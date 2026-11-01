黎智英案張劍虹出獄參加懲教深圳團 稱作為中國人為國家科技驕傲
懲教署第四次舉辦內地體驗團，昨日（10月31日）安排已獲釋的更生人士到深圳，參觀深圳土洋村東江縱隊司令部舊址的抗戰史跡，以及自動駕駛科技企業百度，乘坐自動駕駛「蘿蔔快跑」車輛。體驗團目的加強他們對國家的歸屬感與國民身分認同。參加者包括前壹傳媒行政總裁張劍虹。他以「更生人士」身份參加，表示身為中國人能夠體驗到國家強大科技，感到十分驕傲。據了解，串謀勾結外國勢力罪罪成的張劍虹，原定預料2028年才出獄，他現在已獲釋。
張劍虹：驕傲作為中國人體驗到國家強大科技
參加體驗團的包括被裁定違反港區國安法，及參與2019年反修例事件的更生人士，部分人正接受監管。當中，張劍虹接受鳳凰衛視訪問時表示，見到內地的無人駕駛技術覺得很興奮，「我們國家的科技可以發展得那麼好，所以我都覺得自己作為中國人能夠體驗到國家這麼強大科技，這麼好也是十分驕傲。」
懲教團長：部分人對國家偏見根深蒂固
懲教事務監督（特別職務）、深圳體驗團團長林賜良表示，部分成年更生人士原本人生經驗豐富，甚至有些人對國家的偏見根深蒂固，所以帶他們參觀體驗的地方需要更豐富、具體，才可以慢慢改變他們對國家的印象。
與張劍虹同樣打扮的一名化名阿傑的更生人士，在星島日報一篇報道中表示，後悔當日參與反政府活動和鼓吹對抗情緒，得知懲教署舉辦內地體驗團，故主動報名參加。他形容行程讓他認識抗戰歷史，更首次接觸無人車及自動駕駛技術，感受到國家科技發展一日千里，藉此重新認識祖國。他在訪問中表示決心改過自新，積極融入社會，期望日後為國家發展貢獻。
張劍虹承認串謀勾結外國勢力 擔任從犯證人判囚6年9個月
張劍虹在黎智英案中擔任從犯證人，還押逾1年後承認串謀勾結外國勢力罪，串謀發布煽動刊物罪獲存檔法庭。張劍虹求情時曾指自己只是聽從黎智英的指示，已盡力作出勸喻，形容供詞接近是「金手指」。法官判刑時指張劍虹具有正面良好品格，連同其他求情因素，總刑期扣減8年3個月，最終判囚6年9個月。原本預計2028年才出獄。