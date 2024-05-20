黎智英案．十七｜警員提及與張劍虹經過　庭上播黎被捕前訪談節目

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力違反《港區國安法》案續審，「從犯證人」陳梓華作供完畢後，黎曾要求再重召前壹傳媒行政總裁張劍虹作供，但遭法官拒絕。控方之後傳召曾到荔枝角收柙所探望張及陳的警長作供，該警長稱為帶判辭給張而與張見面，張提到被單獨囚禁後很少與人說話，最後兩人「傾下計」，便談了3小時，張並叫他翌日再來探望，他亦有再往找張，但強調無提過叫張做證人。



此外，控方亦開始播放黎智英在2020年接受不同傳媒的訪問，及黎在國安法實施後所主持的「Live Chat with Jimmy Lai」節目。黎在接受台灣傳媒訪問時曾稱：「香港非常需要外國勢力……很想外國影響我們。」



辯方原想重召張劍虹(圖)作供，但遭法官拒絕。(資料圖片)

審訊第75至76天 辯方要求再傳召張劍虹以將「Slack」資料呈堂

辯方要求重召前壹傳媒行政總裁張劍虹，以便呈上有關壹傳媒內部「飯盒會」的紀錄。辯方資深大律師彭耀鴻指，控方口供從沒提及「飯盒會」會使用到工作平台「Slack」做紀錄，指張作供期間，辯方未獲得該些紀錄，未能就此提問，後來都是靠黎智英的女兒找到，辯方才取得記錄。辯方指，若法庭不許重召張，令該些記錄無法呈堂，或會導致黎無法獲得公平審訊；主控官則反駁稱，控方亦無該些紀錄，認為只要證據足以證明控罪元素，便盡了檢控責任。

審訊第77天 警長提及探望張劍虹經過

法官拒絕重召前壹傳媒行政總裁張劍虹的申請，法官認為辯方早在案件開審前兩年已知張會作證人，並有機會取得辯方欲呈堂的「Slack」紀錄，認為辯方稱不知紀錄的存在並不成立，故拒絕辯方的申請。

控方之後傳召曾到收押所探訪張劍虹的國安處警署警長黎國勇作供。警長稱，他於2021年11月獲上司指派到荔枝角收押所，向張劍虹派發判辭，張花了20至30分鐘閱讀後，沉默了約10分鐘。警長問張：「你有冇特別嘢？」張表示沒有，警長便提議「傾下計」，他指張開始談及獄中生活，提到被獨立囚禁，沒機會與人聊天，兩人便談了3小時，警長有叫張先吃飯，但張指可以稍後食，會面結束後，張說：「不如你聽日再嚟探我。」警長強調和張聊天時沒有談及證據，亦沒提議張做證人。警長稱他有向上司匯報情況，他指上司並無叫他跟進，但他翌日有再去探訪張。

國安處的警署警長承認，除了張劍虹，亦有探訪另一「從犯證人」陳梓華(圖)。(資料圖片)

審訊第78天 警長認除了張劍虹亦有探望陳梓華

國安處警署警長黎國勇繼續作供，他確認他曾到荔枝角收押所探望前壹傳媒行政總裁張劍虹外，亦有探望另一名本案「從犯證人」陳梓華，並曾探陳至少14次，他並有與下屬一同探望陳，由下屬替陳錄取6頁口供，並在懲教人員安排下打印出口供讓陳簽署。法官杜麗冰曾問辯方盤問這些證人的用意何在，辯方稱盤問警長是想指出，警方曾在探訪張及陳時教導或訓練二人在庭上作供。

審訊第79天 黎接受台灣傳媒訪問說：很想外國影響我們

國安處警長黎國勇接受控方覆問時稱，他於2021年11月到收押所找張劍虹時，是要派發判辭，並稱這是他的警務工作，派判辭後見張沉思後，再與張交談，算是其工作的延續，並形容是：「一個好人性化嘅處理。」他亦須評估張在獄中的情況以延續對話。

控方開始播放黎智英的相關影片，並先播出2020年黎在一個台灣節目的電話訪問，黎當時稱中國政府打算趁疫情解決香港問題，黎又稱對被捕不感害怕，亦不介意坐監；又稱香港非常需要外國勢力，黎說：「很想外國影響我們。」此外，黎在《港區國安法》實施翌日亦有接受美國媒體訪問，他指《港區國安法》凌駕本港法治，若他離港會令自己蒙羞，也會使《蘋果日報》失去誠信。

黎智英於2020年5月接受台灣節目「Yahoo TV 鄉民來衝康」的電話訪問，他指即使自己被捕，都不害怕，也不介意坐牢。

審訊第80天 控方開始播放黎智英的訪談節目

港大計算機科學系副教授鄒錦沛作供，鄒確認於2023年3月收到警方請求，要就3個通訊軟件、兩個社交媒體平台及一個影片串流平台給予專家意見。

控方又播放黎的訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」。黎提到他於2020年8月被捕，及警方派員搜查《蘋果》大樓，但他獲得社會支持，港人徹夜排隊買報紙，黎稱：「（被）這個城市的情感所震撼。」黎又提到被捕的感受，並稱：「無一刻我隻手係個手鐐下面，係覺得自己好慘、或者覺得自己被屈辱。」他又說他所做的事：「唔係因為任何嘢，只係因為呢個地方對我實在太好，呢個係培養到我今日能夠有所有一切嘅一個家園。」

審訊第81天 黎在訪談節目強調不會離開 只要認為正確的事會繼續做

控方繼續播放黎智英的訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」，黎在節目上強調他不會離開，因他相信生命的意義，不只在乎自己，而是有其他更重要的事，只要認為是正確的事，便會鼓勵自己繼續做。

另外，黎在《蘋果日報》一條宣傳片稱，他坐監不會影響《蘋果》，但不希望張劍虹、周達權等高層坐監，又稱對市民有責任，不論環境如何艱難，他們都要嘗試留下市民的聲音。

黎智英曾在其節目中邀請陳日君樞機會嘉賓。（余俊亮攝）

審訊第82天 黎在節目談及內地的宗教狀況

控方續播放黎的訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」在2020年9至10月的節目。有讀者問黎對中國未來的看法，黎稱對中國未來感樂觀，認為中國不會變成北韓或俄羅斯等獨裁國家。他在另一集節目又談到宗教問題，認為中共懼怕宗組織，又指中共主長無神論，但想自己成為神。他更請香港榮休樞機主教陳日君做嘉賓，黎批評梵蒂岡與中國簽署秘密協議，如同出賣內地的「地下教會」，並問陳日君如果香港教會被迫成「愛國教會」，會否考慮成立「地下教會」，又說若成真會成陳的第一個信徒；陳卻回應說「地下教會」不應有領袖，應由大家一起去成立。

審訊第83天 黎在節目預言蘋果將會被取締

控方播放黎的訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」於2020年10月的節目，黎談及當年的美國總統大選，指特朗普對華措施非常有效，認為這是特出色的外交成就，他對特朗普敗給拜登的結果感到傷心，認為拜登能力不足，並有意與中國修補關係，或會妥協，他又覺拜登比較弱勢，認為其副手賀錦麗的地位也比拜登高。黎在其他集數的節目中，又談及香港的事情，包括港台記者蔡玉玲的車牌查冊案，認為政府是在發出訊息指：記者不為其工作便自惹上麻煩。

此外，黎又指人大常委決定取消4名民主派議員資格，如同對香港法治「釘上最後的棺材釘」，他又指，當局仍容許《蘋果日報》繼續營運，只是為了向外界證明言論自由仍然存在，至時機成熟，便會將其取締。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022