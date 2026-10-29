宏福苑問責｜民建聯陳克勤：依法處置責罰相適　對死難者交代公道

宏福苑火災調查報告公開，同時展開行政問責40至50人，以及政治問責房屋局局長何永賢。民建聯主席陳克勤今天（29日）認為今次問責嚴謹、妥善善後，以改革回應社會期盼。他說，力度空前的問責，符合社會預期，亦是對死難者的公道交代。與此同時，政府邊調查、邊改革，圍繞樓宇維修作業流程、監管制度、支援架構和投訴處理機制推出系統性改革，顯示其治理思路正由事後補救轉向制度化預防。



2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

陳克勤表示，今次政府處理認真、全面且負責任。由事發當刻的全力救援，到歷時七個多月的獨立調查，再到今日問責與改革並舉，展現了特區政府正視問題、對市民負責任的態度。他說火災最直接的原因在於承建商和工程顧問公司的違法違規行為，政府部門的責任主要在監管執行層面；在此基礎上，當局在刑事追責之外，同時依公務員管理制度啟動行政問責，並有主要官員承擔政治責任，體現了依法處置、實事求是、責罰相適的精神，回應了社會的合理關切。

李家超率7官員就宏福苑事件鞠躬道歉。（黄寶瑩攝）

他認同行政長官展開的政治問責決定，認為展現作為特區首長的擔當，符合其一貫迎難而上的作風。力度空前的問責，符合社會預期，亦是對死難者的公道交代。與此同時，政府邊調查、邊改革，圍繞樓宇維修作業流程、監管制度、支援架構和投訴處理機制推出系統性改革，顯示其治理思路正由事後補救轉向制度化預防。

2026年4月22日，立法會恢復二讀辯論為落實新一份預算案的《2026年撥款條例草案》。圖為民建聯陳克勤。（梁鵬威攝）

陳克勤指報告揭示的缺失，主要涉及個別部門的監管執行。絕大多數公務員一向勤勉盡責，以公眾利益為先，香港在多項國際排名中的亮麗成績，正是眾多優秀政府人員共同努力的成果；全港社會亦因擁有高效廉潔的政府而受惠。事實上，委員會運作期間，各政府部門及公營機構對其索取證人供詞和文件資料的要求全部依時遵辦，並無延誤；警務處在刑事調查中取得的供詞和資料，對研訊亦極具參考價值。委員會在開始運作僅三個月後便能舉行聽證會，有賴政府與警方、廉署等執法機構通力合作。

他說火災發生後，當局已迅速推出連串修正措施，包括立法禁止工地吸煙、加強監管消防裝置及註冊承辦商、增加樓宇消防裝置巡查次數，以及規定棚架保護網鋪設前須先通過阻燃測試。政府能在善後與調查並行的同時迅速補上制度缺口，這份果斷值得肯定。

他又指災難的教訓沉重，但香港社會從不缺乏共度時艱的團結。他期望社會各界能夠凝聚共識，支持並監督特區政府將各項改革措施落實到位，切實堵塞制度漏洞、徹底杜絕同類問題，真正做到防患於未然，讓市民安心。唯有在妥善處理善後、築牢安全防線的基礎上，香港方能集中精力拼經濟、謀發展，按首個五年規劃的藍圖穩步向前，讓發展成果惠及市民。