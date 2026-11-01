宏福苑問責｜鄧炳強：我瑣碎像塵跟特首　若認為我要完結亦覺很好

造成168人死亡的宏福苑火災，揭露消防處失職，包括沒有及時發現火警鐘關閉、逃生樓梯有「生口」等問題，獨立委員會直指消防處未能妥善履行監管責任，對大型樓宇維修工程缺乏危機意識。保安局局長鄧炳強承認消防處有不足，相信公務員敘用委員會會調查處方高層人員，惟未知調查範圍所涉及的人數。被問到自己會否繼續完成本屆政府任期，鄧炳強表示自己「瑣碎像塵」，會跟隨特首的決定，「若是認為我應該繼續做下去，我便很樂意；若認為我可能要在任何時間完結，我亦覺得是很好。」



保安局局長鄧炳強在記者會上至少被四度問會否辭職或下台。(梁鵬威攝)

消防處高層料被調查 鄧炳強：相信有關人士有承擔

對於宏福苑火災發生前未有發現警鐘無運作、逃生樓梯有生口等問題，鄧炳強在今日（1日）播出的Now新聞台專訪中承認，消防處的確有責任作巡查，但由於當時「高度分工」，故未有及時發現。

他續稱，啟動部門首長責任制第二級調查後，相信消防處高層人員會被調查，但未知實際所涉及的人數。被問到是否擔心調查會影響消防人員士氣，鄧炳強稱，相信有關人士有承擔，而事發後亦有不少改善工作，望日後面對類似情況能處理得更好。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

鄧炳強稱「瑣碎像塵」 留任與否由特首決定

鄧炳強被問到是否會完成本屆局長任期，他表示自己「瑣碎像塵」，將跟隨特首李家超的決定。他續稱，若李家超認為他應該繼續做，會感很樂意；若認為應結束任期，他亦會接受。

我是瑣碎像塵。我想最主要就是特首的決定，特首是一個政府之首，他的決定我是必然要跟隨。若是認為我應該繼續做下去，我便很樂意；若認為我可能要在任何時間完結，我亦覺得是很好。 鄧炳強

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

宏福苑火災後，政府推出打擊圍標的措施，其中包括「打擊圍標特遣隊」 及設立預審名單，承建商及顧問需要通過警方及廉政公署的背景審查，方可承接工程。鄧炳強相信首批名單會發現可疑公司，例如曾有詐騙、圍標或參與黑社會恐嚇勒索活動等案底，屆時將不獲接納。