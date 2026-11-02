前《蘋果》社長張劍虹：懊悔煽動抗爭　據悉李宇軒陳梓華提早出獄

懲教署上周六（10月31日）舉辦更生人士內地體驗團，安排鳳凰衛視採訪參加者之一的前壹傳媒行政總裁、前《蘋果日報》社長張劍虹，披露原定預料2028年出獄的他，已提早獲釋，為串謀勾結外國勢力罪服刑完畢。據了解，同案轉做污點證人的陳梓華與李宇軒亦已提早出獄。



張劍虹連續第二天在鳳凰衛視現身，今日（2日）在訪問中提到自己是主動報名體驗團，形容自己在反修例事件後參與了煽動抗爭，希望藉機會重新認識祖國發展，又對所犯的罪行很懊悔，感覺到國家穩定繁榮得來不易，對抗戰先列為國家犧牲肅然起敬。



前壹傳媒行政總裁張劍虹在深圳參加懲教署舉辦的更生人士深圳體驗團。（鳳凰衛視片段截圖）

前壹傳媒行政總裁張劍虹在深圳參加懲教署舉辦的更生人士深圳體驗團。（鳳凰衛視片段截圖）

懲教署今次是第四次舉辦內地體驗團，行程包括參觀深圳土洋村東江縱隊司令部舊址的抗戰史跡，以及自動駕駛科技企業百度，乘坐自動駕駛「蘿蔔快跑」車輛。體驗團目的加強他們對國家的歸屬感與國民身分認同。參加者包括張劍虹，以「更生人士」身份出席。

張劍虹：2019年參與了煽動抗爭 少機會接觸國家發展

張劍虹在訪問中表示，過去長時間缺少接觸內地發展的機會，借今次參觀希望重新認識國家，找到更生的轉折點。

2019年反修例事件後，自己又參與了煽動抗爭，因為犯了國安法被判刑，更加少機會接觸到國家的發展。 張劍虹

前壹傳媒行政總裁張劍虹在深圳參加懲教署舉辦的更生人士深圳體驗團。（鳳凰衛視片段截圖）

前壹傳媒行政總裁張劍虹在深圳參加懲教署舉辦的更生人士深圳體驗團。（鳳凰衛視片段截圖）

張劍虹：對自己犯的罪行很懊悔 主動參加懲教署深圳團

他形容今次是獲釋後首次踏足內地，感覺內地城市環境、風貌與科技發展都截然不同，超越以往認知。

今次知道懲教署舉辦了這個交流活動，我也很興奮，馬上主動報名參加，對自己犯的罪行很懊悔，藉機會重新認識祖國發展，融入社會有更新機會。 張劍虹

前壹傳媒行政總裁張劍虹在深圳參加懲教署舉辦的更生人士深圳體驗團。（鳳凰衛視片段截圖）

前壹傳媒行政總裁張劍虹在深圳參加懲教署舉辦的更生人士深圳體驗團。（鳳凰衛視片段截圖）

前壹傳媒行政總裁張劍虹在深圳參加懲教署舉辦的更生人士深圳體驗團。（鳳凰衛視片段截圖）

張劍虹：對抗戰先列犧牲肅然起敬

行程中體驗無人駕駛車輛的張劍虹，乘坐完畢後對鏡頭舉手指公。他表示，內地社會發展很好，科技一日千里，「很興奮國家科技發展那麼好，作為中國人體驗到國家這麼強大科技，這麼好也是十分驕傲。」

前壹傳媒行政總裁張劍虹在深圳參加懲教署舉辦的更生人士深圳體驗團。（鳳凰衛視片段截圖）

前壹傳媒行政總裁張劍虹在深圳參加懲教署舉辦的更生人士深圳體驗團。（鳳凰衛視片段截圖）

期間，張劍虹參觀東江縱隊司令部舊址，稱感受到國家的穩定繁榮及建設得來不易。

先列為國家犧牲，令我感覺到國家穩定繁榮，以及有今日的建設都得來不易，他們的犧牲都令我肅然起敬，參加這個活動令我很有尊敬(他們)的感覺，這些犧牲與中國今日發展密不可分。 張劍虹

前壹傳媒行政總裁張劍虹在深圳參加懲教署舉辦的更生人士深圳體驗團。（鳳凰衛視片段截圖）

張劍虹承認串謀勾結外國勢力 擔任污點證人判囚6年9個月

張劍虹在黎智英案中擔任從犯證人，還押逾1年後承認串謀勾結外國勢力罪，串謀發布煽動刊物罪獲存檔法庭。張劍虹求情時曾指自己只是聽從黎智英的指示，已盡力作出勸喻，形容供詞接近是「金手指」。法官判刑時指張劍虹具有正面良好品格，連同其他求情因素，總刑期扣減8年3個月，最終判囚6年9個月。原本預計2028年才出獄。

李宇軒、陳梓華亦提早獲釋 與陳劍虹同為污點證人

黎智英案共有12個被告，包括9名個人被告與3間蘋果日報相關公司，主犯黎智英兩項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及一項「串謀發布煽動刊物罪」罪成，判囚20年，張劍虹等6名蘋果日報前高層判囚6年9個月至10年不等，兩名「重光團隊」成員李宇軒與陳梓華分別判囚7年3個月與6年3個月。李、陳二人亦已提早獲釋，他們在案中亦擔任污點證人。