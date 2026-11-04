馬時亨：香港發揮國際平台優勢　與全國企業開拓全球市場

一連兩日的「第29屆北京．香港經濟合作研討洽談會」今日（4日）於北京國家會議中心二期最後一天舉行。今年為國家「十五五」規劃開局之年，洽談會以「揚帆十五五、京港共未來」為主題，匯聚逾800名京港兩地政府及商界代表參與，共同探討兩地在經貿方面的合作機遇。



一連兩日的「第29屆北京．香港經濟合作研討洽談會」今日（4日）於北京國家會議中心二期最後一天舉行。（貿發局）

一連兩日的「第29屆北京．香港經濟合作研討洽談會」今日（4日）於北京國家會議中心二期最後一天舉行。（貿發局）

貿發局主席馬時亨致歡迎辭時表示今年是國家「十五五」規劃的開局之年，也是香港特區政府首次制定《五年規劃》的重要一年，國家的發展方向就是香港的機遇所在。馬時亨續指，京港合作要「向內」兼「向外」，「向內」是指更好融入和服務國家發展大局；「向外」則要發揮香港國際平台優勢，與北京及全國企業攜手開拓全球市場。

一連兩日的「第29屆北京．香港經濟合作研討洽談會」今日（4日）於北京國家會議中心二期最後一天舉行。（貿發局）

行政長官李家超致辭時表示國家「十五五」規劃是推進中國式現代化承前啓後的關鍵部署，圍繞發展新質生產力、科技自立自強等謀篇布局。本屆京港洽談會以「揚帆十五五、京港共未來」為主題，京港兩地順勢深化協同，正當其時。

一連兩日的「第29屆北京．香港經濟合作研討洽談會」今日（4日）於北京國家會議中心二期最後一天舉行。（貿發局）

大會在開幕式後舉行主題推介活動，圍繞京港兩地投資機遇及合作潛力作深入交流。北京市副市長唐文弘及財經事務及庫務局局長許正宇分別作「投資北京」及「投資香港」主題推介，分享兩地最新發展和投資機遇。其後，信和集團主席黃永光及北京雲跡科技創始人、董事長、總裁支濤分享在京港兩地投資發展的成功經驗及未來展望。活動期間並舉行京港兩地重點合作項目簽約儀式，促進更多務實合作成果落地。

一連兩日的「第29屆北京．香港經濟合作研討洽談會」今日（4日）於北京國家會議中心二期最後一天舉行。（貿發局）

兩天的洽談會一共會舉辦14場專題推介活動，聚焦數字經濟、科技創新、金融服務、知識產權、法律服務、企業出海等熱門議題，涵蓋科技創新合作、專業服務合作、雙向開放合作和區域推介合作四大類別。其中硬科技企業出海會議上，貿發局總裁張淑芬表示，北京作為國際科技創新中心，在人工智能、機械人、生命健康等領域成果豐碩，孕育了不少具備領先技術和國際競爭力的硬科技企業。

她說對企業而言，成功研發只是第一步，更關鍵的下一步是如何把技術轉化為產品、把產品推向國際市場。香港作為國際金融、貿易和創新科技中心及國際高端人才集聚高地，擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。而貿發局一直推動香港積極發揮其作為超級聯繫人及超級增值人的角色，為科創企業的國際化及壯大作出支援。