盧偉國料接任建造業議會主席　棄選｢7字頭｣議員有著落｜政圈風聲

上屆立法會，全數12名「7字頭」議員棄選告別議會，令到政圈低氣壓，甚至臨別「畢業飯」也告吹。事隔近一年，最多「7字頭」議員棄選的經民聯，在今屆議會繼續是第二大黨；自由黨兩舊人走、兩新人接，力保4席不失；唯獨新民黨議席「劈半」。這一場「七十大限」風波告一段落，「7字頭」議員近況如何呢？



觀乎部分人都有「甜頭」著落，畢竟不少是業界翹楚。《香港01》獲悉，73歲的經民聯主席盧偉國放下立法會議員身份一年後，料接任建造業議會主席，明年生效。連同72歲陳健波、74歲林健鋒、71歲謝偉銓，多名「7字頭」議員今年先後獲新公職，遍佈職訓局、醫管局、洪水橋產業園、房委會。



全數12名「7字頭」議員棄選告別議會

一年前，正值立法會選舉提名期前夕，時任「大主席」梁君彥做「領頭羊」急流勇退，宣布不競逐連任立法會議員。無獨有偶，十分鐘後，70歲的選委界馬逢國也宣布不連任議員，劃起一條若隱若現的立法會議員70歲退休的界線。

全數12名「7字頭」議員棄選告別議會（廖雁雄攝）

其餘10名70歲或以上的議員都人心惶惶，不少都是資深政界中人，包括自由黨張宇人、新民黨葉劉淑儀、實政圓桌田北辰、經民聯龍漢標、經民聯林健鋒、新民黨黎棟國、自由黨易志明、經民聯盧偉國、保險界陳健波、建測規園界謝偉銓。拉鋸一個月左右，期間傳出有人上京陳情不果，最終去年10月底，上屆立法會全數12名年滿70歲的議員相繼退下火線，放棄連任。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

棄選一周年 經民聯續為第二大黨 自由黨力保4席不失

棄選一周年，議會板塊有何變化呢？無「7字頭」棄選議員的民建聯較上屆「添食」多一席，以20個議席蟬聯第一大黨；經民聯再次成為議會第二大黨，合共贏得8席，較上屆少了一席；自由黨棄選航運交通界，飲食界張宇人成功交棒梁進，同時攻破法律界的陳曉峰贏得議席，連同連任批發及零售界的邵家輝及選委界李鎮強，今屆議席與上屆一樣4席，力保不失；唯獨新民黨議席「劈半」，由6人減至3人，沒有「收購」新議員加入。

左：范鴻齡；右：陳健波

多名棄選「7字頭」議員有著落

這一場「七十大限」風波告一段落，「7字頭」議員近況如何呢？觀乎部分人都有「甜頭」著落，畢竟不少是業界翹楚。《香港01》本月初報道，72歲的保險界「老行尊」、身兼中大醫院董事的行會成員陳健波，將接替78歲的范鴻齡出任醫管局主席，料下月生效。74歲的林健鋒今年先後接任職訓局主席及洪水橋產業園公司主席，71歲謝偉銓今年獲委任為房委會委員。

盧偉國（盧翊銘攝）

01消息：盧偉國料接任建造業議會主席

「7字頭」棄選議員足跡今年遍佈多個界別，《香港01》最新獲悉，73歲的經民聯主席盧偉國繼今年一月獲委任為建造業議會成員、二月獲委任香港建造學院管理委員會主席，明年初將更上一層樓，料接替何安誠出任建造業議會主席。何安誠2022年起出任主席，首次獲委任時任期兩年，2024年獲續任亦是兩年任期，唯獨2026年只獲一年續任，理論上未滿六年任期限制，即政府為了確保合理的人士更替和工作分配，一直認為非官方成員不應擔任同一組織的同一職位連續或累積超過六年。

建造業議會是法定機構，職能涵蓋策略諮詢、行業自律、培訓發展及推動創新等，獲授權制定操守守則、管理註冊及評級計劃、督導前沿研究和人力發展、促進業界採用建造業標準、推廣良好作業方式和制訂表現指標。

建造業議會主席何安誠。（資料圖片/廖雁雄攝）

盧偉國經常為業界發聲，宏福苑五級火後，他回應外界質疑建造業界違規或貪腐問題時，直言對害群之馬感非常憤怒和痛心，但不同意建造業界已經「爛了」或存貪腐文化。一名政界中人表示，以盧偉國的江湖地位，又曾出任立法會工務小組委員會主席、工程師學會前會長，相信能勝任新崗位。

盧偉國。（資料圖片/余俊亮攝）

不過，有業界中人將盧偉國與現任主席何安誠比較，認為何安誠從事建造業超過40年更勝一籌，何安誠曾任建造商會會長、金門建築總裁，擁有豐富的項目管理經驗；而盧偉國在港大機械工程學士畢業，之後再考獲港大工業工程碩士，背景專於機械工程和工業工程，而非「土木工程」或「建造工程」。

何安誠曾任金門建築總裁（資料圖片/黃偉倫攝）

盧偉國。（盧翊銘攝）

姑勿論最終由誰接任建造業議會主席，相信近年頻生的致命工業意外，會是重點工作之一。現任主席何安誠今年八月曾狠批業界忽視建築安全，形容整個業界很自滿，工業安全當成口號，並且有「趕工」文化，形容文化是由領導者改變出來，大家責無旁貸。盧偉國目前是香港建造學院主席，與職業安全關係密不可分，學院是培訓建造業人才的機構之餘，更是推動工地安全文化的核心基地。