黎智英自辯｜否認曾指示報道要包括制裁中港　指張劍虹虛構證供

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（25日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第四天自辯。他指，因《蘋果》英文版篇幅所限，加上要符合《蘋果》的價值觀，因此曾表示英文版不需就不同陣營作平衡報道，只需集中報道「黃」的批判觀點。他又稱不會與壹傳媒前行政總裁張劍虹討論如要美國制裁中國等話題，重申只曾指示要報道中國的負面新聞，直指張虛構證供。



黎智英繼續以英文作供。

望《蘋果》英文版可成為另一選擇

黎智英今早繼續講及成立《蘋果》英文版，望打破《南華早報》在英文報章的壟斷，庭上播放一段錄音。黎在錄音中稱，英文版應集中報道中國反對派、維權新聞等，又稱《南華早報》是「大宣傳」，望《蘋果》英文版可成為《南早》以外的另一選擇。

澄清「黃」是指較批判中港政府

此外，黎在WhatsApp訊息中表示英文版不需就不同陣營，作平衡報道，只需集中報道「黃」的觀點。黎庭上解釋，因篇幅所限，同時揀選新聞亦需符合《蘋果》的價值觀。他承認，英文版不報道中國的正面新聞，因《南早》已有報道。法官李素蘭問，「黃」的觀點是否反中國和反政府，黎起初稱是，但隨即指不會稱「黃」即是反中國和反政府，澄清是較批判中國，以及中港政府。

黎續解釋，當時因疫情而產生對中國的負面情緒，因此想透過報道中國的負面新聞，讓外間可以在疫情時保護自己。

張劍虹(圖)曾供稱黎智英曾下編採指示，要報道逆權、抗爭及制裁的新聞。(資料圖片)

不會與張劍虹討論制裁中共的話題

他又強調，推出英文版是想外國讀者替香港發聲，當地的政要會聆聽他們，從而支持港人爭取自由。就前壹傳媒行政總裁張劍虹供稱，黎曾表示《國安法》較預計的還要嚴重，會要求美國制裁中共，黎稱他沒有理由會張和討論此事，又指即使向張談及，也只會講希望美國做些事情，阻止《國安法》在港生效。

否認曾下指示要報道逆權抗爭和制裁

此外，張供稱黎就英文版的編採指示，是要包括逆權、抗爭和制裁。黎稱他只講及負面新聞，但從沒有提及制裁，直指張虛構證供。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案控方案情撮要

1. 控方開案陳詞撮要

2. 蘋果日報高層證供

3. 李宇軒與陳梓華證供