部分中高級公務員會到內地和海外院校研修學習，例如與北京大學合辦的公共管理碩士課程，了解國家的治國理政方針，亦可以到澳洲、法國、新加坡、西班牙、瑞士及英國等地的著名學府修讀高級行政管理課程。此外，特區政府駐各內地辦事處和駐海外經貿辦合共提供超過150個公務員編制職位。

除此之外，公務員亦會被借調至國際機構。最近五年，政府安排約120名公務員到不同國際組織工作。其中，在中央政府及外交部駐港特派員公署支持下，自2019年起先後派出兩批共17位青年公務人員參與聯合國初級專業人員方案，以中國人員身分到聯合國位於不同地區的辦事處出任不同職位。

2026年10月26日，民建聯選委界立法會議員何俊賢在立法會公務員及資助機構員工事務委員會發言。（直播截圖）

何俊賢憂公務員被套情報：局長去邊間酒樓、用邊隻護膚品

民建聯選委界立法會議員何俊賢關注，公務員一旦被派去敏感地區，政府會否在他們出發前多做培訓，警惕面對的風險，包括可能有人會「埋身」套取特區政府情報。

嗰啲情報唔會話你條金庫鎖匙擺喺邊，可能係上級喜好，某某局長常去邊間酒樓啦，用開邊隻護膚品，可能問呢啲嘢，你需要小心啲嘅教育呢？ 民建聯選委界立法會議員何俊賢

2026年10月26日，公務員事務局局長楊何蓓茵在立法會公務員及資助機構員工事務委員會發言。（直播截圖）

楊何蓓茵：公務員日常已習慣警惕 香港接觸各界風險更大

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，如果接受培訓時要去極其敏感的地區，會再三考慮是否要去、是否值得冒險，「如果風險唔係特別大，我哋都請同事要留心，例如工作帶電腦，要求無資料儲存喺裡面，叫『清水機』」，即使被人盜取亦不會外洩資料；同時，國家安全、保守政府機密本身已滲入公務員日常不同工作，舉例在香港接觸各界人士時，可能風險更大，因牽涉的利益更多，公務員日常已習慣有所警惕。

有時埋到嚟，唔淨係問你金庫鎖匙喺邊咁簡單，宜家國家安全要求高咗好多，以前嗰套層次未夠高，審視有冇改進空間。 何俊賢

2026年10月26日，民建聯立法會議員葉傲冬發言。（直播截圖）

葉傲冬關注受訓後離任 政府如「做咗條跑道畀人起機」

何俊賢的黨友、民建聯葉傲冬關注公務員到海外接受培訓後，辭職轉任私人機構，令政府尤如「做咗條跑道畀人起機」。

楊何蓓茵表示，絕大部份公務員接受培訓後會留任港府，其學到的經驗較適用於公共行政，而非私營機構。她又說公務員須簽署合約表明留任政府工作一定年期。