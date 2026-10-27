邵善波：宏福火無政治問責損政府威信　168亡放諸任何標準非小事

大埔宏福苑火災獨立委員會報告，最快本周出爐。連日來，有行會成員「放風」試水溫為政治問責「潑冷水」，甚至前中央政策組首席顧問劉兆佳也改口，由「都好難話無政治責任」，到「求其開刀不如不做」。同樣是前中央政策組首席顧問的邵善波今日（27日）駁斥這些言論。他說，回歸後「港人治港」政府對市民有不可逃避責任，首任特首董建華引入政治問責制，就是要處理難辭退不稱職官員的問題。



邵善波指，由垃圾徵費叫停、安全帶條例收回、冒牌水嚴重失誤，都沒有官員問責下台，連一句道歉都沒有。他說，這次大火導致168人遇難，造成了各種重大損失，無論放在任何標準下，都不能算是一宗小事，如中央及特區政府決定不採取任何政治問責，將會對政府及整個制度的威信，造成重大的傷害。



前中央政策組首席顧問邵善波。（資料圖片）

政圈「放風」試水溫為政治問責「潑冷水」

邵善波在《明報》撰文，提到宏福苑火災政治問責，引述政圈內有人替政府解畫，指主要官員目前的任期只剩數月，反正他們有些人明年7月後不會在位了，對他們追究責任亦無意義；行政會議成員湯家驊日前提出「錯失論」，指如司局長沒有犯錯，就不應問責下台。他認為這是完全不明白「政治問責制」是怎樣一回事。

很明顯，湯家驊要麼不明白何謂政治問責，要麼明白，但由於政府不會追究政治責任，而替政府吹風、潑冷水，以降低市民對這事的期望，畢竟身為行會成員，口徑要與政府保持一致。 前中央政策組首席顧問邵善波

邵善波又引述劉兆佳回應火災政治問責時，也有態度上的變化。由「都好難話無政治責任」，到「求其開刀不如不做」、「我無謂畀壓力佢哋」，他認為政府對這次大火，很可能不會向主要官員政治問責。

邵善波：回歸後港人治港 政府對市民有不可逃避責任

對於宏福苑事件應否有主要官員下台，即「政治問責」的問題，邵善波指純粹是政府的一個「政治」決定，與官員是否涉及刑事責任或行政失誤無關。政府對是否動用此措施的唯一考慮，即是否需要回應市民的不滿，平息民憤。如英治時期，港英政府出錯時，市民的反應及意見對他們並不重要，自然不會追究政治責任，去要求相關官員下台，這是英治時期的做法。

大批市民去年11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，望看火燒後的宏福苑，無語問蒼天。（廖雁雄攝）

內地事故「一把手」下台體現政治問責

回歸後，香港是「港人治港」，邵善波指政府對市民有不可逃避的責任。內地對這些情况也有舉措，即事故中死者超過了一定數量，地方「一把手」便要下台的硬性規定，這就是政治問責的實踐。回歸後，香港為何做不到這點，與「一制」還是「兩制」本身無關，純粹是政治道德、政治操守的問題。事實上，回歸後的第二屆特區政府，就有三名主要官員問責下台。

他說，據媒體的報道，有公務員指出問責制的緣起，是因為當年興建公共房屋出現的短樁事件。由於當時直接負責的房屋署長苗學禮為公務員，按規矩、程序，無法即時要求他下台。時任房委會主席王䓪鳴則自行辭職，以示對事件負責，雖然她與短樁事件完全沒有直接關連。王主席所做的就是「政治負責」，這事發生在時任行政長官董建華引入「主要官員問責制」前，故知這事不是催生「主要官員問責制」的原因。

政治問責的做法在香港從來都有，也從來都可以做。問題只是做不做、什麼時候做？ 前中央政策組首席顧問邵善波

前中央政策組首席顧問邵善波。（資料圖片）

董建華引入「問責制」處理難辭退不稱職官員問題

邵善波為董建華2002年引入「主要官員問責制」作出研究及提出方案，他指自己對這問題有一定的發言權，對董建華當時的考慮有些了解。他說香港回歸後，港英時期的主要官員，除了律政司長一職外，全部獲得留任、原位不動。這當然是為了穩定、確保九七回歸前後不變，以安定民心的措施。董建華對此完全明白及支持，也有信心能駕馭這班子及局面。

