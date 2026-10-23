宏福苑｜鄧炳強：消防處已落實多項改善措施　承擔「兜底責任」

獨立委員會已就宏福苑大火向行政長官李家超提交調查報告。保安局局長鄧炳強今日（23日）指，消防處已落實多項改善措施，會就防火工作承擔「兜底」責任，即使並非消防處責任亦一定會跟進。至於問責方面，他強調任何人若有責任都會追查到底。



將就消防安全推法律改革

宏福苑大火發生至今約一年，經過多輪聽證會後，獨立調查委員會昨日已向行政長官提交調查報告。鄧炳強出席電台節目時，被問到消防等部門可能會被點名，局方有何跟進，他指保安局過去一年已針對特大火警和消防裝置故障問題，推出行政措施，隨後將推出一連串法例改革，冀改善情況。

他又稱，消防方面已承認有「兜底責任」，任何向消防處反映與火警有關的投訴，即使並非消防處的責任也必然會跟進，直至有其他部門處理；至於問責方面，他表示，特首已經明言，任何人只要涉及責任，都必須追查到底。

宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（香港01直播截圖）

報告逾10章節列四部門責任 房屋局ICU首當其衝

據了解，宏福苑報告共有超過十個章節，會詳述委員會對火災成因的調查發現，並指出四個在聽證會中被揭示存在監管問題的政府部門的責任，包括勞工處、消防處、屋宇署及房屋局獨立審查組（ICU），其中ICU責任最大。同時，報告亦會談及在聽證會中被點名的相關公務員的責任。報告還將有章節對工程物料標準及打擊圍標提出建議。