議員頻提修正案疑「博眼球」　兩人「彈弓手」撤回有因｜政圈風聲

立法會上演一幕「彈弓手」罕有場面，本屆議會中提出最多修正案的「修正王」工聯會選委界議員梁子穎，以及第二多的經民聯選委界議員鄧銘心，原本已獲立法會主席李慧琼「開綠燈」批准提修正案，最終卻竟然雙雙臨陣「鳴金收兵」自行撤回。政圈耳語原來收到「溫馨提示」，皆因部分議員上任後屢提修正案，已被質疑是「博曝光」擦存在感，部分修訂瑣碎且非必要，建制早已協調議員自律提修正案且不應超出3次。有議會中人估計二人所屬的黨派均「睇漏眼」，「彈弓手」自行撤回好過破壞規矩與默契。



修正案氾濫故態復萌 籲屢提修正案議員「忍手」

今屆議會初期，議員議案修正案氾濫問題故態復萌。近乎每次議員議案辯論，動輒便有七、八名議員提出修正，惹來部分議員不滿，批評部分修正案內容「瑣碎無聊」，質疑是為了提早發言及「博曝光」 。

今年4月，議會內部協調出議員議案修正案的「自律安排」，建議至今已提出3次或以上修正案的議員，暫時停止提交新的修正案。另建議如果某版塊議員提出議員議案時，同版塊的其他議員不應提修正。

梁子穎、鄧銘心修正案冠絕議會 同獲主席批准後自行撤回

雖然內部協調出「自律安排」，然而此套機制並無實際約束力。部分議員即使超過數目仍如常「入紙」修正。立法會大會今日（28日）討論由教育界議員鄧飛提出「推動新時代下的教師專業發展」，以及地產及建造界議員黃浩明提出「加快舊區重建」的議員議案。

當中，已提出5項修正案、數量冠絕議會的「修正王」梁子穎，以及累積4次修正排第二的鄧銘心，早前分別就上述兩項議案提出修正。然而，兩人的修正案在獲立法會主席批准後，翌日卻突然雙雙自行撤回。

修正案內容沒問題 撤修正案因收到「温馨提示」

雙雙臨陣收兵，莫非背後有何問題？政圈耳語，二人修正案其實並無任何問題，今次自撤修正案，全因收到「温馨提示」。皆因，他們至今提出修正案的次數，超出議會內部協調的共識上限。不過，二人所屬的黨派均「睇漏眼」，不知他們迄今已提出多項修訂，未有出手阻止，為免破壞規矩與默契，唯有「温馨提醒」二人自撤修正案。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

議會中人：修正案無重要事 強行「去馬」恐破壞共識

有議會中人指，不清楚立法會主席當初批准的原因，惟認為二人的修正案並非重要事宜，主要涉及修辭字眼或一般性建議，實無需動用修正案，大可留待大會發言環節時再表述。該人坦言，修正案已獲主席「開綠燈」並作公告，主動撤回確實會略為「異相」和尷尬。不過，若然任由兩人繼續「去馬」，恐怕會破壞當初內部所作出的共識。既然如此「温提」二人自撤修正，屬最恰當的做法。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

「自律安排」存疑？代議士：僅個別議員較為「熱衷」

至於日後是否需要將機制轉為硬性規定，有代議士則認為「自律安排」現階段運作良好，現時沒再出現修正案泛濫，僅個別議員對提出修正案特別「熱衷」。由於提修正案屬為議員的權利，若硬性設限恐會矯枉過正，故暫無必要強硬規管。該代議士又稱，除了寄望議員能保持自律外，立法會主席亦應就修正案作更嚴謹的把關。