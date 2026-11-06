李家超晤上海市長：香港黃金清算系統明年啟用　促進兩地互惠共贏

行政長官李家超今日（11月6日）繼續上海訪問行程，與上海市市長朱忠明會面，交流意見。李家超表示，香港推進「四中心、一高地」建設，與上海的「五個中心」建設方向高度契合，香港會深化內地企業出海專班工作，為包括上海的更多內地企業提供全方位支援拓展市場。他又指出，港滬兩地會持續推進黃金市場的互聯互通，達致互惠共贏。



行政長官李家超（左二）今日（11月6日）在上海與上海市市長朱忠明（右二）會面。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方（右一）和行政長官辦公室主任葉文娟（左一）亦有出席。（政府新聞處）

李家超在會面中表示，滬港一直合作緊密，自2003年建立滬港合作會議機制以來，兩地在經貿、金融、創新科技、教育、文化和青年往來等領域交流頻繁，成果豐碩。今年有逾400家香港企業參與第九屆中國國際進口博覽會（進博會），數目創歷年之冠；而虹橋國際經濟論壇香港分論壇在進博會期間成功舉辦，深入探討香港在「十五五」時期新機遇，並向內地企業推介香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢。

行政長官李家超（左）今日（11月6日）在上海與上海市市長朱忠明（右）會面。（政府新聞處）

他感謝上海市政府的支持，並預祝進博會圓滿成功，期望兩地繼續深化合作，為國家高質量發展作出更大貢獻。

香港「四中心、一高地」與上海「五個中心」建設方向高度契合

李家超指出，上海是長三角經濟城市群的引領城市，而香港是粵港澳大灣區的中心城市之一，同為推動區域經濟繁榮的引擎。香港特別行政區政府正積極落實《香港第一個五年規劃》，積極推進「四中心、一高地」建設，與上海市的「五個中心」建設方向高度契合，進一步實現「雙引擎」優勢互補。

他強調，香港會繼續做好「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，深化內地企業出海專班工作，為更多包括上海的內地企業提供全方位支援拓展市場。

香港貴金屬中央結算系統有限公司與上海黃金交易所今年已啟動首階段實物聯通，香港黃金中央清算及結算系統將於明年首季正式啟用。李家超感謝上海黃金交易所對香港建設國際黃金交易中心的支持。他說，兩地會持續推進黃金市場的互聯互通，達致互惠共贏。

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方亦有出席。

李家超已結束上海訪問行程，下午啟程返港。