黎智英自辯｜指張劍虹是同事而非朋友　否認曾叫同事照原來咁做

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，案件（20日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英下午繼續自辯。他形容，前壹傳媒行政總裁張劍虹是值得信任的同事，但不是他的朋友，兩人只談公事，不談私事。就張供稱探訪被還押的黎智英時，黎指示：「唔洗怕嘅，繼續做落去啦，照原來咁做啦。」黎強調不會指示《蘋果日報》以原本的方向繼續運作，並解釋當時《國安法》已生效，若指示「照原來咁做啦」，等同著《蘋果日報》員工自殺，並指張搶去他見兒子的時間。



黎智英承認其性格剛強。(資料圖片)

黎智英稱決定把林榮基(圖)照片放頭版的是副社長陳沛敏。

把林榮基照放頭版是陳沛敏的決定

黎智英今作供時，承認兩次給予《蘋果日報》高層編採指示，分別為「做大」陳方安生會見美國時任副總統彭斯的新聞，以及「一人一信救香港」行動。就報道林榮基流亡，黎指提供林榮基離開香港照片的攝影師指，把照片刊登在報章頭版，是提供照片的先決條件，他把相關訊息轉發予《蘋果日報》副社長陳沛敏，是陳決定刊登在頭版。

只曾替重光團隊墊支沒其他聯繫

副社長陳沛敏形容他管理公司很強勢，黎承認其性格剛強，但否認管理公司方面都很強勢。辯方問及他有否茶毒讀者時，黎指自己沒有此能力，亦無此意圖，強調他只是評論時事。他又稱無政治主張，除了替重光團隊墊支，他和該組織沒有任何聯繫。

黎智英在庭上談及他與3名同事的關係：

黎智英指張劍虹(圖)是可靠的同事，但不是朋友，兩人只談公事，不談私事。(資料圖片)

黎智英指陳沛敏才是他的同事和朋友。(梁鵬威攝)

黎智英稱與曾出庭指證他的楊清奇關係疏離。(歐嘉樂攝)

與楊清奇關係疏離

他又形容，前壹傳媒行政總裁張劍虹是值得信任同事，張否認張是他的朋友，又稱和張只談公事，不談私事。但陳沛敏是他的同事和朋友。至於主筆楊清奇，黎稱很少見到楊，形容和楊關係疏離。

向國際組同事作建議而非指示

辯方繼而問及，黎曾於2020年6月曾發訊息著國際組的同事稱：「不要跟紐約時報及CNN針對川普（即特朗普），我地蘋果要川普政府支持保命，這樣做不太好。」黎解釋，他認為《國安法》實施後，香港人不再享有言論自由，《蘋果日報》也難以生存。他望特朗普可著中國，停止在港實施《國安法》。就他在訊息指不要針對特朗普，黎不認屬編採指示，而是他的建議。

強調未與張劍虹談私事

就張劍虹稱，在《國安法》實施後，美國退休將軍Jack Keane擔任黎的「Live Chat with Jimmy Lai」嘉賓，他和黎討論此事。黎強調從未向張講及自己的私事，又指「Live Chat with Jimmy Lai」是他個人的節目，《蘋果日報》之後把他上載。他指，《蘋果日報》或覺得此節目可吸引讀者，同時確認《蘋果日報》沒有徵求其同意。

或有叫張向同事轉達唔洗怕

此外，張稱探訪被還押的黎智英時，黎曾指示：「唔洗怕嘅，繼續做落去啦，照原來咁做啦。」黎稱他或有講及：「唔洗怕嘅。」但他不會指示《蘋果日報》以原本的方向繼續運作。因當時《國安法》已生效，若指示：「照原來咁做啦」，等同著《蘋果日報》員工自殺。

指張搶去他見兒子的時間

他又指，張該次和黎的兩個兒子一同探訪他，張當時指沒有什麼特別的事，和黎商量。由於每次探訪只有15分鐘，黎認為張搶去其兒子的探訪時間。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案撮要