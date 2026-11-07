基本法頒布36周年｜李家超：有效實踐　確保香港長期繁榮穩定

今年為《基本法》頒布36周年，行政長官李家超今日（7日）以視像形式出席活動致辭時指，36年來《基本法》有效實踐確保香港長期繁榮穩定、「一國兩制」行穩致遠。他又指，香港要在融入和服務國家發展大局上展現擔當、主動作為，相信在《基本法》的堅實保障下，香港必能乘勢而上、破浪前行。



李家超：基本法有效實踐 確保香港長期繁榮穩定

李家超在《基本法》頒布36周年研討會視像致辭時，指《基本法》將「一國兩制」的理念落實到條文。國家《憲法》和《基本法》共同構成香港的憲制基礎，為香港回歸祖國、維持長期繁榮穩定奠下根基。他表示，36年來《基本法》有效實踐，確保香港長期繁榮穩定、「一國兩制」行穩致遠。他強調，立足國家發展新征程，香港要在融入和服務國家發展大局上展現擔當、主動作為。

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

基本法堅實保障下 香港必能乘勢而上

李家超提到，政府公布了《香港第一個五年規劃》，主動對接國家發展戰略，香港將發揮「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，為國家強國建設、民族復興偉業貢獻香港力量。他又相信，在《基本法》的堅實保障下，香港必能乘勢而上、破浪前行。期望各界繼續同心同行，為國家和香港的發展打開精彩新篇章。