前《蘋果》社長張劍虹：懊悔煽動抗爭 據悉李宇軒陳梓華提早出獄
懲教署上周六（10月31日）舉辦更生人士內地體驗團，安排鳳凰衛視採訪參加者之一的前壹傳媒行政總裁、前《蘋果日報》社長張劍虹，披露原定預料2028年出獄的他，已提早獲釋，為串謀勾結外國勢力罪服刑完畢。據了解，同案轉做污點證人的陳梓華與李宇軒亦已提早出獄。
張劍虹連續第二天在鳳凰衛視現身，今日（2日）在訪問中提到自己是主動報名體驗團，形容自己在反修例事件後參與了煽動抗爭，希望藉機會重新認識祖國發展，又對所犯的罪行很懊悔，感覺到國家穩定繁榮得來不易，對抗戰先列為國家犧牲肅然起敬。
懲教署今次是第四次舉辦內地體驗團，行程包括參觀深圳土洋村東江縱隊司令部舊址的抗戰史跡，以及自動駕駛科技企業百度，乘坐自動駕駛「蘿蔔快跑」車輛。體驗團目的加強他們對國家的歸屬感與國民身分認同。參加者包括張劍虹，以「更生人士」身份出席。
張劍虹：2019年參與了煽動抗爭 少機會接觸國家發展
張劍虹在訪問中表示，過去長時間缺少接觸內地發展的機會，借今次參觀希望重新認識國家，找到更生的轉折點。
2019年反修例事件後，自己又參與了煽動抗爭，因為犯了國安法被判刑，更加少機會接觸到國家的發展。
張劍虹：對自己犯的罪行很懊悔 主動參加懲教署深圳團
他形容今次是獲釋後首次踏足內地，感覺內地城市環境、風貌與科技發展都截然不同，超越以往認知。
今次知道懲教署舉辦了這個交流活動，我也很興奮，馬上主動報名參加，對自己犯的罪行很懊悔，藉機會重新認識祖國發展，融入社會有更新機會。
張劍虹：對抗戰先列犧牲肅然起敬
行程中體驗無人駕駛車輛的張劍虹，乘坐完畢後對鏡頭舉手指公。他表示，內地社會發展很好，科技一日千里，「很興奮國家科技發展那麼好，作為中國人體驗到國家這麼強大科技，這麼好也是十分驕傲。」
期間，張劍虹參觀東江縱隊司令部舊址，稱感受到國家的穩定繁榮及建設得來不易。
先列為國家犧牲，令我感覺到國家穩定繁榮，以及有今日的建設都得來不易，他們的犧牲都令我肅然起敬，參加這個活動令我很有尊敬(他們)的感覺，這些犧牲與中國今日發展密不可分。
張劍虹承認串謀勾結外國勢力 擔任污點證人判囚6年9個月
張劍虹在黎智英案中擔任從犯證人，還押逾1年後承認串謀勾結外國勢力罪，串謀發布煽動刊物罪獲存檔法庭。張劍虹求情時曾指自己只是聽從黎智英的指示，已盡力作出勸喻，形容供詞接近是「金手指」。法官判刑時指張劍虹具有正面良好品格，連同其他求情因素，總刑期扣減8年3個月，最終判囚6年9個月。原本預計2028年才出獄。
李宇軒、陳梓華亦提早獲釋 與陳劍虹同為污點證人
黎智英案共有12個被告，包括9名個人被告與3間蘋果日報相關公司，主犯黎智英兩項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及一項「串謀發布煽動刊物罪」罪成，判囚20年，張劍虹等6名蘋果日報前高層判囚6年9個月至10年不等，兩名「重光團隊」成員李宇軒與陳梓華分別判囚7年3個月與6年3個月。李、陳二人亦已提早獲釋，他們在案中亦擔任污點證人。