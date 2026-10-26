議員憂公務員駐外被套情報：可能局長常去邊間酒樓 用邊隻護膚品
提升公務員國際視野寫入香港首個五年規劃，一向公務員有對外培訓交流、派駐工作及借調至國際機構的機會，了解國家政策的思考與執行方式，以及國際政經形勢變化。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（26日）開會，有議員關注公務員在外可能遇到有人「埋身」套取情報，「可能係上級喜好，某某局長常去邊間酒樓啦，用開邊隻護膚品」，呼籲要小心教育公務員警惕風險。當局表示，國家安全、保守政府機密本身已滲入公務員日常不同工作，舉例在香港接觸各界人士時，可能風險更大，公務員日常已習慣有所警惕。
公務員或派駐經貿辦、借調至國際機構
公務員有不少出外交流的機會，部分中高級公務員會到內地和海外院校研修學習，例如與北京大學合辦的公共管理碩士課程，了解國家的治國理政方針，亦可以到澳洲、法國、新加坡、西班牙、瑞士及英國等地的著名學府修讀高級行政管理課程。此外，特區政府駐各內地辦事處和駐海外經貿辦合共提供超過150個公務員編制職位。
除此之外，公務員亦會被借調至國際機構。最近五年，政府安排約120名公務員到不同國際組織工作。其中，在中央政府及外交部駐港特派員公署支持下，自2019年起先後派出兩批共17位青年公務人員參與聯合國初級專業人員方案，以中國人員身分到聯合國位於不同地區的辦事處出任不同職位。
何俊賢憂公務員被套情報：局長去邊間酒樓、用邊隻護膚品
民建聯選委界立法會議員何俊賢關注，公務員一旦被派去敏感地區，政府會否在他們出發前多做培訓，警惕面對的風險，包括可能有人會「埋身」套取特區政府情報。
嗰啲情報唔會話你條金庫鎖匙擺喺邊，可能係上級喜好，某某局長常去邊間酒樓啦，用開邊隻護膚品，可能問呢啲嘢，你需要小心啲嘅教育呢？
楊何蓓茵：公務員日常已習慣警惕 香港接觸各界風險更大
公務員事務局局長楊何蓓茵表示，如果接受培訓時要去極其敏感的地區，會再三考慮是否要去、是否值得冒險，「如果風險唔係特別大，我哋都請同事要留心，例如工作帶電腦，要求無資料儲存喺裡面，叫『清水機』」，即使被人盜取亦不會外洩資料；同時，國家安全、保守政府機密本身已滲入公務員日常不同工作，舉例在香港接觸各界人士時，可能風險更大，因牽涉的利益更多，公務員日常已習慣有所警惕。
有時埋到嚟，唔淨係問你金庫鎖匙喺邊咁簡單，宜家國家安全要求高咗好多，以前嗰套層次未夠高，審視有冇改進空間。
葉傲冬關注受訓後離任 政府如「做咗條跑道畀人起機」
何俊賢的黨友、民建聯葉傲冬關注公務員到海外接受培訓後，辭職轉任私人機構，令政府尤如「做咗條跑道畀人起機」。
楊何蓓茵表示，絕大部份公務員接受培訓後會留任港府，其學到的經驗較適用於公共行政，而非私營機構。她又說公務員須簽署合約表明留任政府工作一定年期。