但回歸後不久，就遇到不少困難。董建華曾經向邵善波透露，引入「問責制」的原因，是當他遇到有主要官員不稱職，或合作上有問題時，按當時的規矩很難處理。由於當時的主要官員幾乎全部都是政務官，基於公務員的身分，辭退他們要走繁複的程序，而調走他們，亦要按規矩找同級別的職位，但這些職位只有10多個，不少還有專業知識及經驗的要求，所以要辭退或調走他們非常困難。邵善波指，這就是董建華要引入「問責制」的其中一個主要理由。他曾經要處理的其中一個情況，就是中央政策組回歸後的第一任首席顧問。

2026年10月22日，大埔宏福苑火災獨立委員會主席陸啟康（左二）、委員陳健波（右一）及歐陽伯權（左一）抵達行政長官辦公室，向行政長官李家超提交調查報告。（新聞處）

邵善波：中央尊重特首意見 但回歸經驗反映不是必然

邵善波指，問責制最後定出的方案並不是他所建議的，董建華將這工作交由當時的政務司長曾蔭權處理，方案沒有好好地解決董建華關注的問題，但有一個重要的環節是做到了，就是除公務員事務局長外，所有接受任命的主要官員，都要脫離公務員隊伍。這解決了不用走公務員內部的既定程序，就能辭退主要官員的問題。假如當時能參考新加坡的經驗，將所有政府高級官員職位，包括所有處長，在接受升遷時，都要脫離公務員身分，改用合約制，港府的問責文化，便會得到大大的改善。

他說，《基本法》的規定也製造了一個麻煩，就是主要官員的產生，是由行政長官提名，中央任命。行政長官要撤換主要官員時，須先得到中央同意。這本來與英治時期的做法沒有差別，但倫敦處理這些事的態度與北京可能有不同。

在一般情況下，中央固然會尊重行政長官的意見，但回顧過去近30年的經驗，這不是必然的，這對行政長官的施政便會造成一定的影響。 前中央政策組首席顧問邵善波

大埔宏福苑火災揭示本港圍標問題嚴重。（方承恩攝）

邵善波：宏福苑大火倘不政治問責 政府威信勢損

行政長官李家超重視官員問責，並引入了「部門首長責任制」。邵善波指過去4年的施政不斷出現大大小小的失誤，如籌劃多年的垃圾徵費計劃，推出前突然叫停，浪費了1.4億元公帑；又如公共交通上強制使用安全帶的政策，推出7天後被發現擺了個大烏龍，被迫收回。及至政府招標購買飲用水出現的嚴重失誤，也都沒有官員問責下台，連一句道歉都沒有。

這次大火導致168人遇難，造成了各種重大損失，無論放在任何標準下，都不能算是一宗小事，如中央及特區政府決定不採取任何政治問責，將會對政府及整個制度的威信，造成重大的傷害！ 前中央政策組首席顧問邵善波

邵善波說「黑暴」後引入的新選舉制度下，通過選舉程序向行政長官及主要官員問責的機制，基本上已失靈，雖然在過去的制度下，這功能也不強，作用亦不大。

這就要求我們的政治領導，不論是在北京的還是在香港的，都要認真執行監督行政長官及主要官員的工作，嚴格要求他們負上政治責任。 前中央政策組首席顧問邵善波

大埔宏福苑火災揭示本港圍標問題嚴重。（方承恩攝）

香港回歸前後三、四十年，邵善波指公務員及其體制受到中央的極度維護，考慮到當時的理由，是可以理解的。但任何制度，不論如何優秀，經過長時間的固化，都一定會出現問題，香港不會是個例外。

他說近期出現的多宗涉及政府監管失誤問題，就是一個警號。雖然不能期望一個複雜的人事制度，其長年積聚的問題會迅速獲得解決，但一個徹底、全面的檢討，執行深度的改革，是香港一個迫不及待、刻不容緩的任務。