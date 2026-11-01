黎智英案張劍虹出獄了？參加懲教署內地團　稱為國家強大科技驕傲

懲教署第四次舉辦內地體驗團，昨日（10月31日）安排已獲釋的更生人士到深圳，參觀深圳土洋村東江縱隊司令部舊址的抗戰史跡，以及自動駕駛科技企業百度，乘坐自動駕駛「蘿蔔快跑」車輛。體驗團目的加強更生人士對國家的歸屬感與國民身分認同。參加的包括原定預料2028年才出獄的前壹傳媒行政總裁張劍虹。他以「更生人士」身份參加，表示身為中國人能夠體驗到國家強大科技，感到十分驕傲。



前壹傳媒行政總裁張劍虹在深圳參加懲教署舉辦的更生人士深圳體驗團。（鳳凰衛視片段截圖）

前壹傳媒行政總裁張劍虹在深圳參加懲教署舉辦的更生人士深圳體驗團。（鳳凰衛視片段截圖）

前壹傳媒行政總裁張劍虹在深圳參加懲教署舉辦的更生人士深圳體驗團。（鳳凰衛視片段截圖）

前壹傳媒行政總裁張劍虹在深圳參加懲教署舉辦的更生人士深圳體驗團。（鳳凰衛視片段截圖）

張劍虹：驕傲作為中國人體驗到國家強大科技

參加體驗團的包括被裁定違反港區國安法，及參與2019年反修例事件的更生人士，部分人正接受監管。當中，張劍虹接受鳳凰衛視訪問時表示，見到內地的無人駕駛技術覺得很興奮，「我們國家的科技可以發展得那麼好，所以我都覺得自己作為中國人能夠體驗到國家這麼強大科技，這麼好也是十分驕傲。」

前壹傳媒行政總裁張劍虹在深圳參加懲教署舉辦的更生人士深圳體驗團。（鳳凰衛視片段截圖）

前壹傳媒行政總裁張劍虹在深圳參加懲教署舉辦的更生人士深圳體驗團。（鳳凰衛視片段截圖）

前壹傳媒行政總裁張劍虹在深圳參加懲教署舉辦的更生人士深圳體驗團。（鳳凰衛視片段截圖）

懲教團長：部分人對國家偏見根深蒂固

懲教事務監督（特別職務）、深圳體驗團團長林賜良表示，部分成年更生人士原本人生經驗豐富，甚至有些人對國家的偏見根深蒂固，所以帶他們參觀體驗的地方需要更豐富、具體，才可以慢慢改變他們對國家的印象。

與張劍虹同樣打扮的一名化名阿傑的更生人士，在星島日報一篇報道中表示，後悔當日參與反政府活動和鼓吹對抗情緒，得知懲教署舉辦內地體驗團，故主動報名參加。他形容行程讓他認識抗戰歷史，更首次接觸無人車及自動駕駛技術，感受到國家科技發展一日千里，藉此重新認識祖國。他在訪問中表示決心改過自新，積極融入社會，期望日後為國家發展貢獻。

張劍虹。(資料圖片)

張劍虹承認串謀勾結外國勢力 擔任從犯證人判囚6年9個月

張劍虹在黎智英案中擔任從犯證人，還押逾1年後承認串謀勾結外國勢力罪，串謀發布煽動刊物罪獲存檔法庭。張劍虹求情時曾指自己只是聽從黎智英的指示，已盡力作出勸喻，形容供詞接近是「金手指」。法官判刑時指張劍虹具有正面良好品格，連同其他求情因素，總刑期扣減8年3個月，最終判囚6年9個月。原本預計2028年才出獄。